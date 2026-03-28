TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 17, Space Gods ?

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 28 mars 2026 à 17h26
Retrouvez la liste complète de toutes les unités jouables sur le set 17 de TFT, Space Gods, dans cet article.
TFT : Quels champions seront disponibles sur le set 17, Space Gods ?
Space Gods, le prochain ensemble de TFT, sera placé sous le signe des dieux, que vous devrez honorer via la mécanique du Royaume des Dieux pour recevoir des bénédictions variées. Les carrousels vont laisser place à un système d'offrande, et comme d'habitude, vous devrez composer avec de nouvelles unités. Nous vous proposons de consulter la liste des champions disponibles sur le set 17 de TFT ci-dessous.

Les unités du set 17 de TFT, la liste détaillée

Palier 1

  • Aatrox (N.O.V.A + Bastion)
  • Briar (Anima + Primordian + Rogue)
  • Caitlyn (N.O.V.A + Fateweaver)
  • Cho'Gath (Dark Star + Brawler)
  • Ezreal (Timebreaker + Sniper)
  • Leona (Arbiter + Vanguard)
  • Lissandra (Dark Star + Shepherd + Replicator)
  • Nasus (Space Groove + Vanguard)
  • Poppy (Meeple + Bastion)
  • Rek'Sai (Primordian + Brawler)
  • Talon (Stargazer + Rogue)
  • Teemo (Space Groove + Shepherd)
  • Twisted Fate (Stargazer + Fateweaver)
  • Veigar (Meeple + Replicator)
ezreal-set17

Palier 2

  • Akali (N.O.V.A + Marauder)
  • Bel'Veth (Primordian + Challenger + Marauder)
  • Gnar (Meeple + Sniper)
  • Gragas (Psionic + Brawler)
  • Gwen (Space Groove + Rogue)
  • Jax (Stargazer + Bastion)
  • Jinx (Anima + Challenger)
  • Meepsie (Meeple + Shepherd + Voyager)
  • Milio (Timebreaker + Fateweaver)
  • Mordekaiser (Dark Star + Channeler + Vanguard)
  • Pantheon (Timebreaker + Brawler + Replicator)
  • Pyke (Psionic + Voyager)
  • Zoe (Arbiter + Channeler)
gnar-set17

Palier 3

  • Aurora (Anima + Voyager)
  • Diana (Arbiter + Challenger)
  • Fizz (Meeple + Rogue)
  • Illaoi (Anima + Vanguard + Shepherd)
  • Kai'Sa (Dark Star + Rogue)
  • Lulu (Stargazer + Replicator)
  • Maokai (N.O.V.A + Brawler)
  • Miss Fortune (Gun Goddess)
  • Ornn (Space Groove + Bastion)
  • Rhaast (Redeemer)
  • Samira (Space Groove + Sniper)
  • Urgot (Mecha + Brawler + Marauder)
  • Viktor (Psionic + Channeler)
aurora-set17

Palier 4

  • Aurelion Sol (Mecha + Channeler)
  • Corki (Meeple + Fateweaver)
  • The Mighty Mech (Mecha + Voyager)
  • Karma (Dark Star + Voyager)
  • Kindred (N.O.V.A + Challenger)
  • LeBlanc (Arbiter + Shepherd)
  • Master Yi (Psionic + Marauder)
  • Nami (Space Groove + Replicator)
  • Nunu (Stargazer + Vanguard)
  • Rammus (Meeple + Bastion)
  • Riven (Timebreaker + Rogue)
  • Tahm Kench (Oracle + Brawler)
  • Xayah (Stargazer + Sniper)
karma-set17

Palier 5

  • Bard (Meeple + Channeler)
  • Blitzcrank (Party Animal + Space Groove + Vanguard)
  • Fiora (Divine Duelist + Anima + Marauder)
  • Graves (Factory New)
  • Jhin (Dark Star + Eradicator + Sniper)
  • Morgana (Dark Lady)
  • Shen (Bulwark + Bastion)
  • Sona (Commander + Psionic + Shepherd)
  • Vex (Doomer)
  • Zed (Galaxy Hunter)
morgana-set17
Vous aurez sans doute remarqué que de nombreux légendaires présentent des types qui leurs sont propres, ce qui sous-entend une certaine variété en matière de composition et de créativité. Le set 17 de TFT sortira à la mi-avril 2026, et au début du mois sur le PBE. N'hésitez donc pas à y faire un tour pour vous familiariser avec ces nouvelles unités.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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