TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 03 août 2026 à 22h00
Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.
TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Enchanted Wilds va officiellement sortir en août 2026 après 4 semaines de tests sur le PBE, et comme ses prédécesseurs, le set 18 de TFT comprendra des personnages présentant une certaine utilité, du shred, des contrôles ou encore des soins. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, et pour éviter d'assembler un Dernier souffle ou un Linceul de la congruence alors que l'une de vos unités réduit déjà l'armure de vos adversaires, nous vous résumons ici quels champions administrent les buffs et debuffs sur le set 18 de TFT.

Quels champions poseront les buffs et debuffs utilitaires sur l'ensemble 18 de TFT ?

Sur TFT, il est important d'avoir une bonne connaissance de ce que peuvent faire les unités avec lesquelles vous composez, puisque certaines appliquent des buffs et des debuffs qui ne se cumulent pas, du moins la plupart du temps, avec des effets similaires émanant des objets. Voici un tableau récapitulatif des effets utilitaires du set 18, et de ceux qui en sont responsables.

Utilité Légendaire Épique Palier 3 Palier 2 Palier 1 Trait
Anti-heal

Dragon ancestral (Elder Dragon)

 Roncier (Brambleback)     Rougelin (Cinderling) Infernal (se cumule avec les autres effets de brûlure)
Étourdissement, projection

Gnar + Dragon ancestral

 Lillia + Amumu + Sentinelle ancestrale Hecarim Alistar Leona + Rek'Sai  
Shred (réduction de la résistance magique) Lux Assemblée   Fiddlesticks + Kog'Maw Kayle (si 2 étoiles) Caillou (Peebles) Caustique (le trait unique de Kog'Maw)
Sunder (réduction de l'armure) Lux Assemblée   Kog'Maw + Corbin (Raptor)   Xayah Caustique (le trait unique de Kog'Maw)
Bouclier aux alliés (shield) Ivern + Taric   Krug Shen    
Ralentissement (slow) Ashe     Gromp Karma  
Mana reave   Sentinelle ancestrale        
Provocation (taunt)     Rammus      
Soins aux alliés Lux Fae      Alistar + Carapateur (Scuttlecrab)    
Saignement (bleed) Draven          
Butins      

Teemo (XP, PV ou relance via champignons) + LeBlanc (champions)

    
Régénération du mana aux alliés   Sentinelle ancestrale  

 

    

Notez également que :

  • Ivern accorde aussi de la vitesse d'attaque et de l'amplification des dégâts à ses alliés.
  • Rakan octroie de la vitesse d'attaque à l'allié infligeant le plus de dégâts pendant un combat.
  • Lux Sylvestre augmente les PV max de tous ses alliés jusqu'à la fin du combat après chaque incantation.

Enchanted Wilds sortira le 26 août 2026, alors préparez-vous à composer avec ses synergies et champions en effectuant quelques parties sur le PBE, disponible depuis la fin du mois de juillet.

Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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