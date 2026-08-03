TFT : Tableau récapitulatif des buffs, debuffs et autres utilitaires sur le set 18

Qui réduit l'armure ? Qui diminue la résistance magique ou applique de l'anti-heal ? Retrouvez une liste détaillée des champions et des effets utilitaires qu'ils produisent sur le set 18 de TFT.

Enchanted Wilds va officiellement sortir en août 2026 après 4 semaines de tests sur le PBE, et comme ses prédécesseurs, le set 18 de TFT comprendra des personnages présentant une certaine utilité, du shred, des contrôles ou encore des soins. Afin que vous y voyiez un peu plus clair, et pour éviter d'assembler un Dernier souffle ou un Linceul de la congruence alors que l'une de vos unités réduit déjà l'armure de vos adversaires, nous vous résumons ici quels champions administrent les buffs et debuffs sur le set 18 de TFT.

Quels champions poseront les buffs et debuffs utilitaires sur l'ensemble 18 de TFT ?

Sur TFT, il est important d'avoir une bonne connaissance de ce que peuvent faire les unités avec lesquelles vous composez, puisque certaines appliquent des buffs et des debuffs qui ne se cumulent pas, du moins la plupart du temps, avec des effets similaires émanant des objets. Voici un tableau récapitulatif des effets utilitaires du set 18, et de ceux qui en sont responsables.

Utilité Légendaire Épique Palier 3 Palier 2 Palier 1 Trait Anti-heal Dragon ancestral (Elder Dragon) Roncier (Brambleback) Rougelin (Cinderling) Infernal (se cumule avec les autres effets de brûlure) Étourdissement, projection Gnar + Dragon ancestral Lillia + Amumu + Sentinelle ancestrale Hecarim Alistar Leona + Rek'Sai Shred (réduction de la résistance magique) Lux Assemblée Fiddlesticks + Kog'Maw Kayle (si 2 étoiles) Caillou (Peebles) Caustique (le trait unique de Kog'Maw) Sunder (réduction de l'armure) Lux Assemblée Kog'Maw + Corbin (Raptor) Xayah Caustique (le trait unique de Kog'Maw) Bouclier aux alliés (shield) Ivern + Taric Krug Shen Ralentissement (slow) Ashe Gromp Karma Mana reave Sentinelle ancestrale Provocation (taunt) Rammus Soins aux alliés Lux Fae Alistar + Carapateur (Scuttlecrab) Saignement (bleed) Draven Butins Teemo (XP, PV ou relance via champignons) + LeBlanc (champions) Régénération du mana aux alliés Sentinelle ancestrale

Notez également que :

Ivern accorde aussi de la vitesse d'attaque et de l'amplification des dégâts à ses alliés.

accorde aussi de la vitesse d'attaque et de l'amplification des dégâts à ses alliés. Rakan octroie de la vitesse d'attaque à l'allié infligeant le plus de dégâts pendant un combat.

octroie de la vitesse d'attaque à l'allié infligeant le plus de dégâts pendant un combat. Lux Sylvestre augmente les PV max de tous ses alliés jusqu'à la fin du combat après chaque incantation.

Enchanted Wilds sortira le 26 août 2026, alors préparez-vous à composer avec ses synergies et champions en effectuant quelques parties sur le PBE, disponible depuis la fin du mois de juillet.