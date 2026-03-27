TFT : La cinématique du set 17, Space Gods, est en ligne

Space Gods se rapproche : le set 17 de TFT dispose d'une cinématique, partagée le 27 mars 2026 par Riot Games.
Le set 16 de TFT
va bientôt laisser place au 17ème
ensemble de l'auto-battler de Riot Games, et les premières informations à ce sujet commencent à tomber. Le 27 mars 2026, le développeur a dévoilé la cinématique
de ce prochain set, intitulé Space Gods
.
La cinématique de Space Gods, le set 17 de TFT, est disponible
Après Lore & Legends qui renouait avec l'histoire de Runeterra et de ses régions phares, l'ensemble 17 de TFT
vous plongera dans un univers très différent. Space Gods
, que l'on traduit littéralement par les Dieux de l'Espace
, vous fera entrée « dans le royaume des dieux »
, et vous bénira par « la puissance cosmique »
. La cinématique du set, d'une durée d'une minute et 36 secondes, a été partagée le 27 mars 2026.
La vidéo comprend quelques indices quant à l'identité de ces dieux de l'espace, et le personnage qui se démarque sans doute le plus n'est autre qu'Aurelion Sol
. Soraka et Yasuo tiennent une place prépondérante, et vous aurez peut-être remarqué d'autres personnages bien connus de l'univers de LoL, comme Nami ou encore Lulu. Côté synergie, nous pourrions émettre l'hypothèse qu'un trait Space Gods
, composé d'unités disposant d'un skin de cette collection sur LoL, pourrait être de la partie, tout comme celui des Gardiennes des étoiles.
Nous ne disposons malheureusement d'aucun détail supplémentaire ni d'aucune certitude pour l'instant. Riot Games avait toutefois teasé dans la soirée du 26 mars que le système du carrousel allait disparaître, ce qui épaissit encore un peu plus le mystère autour de Space Gods
.
Comment le développeur parviendra à faire aussi bien qu'avec Lore & Legends ? La réponse viendra bien assez vite, puisque Space Gods sera présenté au cours du week-end des championnats du monde de TFT, les 28 et 29 mars 2026.
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