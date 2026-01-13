TFT : Vers quelles compositions se tourner en débutant sur Lore & Legends ?

Commencer TFT n'est pas facile, et pour vous aider si vous débutez sur le set 16, nous vous indiquons ici quelques idées de compositions à privilégier.
Le set 16 de TFT
est disponible depuis décembre 2025, et le succès de cet ensemble original a entraîné l'arrivée de nouveaux joueurs sur l'auto-battler de Riot Games. Or, l'apprentissage de Lore & Legends est sans doute un peu plus compliqué que celui des ensembles précédents, en raison du grand nombre de champions disponibles avec la mécanique du déverrouillage. Les débutants risquent ainsi de se sentir perdus, et si vous en faites partie, nous vous donnons ici quelques idées de compositions à privilégier pour bien démarrer sur TFT.
Quelles compositions jouer si l'on débute sur TFT sur le set 16 ?
Si vous venez de commencer TFT sur Lore & Legends
, et que vous avez acquis les mécaniques élémentaires du jeu
, cela ne signifie pas pour autant que vous êtes prêt à vous orienter vers des « Peeba » en accédant aux niveaux 9 et 10, et en évoluant avec des unités difficiles à débloquer, à l'instar de Ryze. En effet, la meilleure option pour vraiment apprendre le jeu est de se focaliser sur 2 ou 3 compositions, et de construire celle étant la plus cohérente selon les circonstances de chaque partie.
Au patch 16.2 du set 16 de TFT, plusieurs équipes peuvent tout à fait convenir à des débutants, et elles sont surtout axées sur le reroll.
Voici quelques exemples :
Le reroll suit une direction relativement claire, qui permet aux nouveaux venus d'avancer de manière progressive dans la partie. Les mécanismes sont toujours les mêmes, et ce type de composition a le mérite d'éviter des déconvenues majeures par rapport à celles plutôt axées sur le late game
: les unités se trouvent assez aisément, la gestion de l'économie est simple, le facteur chance est moins prépondérant. Néanmoins, vous devrez tout de même faire l'effort de regarder ce que font vos adversaires, car il n'est par exemple pas conseillé de construire autour de Ekko si d'autres joueurs ont ce projet.
Au fil des mises à jour, les meilleures compositions reroll vont changer.
Nous vous recommandons de vérifier lesquelles sont les plus viables en consultant une tier liste. Vous n'aurez ainsi qu'à vous adapter à la méta, sachant que le principe de construction restera toujours le même.
Plus vous serez à l'aise, plus vous pourrez commencer à vous tourner vers d'autres types de composition, et franchir ainsi les paliers du mode Classé de TFT
. Si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part en commentaire, nous serons ravis de vous aiguiller davantage.
commentaire (0)