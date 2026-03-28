TFT : Les bienfaits des 9 Dieux du set 17 pour chaque phase, la liste détaillée

Retrouvez des informations relatives aux récompenses offertes par les Dieux sur le set 17 de TFT dans cet article.
Space Gods
, le set 17 de TFT
, va introduire la mécanique du Royaume des Dieux
en remplacement du système du carrousel. À chaque partie, vous honorerez l'un des 9 Dieux pour recevoir ses bienfaits, et chacun d'entre eux réserve des surprises qui lui sont propres. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, nous vous présentons ici les bénédictions des Dieux de Space Gods
à chaque phase.
Comment fonctionne la mécanique du Royaume des Dieux sur Space Gods ?
Au début de chaque partie sur le set 17 de TFT,
vous rencontrerez de façon aléatoire 2 des 9 Dieux de l'ensemble : Ahri, Aurelion Sol, Ekko, Evelynn, Kayle, Soraka, Thresh, Varus et Yasuo. Chacun dispose de son propre ensemble de bénédictions
, et votre objectif sera de faire le meilleur choix possible selon le déroulement de la partie. Par exemple, si vous êtes en train de reroll, vous pourriez vous tourner vers Varus.
Lors des premières phases, vos choix vous permettront de recevoir des récompenses mineures, mais vous devrez toujours garder en tête qu'en 4-7, vous obtiendrez un bonus correspondant au Dieu que vous aurez le plus souvent honoré.
Chaque bienfait sélectionné vous fera aussi gagner les faveurs du Dieu concerné jusqu'à la fin de la manche (au maximum en 4-4), ce qui se traduit concrètement par des butins qui vous seront offerts régulièrement. Après le 4-7, tous les futurs « rounds de carrousel » vous offriront l'opportunité d'opter pour un objet parmi plusieurs propositions, sans entrer dans le Royaume des Dieux.
Enfin, Pengu
, le Dieu de Riot Games, vous accordera des butins en fonction de votre position actuelle. Les détails ne sont toutefois pas encore connus pour l'instant, mais il s'agit d'une mécanique de rattrapage.
Quels sont les bienfaits des 9 Dieux du set 17 de TFT ?
|Dieu
|Phase 2 (2-4)
|Phase 3 (3-4)
|Phase 4 (4-4)
|Bénédiction en 4-7
|Ahri
|
- 6 PO
- 8 XP
- 5 relances
- 6 PO, +1 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri
|
- 8 PO
- 10 XP
- 7 relances
- 8 PO, +2 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri
|
- 12 PO
- 8 relances
- 12 PO, +3 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri
|
- Votre équipe gagne 2% de dégâts d'attaque et de puissance par niveau. Vous gagnez 2 XP à chaque manche pendant le reste de la partie.
|Aurelion Sol
|
- Obtenir 50 PO pour récupérer une enclume à composant + 4 PO
- Poser 6 traits non uniques pour recevoir un emblème aléatoire et un reforgeur
|
- Améliorer une unité pour obtenir 10 PO
- Poser 6 traits non uniques pour recevoir un emblème aléatoire et un reforgeur
|
- Atteindre le niveau pour recevoir 20 PO
- Recevez 18 PO en passant sous la barre des 30 PV
- Gagnez 2 enclumes à objet complet après 15 relances
|
- Choisissez l'une des 3 quêtes pour faire vos preuves auprès d'Aurelion Sol.
|Ekko
|
- Fête de carapateurs :
Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus !
- Bénédiction en passant sous la barre des 30 PV, d'une valeur de 25 PO
- Une spatule dans 4 manches
- Un artéfact dans 8 manches
- Un champion de palier 4 dans 3 manches
|
- Fête de carapateurs
Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus !
- Bénédiction : vitesse
Augmente définitivement la vitesse d'attaque d'un champion de 20% et sa taille est réduite de 20%.
- Deux légendaires dans 4 manches
- Une enclume à composant dans 3 manches
|
- Un artéfact dans 5 manches
- Une enclume à objet complet dans 4 manches
- 2 PO par tour
- Une boutique remplie de légendaires dans 3 manches
- Bénédiction : vitesse
Augmente définitivement la vitesse d'attaque d'un champion de 20% et sa taille est réduite de 20%.
|
- L'objet Anomalie est octroyé, accordant des bonus uniques pour chaque rôle.
|Evelynn
|
- Vous gagnez un champion à 2 PO 2 étoiles. Vous perdez 1 PV de Tacticien.
- Vous gagnez 8 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 2 PV de Tacticien.
- Vous gagnez une unité à 2 PO aléatoire maintenant, et après chaque combat contre un joueur jusqu'à ce que vous en perdiez un.
- Vous gagnez un champion à 1 étoile(s) à 4 PO. Vous perdez 4 PV de Tacticien.
|
- Vous gagnez un emblème aléatoire. Vous perdez 3 PV de Tacticien.
- Vous gagnez 11 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 2 PV de Tacticien.
- Vous gagnez une unité à 3 PO aléatoire maintenant, et après chaque combat contre un joueur jusqu'à ce que vous en perdiez un.
