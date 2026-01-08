TFT : Comment jouer la composition Sona reroll avec Demacia ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Sona reroll avec Demacia sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Sona reroll avec Demacia du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Sona reroll avec Demacia sur TFT ?
La composition Sona reroll avec Demacia du set 16 de TFT
est relativement simple à mettre en place, et peut vous conduire à la victoire si vous disposez d'augments et d'objets adaptés à votre équipe.
Pour jouer la composition Sona reroll avec Demacia,
vous devrez commencer en jouant autour de Demacia, avec Sona, Jarvan IV, Xin Zhao (ou Poppy), ainsi qu'un Incantateur, en l'occurrence, Anivia. N'investissez pas d'or dans de l'expérience en début de partie, et n'hésitez pas à débloquer Bard si besoin. Votre objectif sera de passer Jarvan IV et Sona 3 étoiles le plus rapidement possible (mais sans vous ruiner), puis d'avancer pour poser 5 Demacia avec Vayne.
Ensuite, avancez pour déverrouiller Galio, en faisant l'achat de Lux et de Garen, votre tank principal. Dès que vous aurez Galio, vendez Vayne et remplacez là par Swain. Anivia laissera sa place à Zilean (ou Lissandra).
→ Si vous disposez d'un emblème de Demacia, utilisez le sur votre Incantateur, car Demacia accorde de la régénération de mana. Un Taric peut également se révéler dévastateur, car il castera souvent, ce qui posera grand problème aux carrys de vos adversaires.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Sona
Garen
- Bâton de l'archange
- Pistolame Hextech
- Coiffe de Rabadon
- Gantelet précieux
- Casque adaptatif
- Lance de Shojin
Zilean/Lissandra
- Armure de Warmog
- Visage spirituel
- Lithoplastron de gargouille
- Vœu du protecteur
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Lance de Shojin
- Gantelet précieux
- Bâton du vide
- Casque adaptatif
- Coiffe de Rabadon
- Dent de Nashor
Quand jouer la composition Sona reroll avec Demacia ?
Jouer la composition Sona reroll avec Demacia
incarne une bonne sortie si vous recevez une optimisation axée sur ce trait ou un emblème. De plus, des composants AP devraient vous encourager à emprunter ce chemin, tout comme le fait de recevoir naturellement des unités de Demacia.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Sona reroll avec Demacia sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Sona reroll avec Demacia
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Demacia à tout jamais (augment Demacia)
- Leçons de combat
- Bâton angélique
- Fabricant de baguettes
- Axiome d'eau
- Buffet de composants
- Abondance de baguettes
- Lotus perforant
- Coiffes mortelles
- Ticket prismatique
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
commentaire (0)