TFT : Les rencontres d'ouverture du set 18, la liste détaillée
le 03 août 2026 à 14h10
À chaque début de partie de Teamfight Tactics, les 8 participants se retrouvent face à une rencontre d'ouverture, qui influencera d'une manière plus ou moins significative sur son déroulement. Cette mécanique avait disparu avec Space Gods, mais fait son retour sur Enchanted Wilds en même temps que le carrousel. Les encounters prennent la forme d'un personnage, accordant un bienfait identique à l'ensemble des joueurs. Pour que vous y voyiez un peu plus clair, nous vous présentons ici les rencontres d'ouverture du set 18 de TFT.
Quelles sont les rencontres d'ouverture potentielles sur le set 18 de TFT ?
Enchanted Wilds comprend, lors de son lancement, X rencontres d'ouverture, dont les effets vous rappelleront sans doute ceux des sets précédents de TFT. Les rencontres influent sur le cours du jeu, et certains sont plus propices que d'autres à certaines compositions. Kayle sera par exemple idéale pour les compositions reroll, puisqu'elle accordera régulièrement des actualisations gratuites.
|Rencontre
|Effet
|Kayle
|Vous obtenez des relances gratuites à chaque phase.
|Ashe
|Le coût en XP de chaque niveau est réduit de 2.
|Draven
|Les deux derniers joueurs en vie reçoivent 70 PO chacun.
|Teemo
|Vous obtenez une relance d'optimisation en plus.
|Karma
|La dernière optimisation sera prismatique.
|Kobuko
|Vous recevez des PO à chaque phase.
|Ornn
|Recevez 2 objets complets et 3 reforgeurs en 3-3.
|Lux
|Recevez 3 emblèmes aléatoires.
|Yunara
|Commencez avec une enclume à objet complet.
|Vi
|Commencez avec deux enclumes à composant.
|Ivern
|La dernière optimisation sera or.
|Leona
|Toutes les optimisations seront or.
|Amumu
|La première optimisation sera or.
|Morgana
|La première optimisation sera prismatique.
|LeBlanc
|Commencez avec un champion à 2 étoiles.
|Dragon ancestral
|Toutes les optimisations seront prismatiques.
→ Cette liste est probablement encore incomplète et n'est basée que sur notre expérience sur le PBE. N'hésitez pas à nous indiquer en commentaire d'autres potentielles rencontres, afin que nous puissions la mettre en jour aussi vite que possible.
Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis le 28 juillet 2026, et sortira le 26 août prochain sur les serveurs officiels.
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