TFT : Les rencontres d'ouverture du set 18, la liste détaillée

Découvrez les rencontres d'ouverture du set 18 de TFT ainsi que leurs effets dans cet article.

À chaque début de partie de Teamfight Tactics, les 8 participants se retrouvent face à une rencontre d'ouverture, qui influencera d'une manière plus ou moins significative sur son déroulement. Cette mécanique avait disparu avec Space Gods, mais fait son retour sur Enchanted Wilds en même temps que le carrousel. Les encounters prennent la forme d'un personnage, accordant un bienfait identique à l'ensemble des joueurs. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous présentons ici les rencontres d'ouverture du set 18 de TFT.

Quelles sont les rencontres d'ouverture potentielles sur le set 18 de TFT ?

Enchanted Wilds comprend, lors de son lancement, X rencontres d'ouverture, dont les effets vous rappelleront sans doute ceux des sets précédents de TFT. Les rencontres influent sur le cours du jeu, et certains sont plus propices que d'autres à certaines compositions. Kayle sera par exemple idéale pour les compositions reroll, puisqu'elle accordera régulièrement des actualisations gratuites.

Rencontre Effet Kayle Vous obtenez des relances gratuites à chaque phase. Ashe Le coût en XP de chaque niveau est réduit de 2. Draven Les deux derniers joueurs en vie reçoivent 70 PO chacun. Teemo Vous obtenez une relance d'optimisation en plus. Karma La dernière optimisation sera prismatique. Kobuko Vous recevez des PO à chaque phase. Ornn Recevez 2 objets complets et 3 reforgeurs en 3-3. Lux Recevez 3 emblèmes aléatoires. Yunara Commencez avec une enclume à objet complet. Vi Commencez avec deux enclumes à composant. Ivern La dernière optimisation sera or. Leona Toutes les optimisations seront or. Amumu La première optimisation sera or. Morgana La première optimisation sera prismatique. LeBlanc Commencez avec un champion à 2 étoiles. Dragon ancestral Toutes les optimisations seront prismatiques.

→ Cette liste est probablement encore incomplète et n'est basée que sur notre expérience sur le PBE. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire d'autres potentielles rencontres, afin que nous puissions la mettre en jour aussi vite que possible.

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis le 28 juillet 2026, et sortira le 26 août prochain sur les serveurs officiels.