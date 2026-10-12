Test casque Arctis Nova Pro Omni : SteelSeries frôle la perfection

Le choix d'un casque pour jouer à ses jeux vidéo préféré est parfois cornélien. L'Arctis Nova Pro Omni, avec un prix relativement élevé, pourrait très bien répondre à toutes les attentes, après l'avoir testé de nombreuses heures durant.

Caractéristiques

Transducteurs : néodyme 40 mm certifiés Hi-Res Wireless (96 kHz/24 bits)

néodyme 40 mm certifiés Hi-Res Wireless (96 kHz/24 bits) Plage de fréquences : 10 Hz à 40 kHz

10 Hz à 40 kHz Connexion : sans fil 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C (OmniPlay) et jack 3,5 mm

sans fil 2,4 GHz, Bluetooth, USB-C (OmniPlay) et jack 3,5 mm Micro : ClearCast Pro rétractable avec réduction de bruit par IA

ClearCast Pro rétractable avec réduction de bruit par IA Technologie audio : Réduction Active du Bruit (ANC), son spatial

Réduction Active du Bruit (ANC), son spatial Autonomie : système Infinite Power avec 2 batteries amovibles (17 h 30 à 32 h 30 par batterie selon usage) + charge rapide (4 h d'autonomie en 15 min)

système Infinite Power avec 2 batteries amovibles (17 h 30 à 32 h 30 par batterie selon usage) + charge rapide (4 h d'autonomie en 15 min) Poids : environ 339 g

environ 339 g Compatibilité : PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile, Mac

PC, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, mobile, Mac Prix de lancement : 399,99 €

Unboxing

Le SteelSeries Arctis Nova Pro Omni s'impose dès l'ouverture par une proposition très complète centrée autour de sa station d'accueil. À l'intérieur du packaging, nous retrouvons bien évidemment le casque, emballé avec soin, la station GameHub OmniPlay et deux batteries pour ne jamais tomber à cours. Tous les câbles nécessaires sont fournis, d'une longueur suffisante pour que le station trouve sa place sur votre bureau ou à côté de votre consoles, et les documents pour prendre en main votre nouveau jouet.

Châssis et ergonomie

Visuellement, l'Arctis Nova Pro Omni arbore un style très sobre, tout en profitant d'un minimum de commandes à la volée, rendant son utilisation plus facile. Malheureusement, dès la prise en main, le constat est plus mitigé. À première vue, le casque proposer un ensemble en plastique qui donne une impression de fragilité, notamment sur l'arceau et les oreillettes extérieurs. Avec un prix aux alentours de 400 € nous aurions aimé y voir des matériaux plus nobles, même si ce choix aurait pu faire monter la note. Mais n'ayez crainte, après une utilisation intensive aucune casse ni trace n'a été faite. Le choix s'avère donc payant.

Côté ergonomie, le système repose sur un arceau suspendu bien pensé qui répartit parfaitement le poids de 339 g. Le casque s'avère très léger une fois chaussé et son poids ne se ressent jamais, tandis que les coussinets englobent bien l'oreille et permettent de jouer plusieurs heures sans ressentir de douleur. En période de fortes chaleurs, ils ne font pas trop transpirer, même si l'on note une légère chauffe sur de très longues sessions tout naturellement. Attention toutefois aux morphologies aux grandes oreilles pour qui le diamètre pourrait sembler un peu juste, et où des gênes pourraient être ressenties.







Le bandeau de maintien offre une bonne tenue en étant assis sur votre siège, ou dans un canapé. En revanche, si vous comptez l'utiliser en usage nomade (en effectuant des tâches ménagères par exemple), le bandeau peut manquer d'accroche et le casque risque de glisser lors de mouvements de tête trop brusques.

Concernant les boutons à la volée présents, nous en avons trois, les plus classiques : allumer / éteindre le casque, activer / désactiver le micro et enfin une roulette pour le son. Ils sont tous présents sur la partie gauche. À droite nous retrouvons un seul bouton, pour activer/désactiver le Bluetooth.

