TFT : Comment jouer la composition Zaun avec Ekko reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Zaun avec Ekko reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Zaun avec Ekko reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Zaun avec Ekko reroll sur TFT ?
La composition Zaun avec Ekko reroll du set 16 de TFT
n'est pas particulièrement difficile à mettre en place, mais pour prétendre à la victoire, vous aurez besoin d'atteindre les niveaux supérieurs pour vous renforcer d'unités épiques et légendaires.
Pour jouer la composition Zaun avec Ekko reroll,
vous devriez démarrer tout de suite en jouant autour de Zaun, avec Vi, Blitzcrank et Ekko, tout en ajoutant Neeko pour Défenseur. Au niveau 6, activez Perturbateur avec Malzahar, ainsi que Piltover avec Caitlyn, et commencez à slow roll Ekko, Neeko, et potentiellement Vi 3 étoiles.
Lorsque vous aurez Ekko et Neeko, avancez, et posez Singed et Nidalee, tout en remplaçant Blitzcrank et Malzahar par Seraphine et Swain. Taric viendra renforcer votre front lane au niveau 8.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Ekko
Neeko
- Détermination du titan
- Soif-de-Sang
- Lame enragée de Guinsoo
- Mercure
- Fléau vengeur
Nidalee
- Visage spirituel
- Armure de Warmog
- Couronne de la reine
- Vœu du protecteur
- Cœur intrépide
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Coiffe de Rabadon
- Pistolame Hextech
- Gantelet précieux
- Main de la justice
Quand jouer la composition Zaun avec Ekko reroll ?
Jouer Zaun avec Ekko reroll
se décide rapidement, car cette composition repose sur des unités de palier 2. Des signaux pourraient vous indiquer que cette direction est la bonne, par exemple de l'équipement AD, ou des exemplaires naturels de Ekko dans votre boutique, ou encore, une optimisation axée sur le reroll.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Zaun avec Ekko reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Zaun avec Ekko reroll
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Reliques de la lumière
- Avènement des deux
- Trésors enfouis
- Ravitaillement
- Exilés
- Esprit d'équipe
- Revanche de Silco
- Justice critique
- Ticket prismatique
- Banc de Pandore
- Cuisine du tacticien
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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