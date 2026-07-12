TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 18, Enchanted Wilds ?

Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.

Enchanted Wilds, le prochain ensemble de TFT, sera marqué par la nature, c'est pourquoi vous découvrirez des unités inédites sur l'auto-battler, avec notamment les monstres de la forêt, emmenés par le dragon ancestral. Comme d'habitude, des champions empruntés à LoL seront disponibles pour vos compositions, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous proposons de consulter la liste des champions disponibles sur le set 18 de TFT ci-dessous.

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Les unités du set 18 de TFT, la liste détaillée

Palier 1

Akali (Inferno + Adapter + Ravager)

Camille (Coven + Ravager)

Karma (Blossom + Spellweaver)

Kobuko (Sprykin + Brawler)

Leona (Solar + Defender)

Ornn (Elderwood + Defender)

Pebbles (Riftbeast + Invoker)

Rakan (Fae + Juggernaut + Vanguard)

Rek'Sai (Eldritch + Brawler)

Varus (Inferno + Rapidfire)

Veigar (Eldritch + Sprykin + Spellweaver)

Xayah (Elderwood + Fae + Rapidfire)

Yorick (Blossom + Juggernaut + Summoner)

Palier 2

Alistar (Elderwood + Brawler)

Caitlyn (Coven + Hunter)

Cinderling (Riftbeast + Hunter)

Elise (Coven + Vanguard)

Gromp (Riftbeast + Adaptor)

Kayle (Solar + Rapidfire)

LeBlanc (Elderwood + Spellweaver)

Murkwolf (Riftbeast + Ravager)

Scuttlecrab (Riftbeast + Juggernaut)

Sejuani (Solar + Juggernaut)

Shen (Inferno + Defender)

Teemo (Sprykin + Invoker)

Warwick (Eldritch + Ravager)

Yunara (Blossom + Executioner)

Palier 3

Azir (Eldritch + Executioner + Summoner)

Cassiopeia (Coven + Spellweaver)

Diana (Lunar + Ravager + Vanguard)

Fiddlesticks (Flora Fatalis + Defender + Spellweaver)

Hecarim (Elderwood + Vanguard)

Kha'Zix (Rival)

Kog'Maw (Caustic + Invoker + Adaptor)

Krug (Riftbeast + Brawler)

Maître Yi (Blossom + Adaptor)

Rammus (Sprykin + Defender)

Raptor (Riftbeast + Summoner + Rapidfire)

Rengar (Rival)

Tristana (Fae + Sprykin + Hunter)

Vi (Primal + Juggernaut)

Palier 4

Ahri (Blossom + Spellweaver)

Amumu (Inferno + Juggernaut)

Ancient Sentinel (Riftbeast + Vanguard + Invoker)

Aphelios (Lunar + Rapidfire)

Brambleback (Riftbeast + Ravager)

Ezreal (Elderwood + Executioner)

Lillia (Fae + Defender)

Malphite (Eldritch + Monolith)

Morgana (Coven + Invoker)

Nidalee (Primal + Adaptor)

Sett (Blossom + Brawler)

Sivir (Primal + Hunter)

Soraka (Flora Fatalis + Executioner)

Zyra (Thornmaiden + Summoner)

Palier 5

Alune (Attuned + Lunar + Spellweaver)

Ashe (Blossom + Hunter)

Draven (Bounty Seeker)

Gnar (Elderwood + Sprykin + Brawler)

Ivern (Greenfather)

Kennen (Inferno + Executioner)

Lux (Avatar)

Maokai (Old Growth + Juggernaut)

Taric (Emerald Aspect + Vanguard)

The Elder Dragon (Riftbeast + Apex Predator)

Le set 18 de TFT sortira au mois d'août 2026, et le 28 juillet sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour vous familiariser avec ces nouvelles unités.