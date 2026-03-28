TFT : La mécanique principale du set 17, Space Gods, vous liera à un dieu à chaque partie

Les carrousels vont laisser place à une nouvelle mécanique sur le set 17 de TFT. Les premiers détails relatifs aux Space Gods ont été partagés le samedi 28 mars 2026.
Le 26 mars 2026, Riot Games dévoilait que le prochain ensemble de TFT
, Space Gods, serait marqué par la suppression du système de carrousel
. Peu après, la cinématique du set 17
était publiée, mais la question de savoir ce qui remplacera les carrousels demeurait toujours en suspens. La réponse que vous attendiez sans doute avec impatience est désormais connue, puisque la mécanique principale de Space Gods, le Royaume des Dieux
est à présent connue.
Choisir un dieu pour recevoir des bénédictions variées : c'est ce qui vous attend sur le set 17 de TFT
Le 28 mars 2026, la communauté de TFT
se demande par quoi les carrousels seront remplacés sur le set 17 de l'auto-battler ?
La réponse est enfin arrivée, et il s'avère qu'au cours de chaque partie sur Space Gods, il vous sera proposé de vénérer des dieux, parmi plusieurs possibilités :
Chacun d'entre eux vous fera bénéficier de bienfaits qui lui sont propres
- Ahri, la déesse de l'Opulence
- Aurelion Sol, le dieu des Merveilles
- Ekko, le dieu du Temps
- Evelynn, la déesse de la Tentation
- Kayle, la déesse de l'Ordre
- Soraka, la déesse des Étoiles
- Thresh, le dieu des Pactes
- Varus, le dieu de l'Amour
- Yasuo, le dieu des Abysses
, par exemple des composants, des recombobulateurs, des quêtes, ou même des cases octroyant un buff à l'unité qui y sera placée. Régulièrement votre dieu se rendra sur votre plateau pour vous offrir des cadeaux, comme de l'or ou des objets. Notez que Pengu
, considéré comme un dieu par Riot Games, sera également présent dès le début de partie pour vous accorder une offrande secondaire.
En 4-7, une boutique spéciale vous permettra de choisir une récompense, et les propositions seront directement en lien avec la personnalité du dieu que vous aurez le plus honoré.
Il sera donc important de connaître les attributs des dieux de l'espace, de manière à ne pas regretter son choix, et de l'adapter selon le contexte de chaque partie et de son style de jeu.
La disparition des carrousels est sans doute une très bonne chose pour TFT
, et cette mécanique inédite pourrait s'y substituer avec brio. Néanmoins, il sera probablement assez difficile pour Riot Games d'équilibrer cela, et certains dieux pourraient rapidement devenir les maîtres de la méta alors que d'autres seront boudés. Qui plus est, est-ce que l'entrée de ce nouveau système apportera le piment que les joueurs aiment tant, comme Lore & Legends avait su si bien le faire ? Pour connaître la réponse, il faudra tester Space Gods
, qui sortira sur le PBE au début du mois d'avril 2026.
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