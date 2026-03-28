TFT : Les bienfaits des 9 Dieux du set 17 pour chaque phase, la liste détaillée

Dieu Phase 2 (2-4) Phase 3 (3-4) Phase 4 (4-4) Bénédiction en 4-7

Ahri 6 PO

8 XP

5 relances

6 PO, +1 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri 8 PO

10 XP

7 relances

8 PO, +2 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri 12 PO

8 relances

12 PO, +3 si au moins 5 joueurs choisissent Ahri Votre équipe gagne 2% de dégâts d'attaque et de puissance par niveau. Vous gagnez 2 XP à chaque manche pendant le reste de la partie.

Aurelion Sol Obtenir 50 PO pour récupérer une enclume à composant + 4 PO

Poser 6 traits non uniques pour recevoir un emblème aléatoire et un reforgeur Améliorer une unité pour obtenir 10 PO

Poser 6 traits non uniques pour recevoir un emblème aléatoire et un reforgeur Atteindre le niveau pour recevoir 20 PO

Recevez 18 PO en passant sous la barre des 30 PV

Gagnez 2 enclumes à objet complet après 15 relances Choisissez l'une des 3 quêtes pour faire vos preuves auprès d'Aurelion Sol.

Ekko Fête de carapateurs :

Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus !

Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus ! Bénédiction en passant sous la barre des 30 PV, d'une valeur de 25 PO

Une spatule dans 4 manches

Un artéfact dans 8 manches

Un champion de palier 4 dans 3 manches Fête de carapateurs

Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus !

Votre prochaine manche PvE sera remplacée par une manche de carapateur avec du butin bonus ! Bénédiction : vitesse

Augmente définitivement la vitesse d'attaque d'un champion de 20% et sa taille est réduite de 20%.

Augmente définitivement la vitesse d'attaque d'un champion de 20% et sa taille est réduite de 20%. Deux légendaires dans 4 manches

Une enclume à composant dans 3 manches Un artéfact dans 5 manches

Une enclume à objet complet dans 4 manches

2 PO par tour

Une boutique remplie de légendaires dans 3 manches

Bénédiction : vitesse

Augmente définitivement la vitesse d'attaque d'un champion de 20% et sa taille est réduite de 20%. L'objet Anomalie est octroyé, accordant des bonus uniques pour chaque rôle.

Evelynn Vous gagnez un champion à 2 PO 2 étoiles. Vous perdez 1 PV de Tacticien.

Vous gagnez 8 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 2 PV de Tacticien.

Vous gagnez une unité à 2 PO aléatoire maintenant, et après chaque combat contre un joueur jusqu'à ce que vous en perdiez un.

Vous gagnez un champion à 1 étoile(s) à 4 PO. Vous perdez 4 PV de Tacticien.

Vous gagnez un emblème aléatoire. Vous perdez 3 PV de Tacticien.

Vous gagnez 11 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 2 PV de Tacticien.

Vous gagnez une unité à 3 PO aléatoire maintenant, et après chaque combat contre un joueur jusqu'à ce que vous en perdiez un.

Vous gagnez un champion à 2 étoile(s) à 3 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.

Vous gagnez un champion à 3 étoile(s) à 1 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.

Vous gagnez 15 PO. Vous ne pouvez pas acheter de champions pendant 2 manches.

Vous gagnez 16 PO. Pour chaque autre joueur qui choisit ceci, vous perdez 1 PV de Tacticien.

Vous gagnez un champion à 2 étoile(s) à 4 PO. Vous perdez 3 PV de Tacticien.

Vous gagnez 18 PO. Vous ne pouvez pas acheter de champions pendant 2 manches.

Vous gagnez un objet complet aléatoire. Vous perdez 5 PV de Tacticien.

Vous gagnez un champion à 1 étoile(s) à 5 PO. Vous perdez 1 PV de Tacticien. Votre équipe gagne 10 % de durabilité. Perdez 1 PV de plus après une défaite.

Kayle Un composant aléatoire

Un gant

Un arc

Une larme Un composant aléatoire

Un glaive

Une armure

Une baguette

Un négatron Un composant aléatoire

Un gant

Un arc

Une larme

Un glaive

Une armure

Une baguette

Un négatron Améliorer un objet complet en objet de la lumière.

Soraka 8 PV, +3 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka

12 PV

Une ceinture 8 PV, +4 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka

12 PV

Une ceinture

350 PV pour vos unités 8 PV, +5 PO si au moins 5 joueurs choisissent Soraka

12 PV

Une ceinture

350 PV pour vos unités L'équipe gagne 2 PV par point de vie manquant du tacticien. +1 PV et PV max à chaque manche.

Thresh Bienfait aléatoire d'un des dieux + 2 PO

Butin mystère Bienfait aléatoire d'un des dieux + 3 PO

Butin mystère Bienfait aléatoire d'un des dieux + 5 PO

Butin mystère

Vous lancez 3 dés. Le résultat définit le nombre de PO que vous gagnez au total. Après chaque combat contre un jouer, lancez un dé et obtenez une récompense selon le résultat.

Varus Champions de palier 2 et 3 partageant un même type

Un champion de palier 3 déjà possédé

2 duplicateurs riquiquis

Une boutique remplie de champions de palier 3 Champions de palier 3 et 4 partageant un même type

Un duplicateur mineur

Un champion de palier 3 déjà possédé

Une boutique remplie de champions de palier 4. La première que vous achetez est gratuite. Champions de palier 4 et 5 partageant un même type

Un duplicateur mineur + 3 PO

Un duplicateur mineur + 5 duplicateurs riquiquis

Un champion de palier 4 déjà possédé

1 % de chance de plus de voir des légendaires dans la boutique Votre équipe gagne 18 PV par niveau d'étoile total dans votre équipe, et vos chances d'obtenir des unités à 5 PO augmentent de 2%.