TFT : Quelles bonnes habitudes prendre pour commencer le jeu ?

Retrouvez quelques conseils pour bien démarrer sur TFT dans cet article.
Teamfight Tactics
est un jeu pouvant paraître très complexe au premier abord, mais en prenant tout de suite de bonnes habitudes, vous devriez rapidement maîtriser les bases et devenir ainsi un bon joueur, quel que soit le set en cours. Afin de vous aider à partir sur des bases saines, nous vous donnons ici quelques conseils pour bien démarrer sur TFT.
Bien commencer sur TFT : quelles sont les mécaniques à assimiler ?
Bien que tous les sets de TFT
soient différents, quelques mécaniques élémentaires existent dans chaque ensemble. Il s'agit d'habitudes de jeu à apprendre pour pouvoir s'améliorer, que nous vous présentons ci-dessous.
Choisir une composition simple et ne pas « forcer »
Pour commencer sur TFT
, nous vous recommandons de ne pas consulter une éventuelle Tier liste
en décidant de jouer à tout prix une composition précise. Même si ce type de document vous aidera par la suite, vous devriez d'abord vous contenter de construire avec ce qui s'offre à vous
. Par exemple, si vous obtenez plusieurs unités présentant un trait identique, alors dirigez-vous vers la composition associée à votre synergie majoritaire
. Vous devriez ainsi vous orienter vers ce que nous appelons « la verticale » : si vous recevez de nombreux Sorciers, ajoutez d'autres Sorciers au fil des niveaux. N'hésitez pas à inclure des unités octroyant des synergies actives supplémentaires en fin de partie si vous vous sentez à l'aise.
Améliorer ses unités rapidement pour gagner le début de partie
Dans l'optique d'éviter de vous sentir submergé par la pression, il est préférable de bénéficier d'un début de partie victorieux. Le meilleur moyen d'y parvenir réside dans l'amélioration de vos unités
. Si vous obtenez ainsi plusieurs fois la même unité, achetez trois exemplaires pour la passer niveau 2 (cela sera mis en valeur dans la boutique). Vous construirez dans l'idéal une composition autour de ces champions 2 étoiles.
Économiser et gérer ses finances
L'une des mécaniques les plus importantes de TFT
est la gestion de son économie et dans les intérêts. En effet, vous gagner de l'or supplémentaire par tranche de 10 PO et ce jusqu'à 50. Il est donc souhaitable d'économiser 50 PO
et d'actualiser la boutique et d'investir dans de l'expérience sans descendre en dessous de ce montant. Évitez ainsi d'acheter des personnages qui ne vous serviront pas, ou d'actualiser la boutique de manière intempestive. Toutefois, vous devrez forcément dépenser votre argent à un moment donné, et nous vous recommandons de le faire au moment adéquat :
- Au niveau 8 si vous cherchez des champions épiques
- Au niveau 7 si vous êtes en train de reroll des unités de palier 3 (il est possible de slow roll un temps, ce qui signifie actualiser et chercher vos champions en veillant à toujours disposer de 50 PO)
- Au niveau 6 pour le reroll d'unités de palier 2
- Au niveau 5 pour le reroll d'unités de palier 1
Regarder ce que font vos adversaires (Scouting)
Quel que soit votre niveau sur TFT
, il est préférable de toujours garder un œil sur les autres joueurs
. Cela vous évitera de subir quelques désillusions, par exemple en tentant de reroll un champion de palier 3 que quelqu'un aurait déjà trouvé. Un nombre limité d'exemplaires de chaque champion existe pour chaque palier, c'est pourquoi il n'est pas possible qu'un lobby entier construise la même composition.
Vérifier le placement des joueurs que vous êtes susceptible d'affronter
Si vous êtes observateur, vous aurez sans doute remarqué qu'une petite épée est représentée sous le portrait de certains de vos adversaires sur la droite de votre écran
. Il s'agit d'un indicateur montrant que vous pourriez affronter ce joueur au cours de la manche suivante. Vérifiez donc comment sont placées leurs unités, de façon à optimiser le positionnement de vos champions
, mais aussi pour mieux gérer votre série de victoires ou de défaites
. Pour rappel, être en série (win streak ou lose streak) vous rapporte de l'or supplémentaire.
Assembler rapidement des objets
Enfin, même si cela peut paraître effrayant, voire risqué, il est important d'assembler tout de suite des objets utiles sur vos carrys. Pour vous rassurer, sachez que vous disposez de Suppresseurs, qui vous autorisent à retirer toutes les pièces portées par une unité, ce qui vous apporte une certaine flexibilité. « Slammer » vos objets vous aidera à remporter le début de partie, et donc à avancer plus sereinement vers les niveaux supérieurs.
Si vous suivez ces 6 conseils, vous devriez rapidement vous améliorer sur TFT
et prendre du plaisir à jongler entre les différentes compositions existantes.
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