TFT : La cinématique du set 17, Space Gods, est en ligne

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 mars 2026 à 19h43
Space Gods se rapproche : le set 17 de TFT dispose d'une cinématique, partagée le 27 mars 2026 par Riot Games.
TFT : La cinématique du set 17, Space Gods, est en ligne
Le set 16 de TFT va bientôt laisser place au 17ème ensemble de l'auto-battler de Riot Games, et les premières informations à ce sujet commencent à tomber. Le 27 mars 2026, le développeur a dévoilé la cinématique de ce prochain set, intitulé Space Gods.

La cinématique de Space Gods, le set 17 de TFT, est disponible

Après Lore & Legends qui renouait avec l'histoire de Runeterra et de ses régions phares, l'ensemble 17 de TFT vous plongera dans un univers très différent. Space Gods, que l'on traduit littéralement par les Dieux de l'Espace, vous fera entrée « dans le royaume des dieux », et vous bénira par « la puissance cosmique ». La cinématique du set, d'une durée d'une minute et 36 secondes, a été partagée le 27 mars 2026.

Miniature vidéo

La vidéo comprend quelques indices quant à l'identité de ces dieux de l'espace, et le personnage qui se démarque sans doute le plus n'est autre qu'Aurelion Sol. Soraka et Yasuo tiennent une place prépondérante, et vous aurez peut-être remarqué d'autres personnages bien connus de l'univers de LoL, comme Nami ou encore Lulu. Côté synergie, nous pourrions émettre l'hypothèse qu'un trait Space Gods, composé d'unités disposant d'un skin de cette collection sur LoL, pourrait être de la partie, tout comme celui des Gardiennes des étoiles. 

space-gods-cinematique
Nous ne disposons malheureusement d'aucun détail supplémentaire ni d'aucune certitude pour l'instant. Riot Games avait toutefois teasé dans la soirée du 26 mars que le système du carrousel allait disparaître, ce qui épaissit encore un peu plus le mystère autour de Space Gods.

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Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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