TFT : Pourquoi le set 18 ne fonctionne pas sur Mac ?

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis juillet 2026, mais les joueurs évoluant sur MacOs ne peuvent pas lancer le jeu. Découvrez pour quelle raison par ici.

Enchanted Wilds est disponible sur le PBE de TFT depuis la fin du mois de juillet 2026, et sortira juste avant la rentrée. Malheureusement, tout le monde ne peut pas découvrir le set 18 ; si vous jouez avec le système d'exploitation MacOs, vous êtes à coup sûr dans l'incapacité de lancer le jeu.

Le set 18 de TFT n'est pas compatible avec MacOs

L'ensemble 18 de TFT est le premier à être développé avec le moteur Unreal Engine. Riot Games a ainsi fort à faire pour effectuer la transition, d'autant que l'auto-battler bénéficiera de son propre client ultérieurement, normalement au cours du mois d'octobre 2026. Ce changement majeur a plusieurs conséquences : un PBE plus chaotique qu'à l'ordinaire, une période de tests étendue de deux semaines (soit 4 semaines au lieu de 2), et l'impossibilité de lancer TFT à partir d'un appareil utilisant le système d'exploitation MacOs.

We've updated our FAQ with information about minimum specs and MacOS support in TFT Patch 18.1.



Tl;dr - TFT 18.1 won't support MacOS, but we're working to support the OS in a future update. https://t.co/tJbLqOrpW6 — Teamfight Tactics (@TFT) July 6, 2026

En effet, le développeur a indiqué en juillet dernier que le set 18 de TFT ne supporterait pas MacOS, autrement dit, il est normal que vous ne puissiez pas commencer une partie sur le PBE, et plus tard, sur les serveurs officiels, à partir de votre MacBook Air, MacBook Pro, iMac ou encore Mac mini.

Riot Games réfléchit à une solution

À la suite de cette annonce, les joueurs avaient fait part de leur consternation et de leur colère, puisque certains sont ainsi condamnés à ne plus pouvoir savourer une partie de TFT. Riot Games avait alors rapidement expliqué travailler à l'élaboration d'une solution, et a même inclus cette promesse dans son support.

Nous étudions actuellement des options pour les joueurs qui préfèrent utiliser des appareils MacOS afin qu'ils puissent continuer à jouer à TFT, et nous partagerons plus d'informations au fur et à mesure que cette enquête progresse.

Le développeur n'en a pas dit davantage ni communiqué de date relative à la résolution de cette situation. Restez donc à l'affût de l'actualité de TFT pour en savoir plus, et pouvoir peut-être enfin découvrir le set 18 avec votre Mac.