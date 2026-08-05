TFT : Les Esprits de la forêt, taxe imposée ou condition de victoire ?

La mécanique des Esprits de la forêt du set 18 divise la communauté de TFT. Tandis que certains prennent plaisir à composer avec, d'autres la jugent contraignante.

Le set 18 de TFT est disponible sur le PBE depuis la fin du mois de juillet 2026, permettant aux joueurs de le découvrir avant sa sortie sur les serveurs live. En plus d'une nouvelle rotation des champions et des synergies, Enchanted Wilds ramène une mécanique que vous aviez déjà connue sur Micmac Magique, les Charms, désormais appelés les Esprits de la forêt (Wisps).

Que sont les Esprits de la forêt sur le set 18 de TFT ?

Si vous n'avez pas expérimenté Micmac Magique, alors la mécanique des Esprits de la forêt sur le set 18 de TFT est entièrement nouvelle pour vous. Pour vous l'expliquer simplement, il s'agit de buffs, obtenables le plus souvent contre de l'argent, qui apparaissent une actualisation sur deux de votre boutique, à la place du champion normalement situé tout à droite. En vous offrant l'esprit, la case est remplacée par une unité.

Il existe plusieurs catégories de Wisps : certains vous accorderont des effets de puissance en combat (pour une manche seulement), d'autres des objets, de l'argent ou encore des champions. Plus vous avancez dans la partie, plus le coût des Esprits de la forêt sera conséquent.

Une mécanique qui peut faire la différence, surtout en late game

Si les Esprits de la forêt de bas niveau ne font pas une grande différence en début de partie, ce n'est plus le cas ensuite. Certes, les Wisps peuvent vous donner un coup de pouce à plusieurs niveaux, mais vous n'allez certainement pas sacrifier la bonne santé de vos finances pour disposer de l'un d'entre eux à chaque manche. Parfois même, vous n'en achèterez pas, surtout si vous entamez une série de défaites.

L'attractivité des Esprits de la forêt s'intensifie au cours des dernières phases, tant les effets de combat peuvent changer l'issue d'un round : des archers peuvent par exemple venir vous aider, ou votre meilleur DPS être cloné. En fin de partie, actualiser la boutique n'est plus vraiment un problème non plus, ce qui favorise l'achat de Wisps. D'ailleurs, quelques-uns peuvent même vous fournir des légendaires ou des épiques, une opportunité à ne pas manquer dans certains contextes. Vos adversaires feront l'acquisition des Esprits à chaque tour pour espérer un Top 4 au minimum ; vous devrez donc suivre les imiter pour prétendre à la victoire. En ce sens, la mécanique d'Enchanted Wilds contribue à dynamiser le jeu, mais elle contrarie tout de même certains joueurs.

Les Wisps : un fléau pour les compositions reroll ?

Les Esprits de la forêt sont incontournables en fin de partie, et offrent des avantages certains à leurs détenteurs. En revanche, ceux qui mettent en place une composition reroll auront tendance à les détester. Puisque les Wisps apparaissent à la place d'un champion dans votre boutique, vous êtes alors contraint de l'acheter, quel qu'il soit, pour découvrir le champion qui se cache derrière, et continuer à relancer normalement. La mécanique du set 18 de TFT s'apparente ainsi à une taxe imposée dans le cadre d'une composition reroll. Qui plus est, se procurer systématiquement un Esprit en début de partie risque de freiner le décollage de votre économie, ce qui peut se révéler catastrophique par la suite.

Enchanted Wilds propose donc une mécanique qui crée le débat. Les Esprits de la forêt sont, pour l'instant, surtout orientés vers la dynamisation du late game, et au détriment des compositions reroll. Riot Games pourrait mettre en place des ajustements, par exemple pour que les Wisps apparaissent sur une case extérieure à la boutique, ce qui solutionnerait sans doute le problème. Le développeur ne s'est toutefois pas exprimé à ce sujet pour le moment, probablement parce que toutes les équipes ont déjà fort à faire pour régler les soucis techniques du PBE.

Restez donc à l'affût de l'actualité de TFT pour ne rien rater, le set 18 sortira le 26 août 2026.