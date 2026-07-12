TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 18, Enchanted Wilds ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 12 juillet 2026 à 18h01
Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables sur le set 18 de TFT, Enchanted Wilds, dans cet article.
TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 18, Enchanted Wilds ?

Enchanted Wilds, le prochain ensemble de TFT, sera marqué par la nature, c'est pourquoi vous découvrirez des unités inédites sur l'auto-battler, avec notamment les monstres de la forêt, emmenés par le dragon ancestral. Comme d'habitude, des champions empruntés à LoL seront disponibles pour vos compositions, et pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous proposons de consulter la liste des champions disponibles sur le set 18 de TFT ci-dessous.

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Les unités du set 18 de TFT, la liste détaillée

Palier 1

  • Akali (Inferno + Adapter + Ravager)
  • Camille (Coven + Ravager)
  • Karma (Blossom + Spellweaver)
  • Kobuko (Sprykin + Brawler)
  • Leona (Solar + Defender)
  • Ornn (Elderwood + Defender)
  • Pebbles (Riftbeast + Invoker)
  • Rakan (Fae + Juggernaut + Vanguard)
  • Rek'Sai (Eldritch + Brawler)
  • Varus (Inferno + Rapidfire)
  • Veigar (Eldritch + Sprykin + Spellweaver)
  • Xayah (Elderwood + Fae + Rapidfire)
  • Yorick (Blossom + Juggernaut + Summoner)

camille

Palier 2

  • Alistar (Elderwood + Brawler)
  • Caitlyn (Coven + Hunter)
  • Cinderling (Riftbeast + Hunter)
  • Elise (Coven + Vanguard)
  • Gromp (Riftbeast + Adaptor)
  • Kayle (Solar + Rapidfire)
  • LeBlanc (Elderwood + Spellweaver)
  • Murkwolf (Riftbeast + Ravager)
  • Scuttlecrab (Riftbeast + Juggernaut)
  • Sejuani (Solar + Juggernaut)
  • Shen (Inferno + Defender)
  • Teemo (Sprykin + Invoker)
  • Warwick (Eldritch + Ravager)
  • Yunara (Blossom + Executioner)

warwick

Palier 3

  • Azir (Eldritch + Executioner + Summoner)
  • Cassiopeia (Coven + Spellweaver)
  • Diana (Lunar + Ravager + Vanguard)
  • Fiddlesticks (Flora Fatalis + Defender + Spellweaver)
  • Hecarim (Elderwood + Vanguard)
  • Kha'Zix (Rival)
  • Kog'Maw (Caustic + Invoker + Adaptor)
  • Krug (Riftbeast + Brawler)
  • Maître Yi (Blossom + Adaptor)
  • Rammus (Sprykin + Defender)
  • Raptor (Riftbeast + Summoner + Rapidfire)
  • Rengar (Rival)
  • Tristana (Fae + Sprykin + Hunter)
  • Vi (Primal + Juggernaut)

azir

Palier 4

  • Ahri (Blossom + Spellweaver)
  • Amumu (Inferno + Juggernaut)
  • Ancient Sentinel (Riftbeast + Vanguard + Invoker)
  • Aphelios (Lunar + Rapidfire)
  • Brambleback (Riftbeast + Ravager)
  • Ezreal (Elderwood + Executioner)
  • Lillia (Fae + Defender)
  • Malphite (Eldritch + Monolith)
  • Morgana (Coven + Invoker)
  • Nidalee (Primal + Adaptor)
  • Sett (Blossom + Brawler)
  • Sivir (Primal + Hunter)
  • Soraka (Flora Fatalis + Executioner) 
  • Zyra (Thornmaiden + Summoner)

nidalee

Palier 5

  • Alune (Attuned + Lunar + Spellweaver)
  • Ashe (Blossom + Hunter)
  • Draven (Bounty Seeker)
  • Gnar (Elderwood + Sprykin + Brawler)
  • Ivern (Greenfather)
  • Kennen (Inferno + Executioner)
  • Lux (Avatar)
  • Maokai (Old Growth + Juggernaut)
  • Taric (Emerald Aspect + Vanguard)
  • The Elder Dragon (Riftbeast + Apex Predator)

lux

Le set 18 de TFT sortira au mois d'août 2026, et le 28 juillet sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour vous familiariser avec ces nouvelles unités.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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