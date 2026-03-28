TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 17, Space Gods ?

Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables sur le set 17 de TFT, Space Gods, dans cet article.
Space Gods, le prochain ensemble de TFT
, sera placé sous le signe des dieux, que vous devrez honorer via la mécanique du Royaume des Dieux
pour recevoir des bénédictions variées. Les carrousels vont laisser place à un système d'offrande, et comme d'habitude, vous devrez composer avec de nouvelles unités. Nous vous proposons de consulter la liste des champions disponibles sur le set 17 de TFT
ci-dessous.
Les unités du set 17 de TFT, la liste détaillée
Palier 1
- Aatrox (N.O.V.A + Bastion)
- Briar (Anima + Primordian + Rogue)
- Caitlyn (N.O.V.A + Fateweaver)
- Cho'Gath (Dark Star + Brawler)
- Ezreal (Timebreaker + Sniper)
- Leona (Arbiter + Vanguard)
- Lissandra (Dark Star + Shepherd + Replicator)
- Nasus (Space Groove + Vanguard)
- Poppy (Meeple + Bastion)
- Rek'Sai (Primordian + Brawler)
- Talon (Stargazer + Rogue)
- Teemo (Space Groove + Shepherd)
- Twisted Fate (Stargazer + Fateweaver)
- Veigar (Meeple + Replicator)
Palier 2
- Akali (N.O.V.A + Marauder)
- Bel'Veth (Primordian + Challenger + Marauder)
- Gnar (Meeple + Sniper)
- Gragas (Psionic + Brawler)
- Gwen (Space Groove + Rogue)
- Jax (Stargazer + Bastion)
- Jinx (Anima + Challenger)
- Meepsie (Meeple + Shepherd + Voyager)
- Milio (Timebreaker + Fateweaver)
- Mordekaiser (Dark Star + Channeler + Vanguard)
- Pantheon (Timebreaker + Brawler + Replicator)
- Pyke (Psionic + Voyager)
- Zoe (Arbiter + Channeler)
Palier 3
- Aurora (Anima + Voyager)
- Diana (Arbiter + Challenger)
- Fizz (Meeple + Rogue)
- Illaoi (Anima + Vanguard + Shepherd)
- Kai'Sa (Dark Star + Rogue)
- Lulu (Stargazer + Replicator)
- Maokai (N.O.V.A + Brawler)
- Miss Fortune (Gun Goddess)
- Ornn (Space Groove + Bastion)
- Rhaast (Redeemer)
- Samira (Space Groove + Sniper)
- Urgot (Mecha + Brawler + Marauder)
- Viktor (Psionic + Channeler)
Palier 4
- Aurelion Sol (Mecha + Channeler)
- Corki (Meeple + Fateweaver)
- The Mighty Mech (Mecha + Voyager)
- Karma (Dark Star + Voyager)
- Kindred (N.O.V.A + Challenger)
- LeBlanc (Arbiter + Shepherd)
- Master Yi (Psionic + Marauder)
- Nami (Space Groove + Replicator)
- Nunu (Stargazer + Vanguard)
- Rammus (Meeple + Bastion)
- Riven (Timebreaker + Rogue)
- Tahm Kench (Oracle + Brawler)
- Xayah (Stargazer + Sniper)
Palier 5
- Bard (Meeple + Channeler)
- Blitzcrank (Party Animal + Space Groove + Vanguard)
- Fiora (Divine Duelist + Anima + Marauder)
- Graves (Factory New)
- Jhin (Dark Star + Eradicator + Sniper)
- Morgana (Dark Lady)
- Shen (Bulwark + Bastion)
- Sona (Commander + Psionic + Shepherd)
- Vex (Doomer)
- Zed (Galaxy Hunter)
Vous aurez sans doute remarqué que de nombreux légendaires présentent des types qui leurs sont propres, ce qui sous-entend une certaine variété en matière de composition et de créativité. Le set 17 de TFT
sortira à la mi-avril 2026, et au début du mois sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour vous familiariser avec ces nouvelles unités
.
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