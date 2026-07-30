TFT : 5 compositions à tester sur le PBE du set 18, Enchanted Wilds

En manque d'inspiration ? Découvrez ici quelques idées de compositions à tester sur le PBE du set 18 de TFT.

Le PBE du set 18 de TFT est disponible depuis le 28 juillet 2026, et le lancement d'un nouvel ensemble vous oblige à repartir de zéro en apprenant les effets des synergies, les forces et faiblesses des unités, ainsi que des idées d'équipe. En règle générale, les joueurs font leurs premiers pas en s'essayant à des verticales, mais pour vous donner un coup de pouce, nous vous proposons ici 5 compositions amusantes à tester sur le PBE d'Enchanted Wilds.

5 équipes qui valent le détour sur le PBE d'Enchanted Wilds

L'ensemble 18 de TFT peut être joué sur le PBE, et il est difficile de savoir vers quelle composition se tourner au regard du grand nombre de nouvelles synergies. Quels champions valent la peine d'être reroll ? Quels sont les épiques et légendaires autour de qui il convient de construire quelque chose ? Afin de vous aider, nous vous invitons à découvrir ces 5 compositions par vous-même deux jours après le l'ouverture du PBE.

1- Reroll Kayle avec Inferno

Si vous aimez reroll, la composition Kayle Inferno devrait vous séduire. Sans grande surprise, lorsque Kayle passe au palier d'étoile supérieur, sa compétence évolue en gagnant en puissance. D'autres unités sont à reroll, Varus, Sejuani, Leona et Shen, mais attention : être contesté pourrait fortement vous nuire.

2- Surnaturel avec Soraka, Zyra et Azir

Dans le cas où vous voudriez construire avec des carrys AP, vous pourriez envisager la composition Surnaturel avec Azir, Soraka et Zyra. Elle est toutefois assez difficile à mettre en place au regard de son prix, mais vous pourriez y parvenir avec une optimisation d'économie, et des relances chanceuses de boutique.

3- Peeba Sylvestre avec Draven et Ezreal

Draven est un champion d'ores et déjà apprécié, et pour en faire bon usage, vous pourriez tenter la Peeba Sylvestre. Pour la sublimer, il vous faudrait récupérer une Lux Sylvestre, et dans tous les cas, être assez riche pour accéder au niveau 9 avec une économie prospère. Sa mise en place vous coûtera cher, mais le résultat ne vous décevra pas.

4- Monstres de la jungle reroll

La curiosité du set 18 de TFT est sans nul doute l'origine que constituent les Monstres de la jungle. Ces personnages étonnants peuvent apparaître régulièrement dans votre boutique si vous en avez déjà trouvé 5, et ils ont le potentiel de ravager les plateaux de vos adversaires. L'équipe présentée ici incarne toutefois le scénario idéal : il y a peu de chance pour que vous atteigniez le niveau 10 en ayant reroll, ce qui implique le palier prismatique, mais qui sait, TFT est parfois plein de surprises !

5- La verticale la plus prisée : Fleur spirituelle

Sur le PBE, il y a toujours une synergie qui se distingue, et au cours des premiers jours, et cette fois, ce sont les champions Fleur spirituelle qui font tourner la tête à de nombreux joueurs. Sett est un excellent tank, Ahri inflige des dégâts de zone colossaux, et Ashe détruit les lignes arrière ennemies. Si vous parvenez à réussir cette composition, vous avez de bonnes chances de l'emporter, d'autant que si vous atteignez le niveau 9, une Lux pourrait se joindre à votre équipe.

Bien entendu, d'autres compositions peuvent être construites, et certaines pourraient même se révéler plus puissantes que celles présentées ici. Les mises à jour sont nombreuses sur le PBE de TFT, et nous vous recommandons de vous essayer à un maximum d'équipes par vous-même : le serveur de tests sert également à apprendre l'ensemble et à vous améliorer pour être prêt à franchir les paliers des parties classées lors de la sortie officielle.