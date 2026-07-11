TFT : Riot Games présente le set 18, Enchanted Wilds

Un nouveau chapitre va bientôt commencer sur TFT avec le set 18. Riot Games a partagé un vaste aperçu d'Enchanted Wilds en juillet 2026.

Le 11 juillet 2026, Riot Games a levé le voile sur ce qui vous attend avec le set 18 de TFT, Enchanted Wilds. Suivant la thématique de la nature et de la forêt, vous composerez bientôt avec de nouvelles unités, synergies et mécaniques pour atteindre les sommets. Nous vous résumons ici les grandes nouveautés du set 18 de TFT, à la suite de la publication du dev drop.

Aperçu du set 18 de TFT, Enchanted Wilds

Une mécanique appréciée fait son retour : les esprits de la forêt

Le 11 juillet 2026, Riot Games a partagé un dev drop visant à dévoiler le contenu du set 18 de TFT. Enchanted Wilds vous permettra de ne faire qu'un avec une nature sauvage, et vos parties seront pimentées avec la mécanique des esprits de la forêt, Wisps, fonctionnant d'une manière similaire que les breloques de Micmac magique.

Les Wisps apparaîtront dans votre boutique comme des sources d'énergie temporaires à usage unique, et il sera possible de vous offrir ces buffs contre des ressources, de l'expérience, de l'or ou des pactes risqués. Plus la partie avancera, plus les Wisps seront puissants et coûteront chers. Il existera plusieurs types d'esprit, se différenciant grâce à leur couleur dans le shop.

Synergies et unités

Le développeur a souhaité attirer votre attention sur l'une des synergies que comprendra l'ensemble : les monstres de la jungle. Au début de partie, vous devrez placer la marque Alpha sur la créature de votre choix pour lui octroyer un buff, et vous découvrirez aussi les buff violet et orange, en plus du bleu et du rouge que vous connaissez déjà si vous jouez à LoL. Le légendaire associé à cette origine ne sera autre que la fameux dragon ancestral, qui occupera 2 emplacements, mais comptera comme 2 unités du type.

Riot Games a également évoqué Ivern, un légendaire qui vous « permet de créer un biome en attaquant », soit de cultiver votre plateau pour créer une forêt ou un marécage, comportant des hexagones améliorant la puissance des unités s'y trouvant. D'un autre côté, Lux, une autre unité à 5 PO, pourra présenter n'importe quelle origine et comptera double pour le type avec lequel vous l'achèterez. Elle ne se montrera d'ailleurs plus pour vos adversaires avec la synergie active en question, à moins que vous la vendiez.

Ahune appartiendra également à la liste des légendaires, tout comme Draven, qui vous permettra de choisir une prime, une sorte de mini-quête à accomplir pour obtenir des récompenses.

Le développeur a en outre révélé un type caché, se débloquant en jouant avec Rayon solaire et Rayon lunaire ; Éclipse exécutera vos ennemis, toute les quelques secondes après que l'éclipse ait lieu en combat. Vous retrouverez aussi Rengar et Kha'Zix, des rivaux assassins qui viendront semer le trouble dans vos lobbys.

Cosmétiques

Enfin, le carrousel fera son retour, et de nouveaux cosmétiques seront disponibles, notamment Jinx combattante spirituelle Chibi et son arène Tournoi du chaos, ainsi qu'Aphelios fleur spirituelle libéré pour amener un peu plus de douceur.

Aatrox bureau chibi sera également de la partie, tout comme LeBlanc de l'Assemblée libérée ; Riot Games a mis le paquet avec le set 18 de TFT pour les cosmétiques, d'autant que d'autres surprises vous attendent.

Enchanted Wilds pourra être testé sur le PBE à partir du 14 juillet 2026, et sortira le 12 août sur les serveurs live.