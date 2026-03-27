TFT : Faites vos adieux au carrousel, ce système ne sera pas présent sur le set 17, Space Gods

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 mars 2026 à 11h35
Le carrousel est un système aussi vieux que TFT, et Riot Games a annoncé en vidéo qu'il ne sera pas de la partie sur le set 17, Space Gods.
TFT : Faites vos adieux au carrousel, ce système ne sera pas présent sur le set 17, Space Gods
Lore & Legends va bientôt tirer sa révérence pour laisser place au set 17 de TFT en avril 2026, et cet ensemble très réussi et apprécié sera sans doute difficile à faire oublier. Néanmoins, il ne faut jamais sous-estimer Riot Games en matière de créativité, et Space Gods va amener une nouvelle révolution concernant le carrousel pour succéder à la mécanique de déverrouillage des champions. Un premier teaser a été partagé dans la soirée du 26 mars 2026.

Le carrousel va disparaître sur le set 17 de TFT

Depuis le lancement de TFT, chaque phase comprend une manche de carrousel, c'est-à-dire la possibilité de récupérer un composant et un champion dans un ordre défini par votre classement dans la partie. Les joueurs doivent ainsi parfois perdre intentionnellement des points de vie pour obtenir une priorité, et beaucoup ont parfaitement intégré cette mécanique à leur style de jeu. Le prochain ensemble de TFT, Space Gods, viendra a priori faire disparaître le fameux carrousel, qui sera remplacé par « un système à l'échelle cosmique »

Miniature vidéo

Dans le teaser des développeurs de mars 2026, intitulé « Quelqu'un sait où est passé le carrousel ?! », Riot Games laisse peu de place au doute. Le carrousel sera donc remplacé par autre chose sur le set 17, mais nous ne disposons d'aucune information sur ce point pour le moment.

No carousel on next set? - Dev Drop Teaser
by u/LaMu2560 in TeamfightTactics

Les joueurs ont discuté de ce changement majeur sur Reddit, et ont émis quelques hypothèses. Le carrousel pourrait être remplacé par quelque chose de similaire au Trésor du dragon, mais cela apparaît comme étant un peu trop évident, et pas nécessairement satisfaisant, puisqu'il serait trop aisé d'obtenir le BIS pour ses carrys. Cependant, même si la communauté peine à deviner ce qui se substituera vraiment au carrousel, elle est dans l'ensemble satisfaite de voir ce dernier prendre sa retraite. Il est vrai qu'il était dommage d'être puni de gagner, en ne pouvant pas recevoir le composant de son choix, c'est pourquoi la nouvelle est chaleureusement accueillie.


Nous en saurons plus à propos du set 17 de TFT ce week-end, durant le tournoi des championnats du Monde, qui se conclura le 29 mars. Restez donc à l'affût pour ne rien manquer et découvrir les grandes nouveautés de Space Gods.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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