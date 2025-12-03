TFT : Comment jouer la composition Yordle reroll ? (Set 16)

Retrouvez quelques astuces pour jouer du mieux possible la composition Yordle reroll sur le set 16 de TFT.
Teamfight Tactics
est un jeu multijoueur de type auto battler développé et édité par Riot Games, qui prend place dans l'univers de League of Legends. Au cours d'une partie, huit joueurs s'affrontent et tentent de créer la meilleure équipe possible pour remporter la victoire. Pour cela, ils doivent acheter des champions de différentes classes et origines, afin de créer les synergies parfaites.
Dans cet article, nous allons vous donner quelques clés pour réussir à jouer du mieux possible la composition Yordle reroll du set 16 de TFT.
Comment jouer la composition Yordle reroll sur TFT ?
La composition Yordle reroll du set 16 de TFT
suit une direction extrêmement claire, mais pour prétendre à la victoire, vous devrez d'abord vous assuré de ne pas être contesté par un autre joueur. Cette version n'inclut pas Veigar, mais repose sur les dégâts de Teemo et de Tristana.
Pour jouer la composition Yordle reroll,
vous devriez démarrer tout de suite avec deux Yordle, voire quatre, en l'occurrence, Rumble, Lulu, Tristana et Teemo. Cela vous garantira un Yordle à chaque rafraîchissement de la boutique après une manche. Débloquez Poppy sans tarder pour renforcer votre front lane, et ne tardez pas à accéder au niveau 6 pour poser 6 Yordle. De cette manière, vous aurez droit à deux actualisations gratuites après chaque combat.
Votre objectif sera de trouver Tristana, Teemo, Poppy, Kennen, Rumble et Lulu 3 étoiles, avant d'avancer vers le niveau 8. Au niveau 7, ajoutez un Swain, qui sera retiré au 8 pour que vous puissiez bénéficier de 8 Yordle et recevoir un sac de butin. Fizz et Kobuko se joindront à votre équipe à ce moment. Faites ensuite route vers le niveau 9 pour remplacer Fizz par Ziggs, et réintégrer Swain.
Quels équipements accorder aux carrys ?
Dans cette section, nous allons vous proposer quelques exemples d'objets à équiper sur vos carrys principaux
. Le BIS est variable selon la méta, et il est de toute façon difficile d'obtenir les pièces de son choix dans une partie. Vous devrez donc savoir faire preuve de flexibilité, une qualité indispensable pour réussir sur TFT
.
Tristana
Teemo
- Fureur du kraken
- Lame enragée de Guinsoo
- Tueur de géants
- Dernier souffle
- Lame d'infini
- Fléau vengeur
Poppy
- Dent de Nashor
- Gantelet précieux
- Lance de Shojin
- Fléau vengeur
- Coiffe de Rabadon
- Tueur de géants
- Armure de Warmog
- Lithoplastron de gargouille
- Armure roncière
- Griffe de dragon
- Vœu du protecteur
- Cape solaire
Quand jouer la composition Yordle reroll ?
Jouer Yordle reroll
se décide très rapidement, puisque cette équipe repose sur le reroll d'unités de palier 1, 2 et 3. Vous pourriez emprunter ce chemin si vous recevez naturellement plusieurs exemplaires de Yordle, ou une optimisation axée sur le reroll.
Nous vous conseillons toutefois d'être vigilant en surveillant ce que font les autres joueurs, car être contesté n'est, comme toujours sur TFT
, jamais une bonne chose.
Quels sont les meilleurs augments pour jouer la composition Yordle reroll sur le set 16 de TFT ?
Les optimisations
les plus adaptées à la composition Yordle reroll
du set 16
de TFT
sont celles qui apporteront plus de puissance à votre équipe ou qui faciliteront sa mise en place.
Vous pourriez par exemple vous diriger vers :
- Croissance prodigieuse (augment Yordle)
- Butin de Bundle → pari risqué, vous serez contraint de débloquer Veigar ou vous procurer un blason de Yordle, puis d'accéder au niveau 10
- Relances imposantes
- Relances régulières
- Ticket prismatique
- Éveil de l'âme
- Deux de moins
- Relances étoilées
- Reliques de la lumière
- Trésors enfouis
Retrouvez les meilleures compositions du set 16 de TFT dans notre guide
.
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