- Vous gagnez un champion à 2 étoile(s) à 3 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.
- Vous gagnez un champion à 3 étoile(s) à 1 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.
- Vous gagnez 15 PO. Vous ne pouvez pas acheter de champions pendant 2 manches.
|
- Vous gagnez 16 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 1 PV de Tacticien.
- Vous gagnez un champion à 2 étoile(s) à 4 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.
- Vous gagnez 18 PO. Vous ne pouvez pas acheter de champions pendant 2 manches.
- Vous gagnez un objet complet aléatoire. Vous perdez 5 PV de Tacticien.
- Vous gagnez un champion à 1 étoile(s) à 5 PO. Vous perdez 1 PV de Tacticien.
|
- Votre équipe gagne 10 % de durabilité. Perdez 1 PV de plus après une défaite.
|Kayle
|
- Un composant aléatoire
- Un gant
- Un arc
- Une larme
|
- Un composant aléatoire
- Un glaive
- Une armure
- Une baguette
- Un négatron
|
- Un composant aléatoire
- Un gant
- Un arc
- Une larme
- Un glaive
- Une armure
- Une baguette
- Un négatron
|
- Améliorer un objet complet en objet de la lumière.
|Soraka
|
- 8 PV, +3 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka
- 12 PV
- Une ceinture
|
- 8 PV, +4 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka
- 12 PV
- Une ceinture
- 350 PV pour vos unités
|
- 8 PV, +5 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka
- 12 PV
- Une ceinture
- 350 PV pour vos unités
|
- L'équipe gagne 2 PV par point de vie manquant du tacticien. +1 PV et PV max à chaque manche.
|Thresh
|
- Bienfait aléatoire d'un des dieux + 2 PO
- Butin mystère
|
- Bienfait aléatoire d'un des dieux + 3 PO
- Butin mystère
|
- Bienfait aléatoire d'un des dieux + 5 PO
- Butin mystère
- Vous lancez 3 dés. Le résultat définit le nombre de PO que vous gagnez au total.
|
- Après chaque combat contre un jouer, lancez un dé et obtenez une récompense selon le résultat.
|Varus
|
- Champions de palier 2 et 3 partageant un même type
- Un champion de palier 3 déjà possédé
- 2 duplicateurs riquiquis
- Une boutique remplie de champions de palier 3
|
- Champions de palier 3 et 4 partageant un même type
- Un duplicateur mineur
- Un champion de palier 3 déjà possédé
- Une boutique remplie de champions de palier 4. La première que vous achetez est gratuite.
|
- Champions de palier 4 et 5 partageant un même type
- Un duplicateur mineur + 3 PO
- Un duplicateur mineur + 5 duplicateurs riquiquis
- Un champion de palier 4 déjà possédé
- 1 % de chance de plus de voir des légendaires dans la boutique
|
- Votre équipe gagne 18 PV par niveau d'étoile total dans votre équipe, et vos chances d'obtenir des unités à 5 PO augmentent de 2%.
|Yasuo
|
- Hexagone solaire (Les alliés sur l'hexagone infligent 18% de dégâts magiques bonus en 5 sec et les cibles subissent 1% de brûlure sur la durée.)
- Hexagone cryogénique ( La première fois qu'un allié sur l'hexagone passe sous les 40% de PV, il est enveloppé de glace pendant 1 sec et récupère 35% de ses PV max.)
- Hexagone d'accélération (30 % de vitesse d'attaque
- Hexagone tempête (2s de stun)
- Hexagone stellaire (3 de régénération du mana)
- Hexagone cosmique
(Les alliés sur l'hexagone gagnent 10% de PV max et 30 PV permanents à chaque manche)
|
- Hexagone solaire (Les alliés sur l'hexagone infligent 18% de dégâts magiques bonus en 5 sec et les cibles subissent 1% de brûlure sur la durée.)
- Hexagone d'accélération (30 % de vitesse d'attaque
- Hexagone cryogénique (La première fois qu'un allié sur l'hexagone passe sous les 40% de PV, il est enveloppé de glace pendant 1 sec et récupère 35% de ses PV max.)
- Hexagone tempête (2s de stun)
- Hexagone stellaire (3 de régénération du mana)
|
- Hexagone solaire (Les alliés sur l'hexagone infligent 18% de dégâts magiques bonus en 5 sec et les cibles subissent 1% de brûlure sur la durée.)
- Hexagone d'accélération (30 % de vitesse d'attaque
- Hexagone cryogénique (La première fois qu'un allié sur l'hexagone passe sous les 40% de PV, il est enveloppé de glace pendant 1 sec et récupère 35% de ses PV max.)
- Hexagone tempête (2s de stun)
- Hexagone stellaire (3 de régénération du mana)
|
- La puissance des hexagones est augmentée de 50 %. Si vous n'en avez que 2, recevez 12 PO.
Bien entendu, ces données sont susceptibles d'être modifiées, soit directement sur le PBE, soit au fur et à mesure du déploiement des mises à jour du set 17 de TFT.
commentaire (0)