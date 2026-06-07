Valheim : Enfin une date de sortie pour son dernier biome et la 1.0

Après plus de cinq années passées en accès anticipé, le célèbre jeu de survie viking Valheim tient enfin sa date de sortie pour sa version 1.0. Celle-ci arrive avec son dernier biome, et un portage sur deux nouvelles plateforme.

Le phénomène viking qui a conquis des millions de joueurs s'apprête à tourner une page majeure de son histoire. Iron Gate, le studio derrière le succès retentissant de Valheim, a profité du PC Gaming Show pour faire une annonce que la communauté n'osait plus espérer. Le jeu de survie quittera définitivement son accès anticipé le 9 septembre prochain, marquant l'aboutissement d'un développement minutieux débuté en février 2021.

L'ultime frontière glaciale du Grand Nord

Cette version 1.0 ne se contentera pas d'apposer une étiquette finale sur le jeu. Elle introduira le tout dernier biome de l'aventure, judicieusement nommé le Grand Nord. Les nouvelles images dévoilées lors de l'événement promettent une région inhospitalière, dominée par des paysages enneigés, des icebergs flottants à la dérive, des aurores boréales majestueuses et un brouillard glacial oppressant. Les explorateurs devront impérativement s'équiper de lourds manteaux de fourrure pour espérer survivre à ces températures extrêmes.

Les mécaniques de jeu s'enrichiront également avec l'introduction d'une pelle, un outil devenu soudainement indispensable pour déblayer la neige et espérer bâtir un campement de fortune dans ce désert blanc. Les joueurs les plus courageux pourront s'aventurer dans des tunnels gelés et explorer des châteaux en ruines, ajoutant une dimension verticale et souterraine totalement inédite à l'exploration du monde.

Bien que l'annonce de ce tout dernier biome apporte une touche de mélancolie évidente à ceux qui arpentent ces terres depuis des années, elle promet surtout une conclusion épique à l'une des expériences de survie les plus marquantes et influentes de cette décennie.

Une extension vers de nouveaux horizons

La sortie de la version finale ne signifiera pas seulement l'ajout de contenu inédit, mais aussi une ouverture massive à de nouveaux publics particulièrement friands de ce genre d'expérience. Jusqu'à présent cantonné au PC, au Mac et aux consoles Xbox, Valheim profitera de son passage en version 1.0 pour débarquer sur PlayStation 5 ainsi que sur la Switch 2. Cette stratégie multiplateforme devrait donner un second souffle retentissant au titre qui cumule déjà plus de 250 000 évaluations extrêmement positives sur la plateforme Steam.

Le chemin parcouru depuis son annonce initiale lors du PC Gaming Show de 2020 est tout simplement colossal. De la refonte totale du système de nourriture avec la mise à jour Hearth and Home, jusqu'aux ajouts majeurs et dépaysants des Mistlands et des Ashlands, le petit studio indépendant a su maintenir l'intérêt de sa gigantesque communauté.

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Le rendez-vous est donc pris pour le 9 septembre afin de clore ce chapitre nordique en beauté et de célébrer l'accomplissement d'un projet hors du commun.