Performances audio

Armé de haut-parleurs en néodyme de 40 mm certifiés Hi-Res Wireless (96 kHz/24 bits), le casque délivre un son très clair. La précision de la spatialisation est redoutable en jeu : la séparation des pistes et la localisation latérale permettent de placer les pas et les tirs avec une excellente lecture de l'espace sonore.

En revanche, la signature sonore par défaut met très en avant les aigus, ce qui s'avère efficace pour le jeu compétitif mais peut vite fatiguer sur de la musique. Pour optimiser le rendu, il est impératif d'ajuster l'égaliseur dans les paramètres. Une fois réglé, le casque dévoile son vrai potentiel avec des basses bien présentes et une restitution globale d'excellente facture.

L'isolation passive bloque déjà très bien les bruits extérieurs, mais SteelSeries intègre également une réduction active du bruit (ANC). Utile pour atténuer les bruits continus (ventilation de PC, bruits dans la maison si vous n'êtes pas seul, clavier...), elle reste toutefois un ton en dessous des casques nomades spécialisés. La portée du signal sans fil est très satisfaisante, permettant de se déplacer dans d'autres pièces jusqu'à une dizaine de mètres, même à un étage différent.

Performances Micro

Le micro ClearCast Pro fait le choix très pratique d'être entièrement rétractable dans l'oreillette. La capture vocale est de très bonne qualité : la voix ressort claire, intelligible et naturelle pour vos interlocuteurs, que ce soit sur Discord, via d'autres logiciels pour échanger ou en jeu.

Le traitement par IA gère efficacement la suppression des bruits ambiants. Le logiciel permet d'aller plus loin en proposant un égaliseur dédié au micro pour peaufiner sa signature vocale. Pour le suivi, une LED d'état indique clairement si le micro est actif ou coupé, un petit plus très appréciable pour celles et ceux qui doivent couper de temps à autre leur mirco.

Logiciel et Station GameHub

Le point fort de ce modèle repose sur sa station GameHub et la technologie OmniPlay. Pas besoin de dongle classique puisqu'une fois la station branchée en USB-C, la reconnaissance du casque et du micro est immédiate. Elle permet de connecter jusqu'à cinq appareils et de mixer plusieurs sources simultanément, offrant la possibilité de jouer en 2,4 GHz tout en gérant ses appels en Bluetooth sur smartphone sans manipulation complexe.

Sur PC et console, le logiciel GG / Sonar offre un panneau de contrôle extrêmement complet. La station intègre un écran OLED très pratique pour ajuster les réglages à la volée et afficher les données en temps réel. Il est possible de voir le niveau de la batterie, et d'autres informations plus ou moins utile. Notez qu'un bip sonore retentit également pour annoncer que la batterie est déchargée. Cette richesse fonctionnelle a néanmoins son revers : l'interface et la station demandent un temps d'adaptation pour la configuration initiale et pourrait ne pas plaire à celles et ceux qui ont l'habitude de profiter d'un produit sans devoir modifier certains paramètres.

Autonomie et fonctionnalités

Enfin, côté endurance, l'Arctis Nova Pro Omni brille par son système Infinite Power à deux batteries amovibles. Le principe est parfait : une batterie alimente le casque pendant que la seconde recharge dans la station. L'autonomie réelle offre une bonne vingtaine d'heures par batterie (de 17 h 30 avec ANC/Bluetooth jusqu'à plus de 30 h en 2,4 GHz simple). La charge rapide offre 4 heures d'utilisation en 15 minutes et il est tout à fait possible de charger directement la batterie en branchant votre casque via un USB-C, bien que cela ne soit pas la chose la plus pratique, compte tenu du placement de la prise, en haut de l'oreillette gauche.

On notera toutefois une finition perfectible sur le logement de charge de la station, qui manque d'un guidage précis pour enclencher la batterie.