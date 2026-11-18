Près de 15 ans après sa sortie, Euro Truck Simulator 2 vient de pulvériser son record de fréquentation sur Steam. Un succès retentissant porté par une extension inattendue qui délaisse les camions pour nous placer au volant de bus à travers l'Europe.

Même les amateurs de longue date des simulations développées par le studio SCS Software ont parfois du mal à réaliser à quel point ces titres restent populaires au fil des années. Alors que American Truck Simulator avait déjà enregistré un pic historique de fréquentation en septembre dernier grâce à un contenu additionnel inédit permettant de s'évader du quotidien de routier, c'est aujourd'hui au tour de son grand frère européen, Euro Truck Simulator 2, de réaliser un exploit similaire, mais à une échelle bien plus impressionnante et inattendue.

Le transport de passagers comme nouveau moteur

Le 12 novembre dernier marquait le lancement de la toute nouvelle extension sobrement intitulée Coaches - Euro Truck Simulator 2. Ce contenu téléchargeable propose aux joueurs de troquer leurs lourdes remorques contre des bus de tourisme. L'objectif est simple mais terriblement efficace : prendre les commandes d'un véhicule de transport en commun, embarquer des passagers et les conduire à bon port lors de longs trajets à travers les magnifiques paysages européens.











À l'image du contenu Road Trip de son homologue américain, cette nouveauté offre une manière totalement rafraîchissante d'explorer une carte virtuelle devenue gigantesque avec le temps. Les passionnés ne s'y sont pas trompés et ont afflué en masse pour tester cette nouvelle approche de la route.

Un record absolu sur Steam

Les statistiques publiées récemment parlent d'elles-mêmes. Le 15 novembre, selon les données recueillies par la base de données SteamDB, le titre a atteint son pic avec 101 783 joueurs connectés de manière simultanée. Il s'agit d'un bond monumental par rapport au précédent record de 73 887 utilisateurs établi en février dernier. Une performance véritablement exceptionnelle pour une œuvre vidéoludique dont la sortie remonte à octobre 2012. Face à cet engouement soudain, les membres du studio de développement ont tenu à exprimer leur étonnement ainsi que leur profonde gratitude.

Quatorze ans sur Steam, avec une communauté dévouée qui est passionnée, créative et qui nous a toujours soutenus. Nous avons pulvérisé notre record aujourd'hui avec plus de 101 000 joueurs simultanés sur Steam. Merci à tous.

C'est par ces mots chaleureux que le responsable de la communauté, Alex Blackman, a partagé son immense enthousiasme sur les réseaux sociaux. L'homme est d'ailleurs l'incarnation parfaite du dévouement qui anime les fidèles du jeu. Il est notamment le fondateur de TruckersFM, une véritable station de radio en ligne spécialement conçue pour accompagner les joueurs de simulation de camions, animée quotidiennement par une équipe de présentateurs bénévoles.

14 years on Steam, with a dedicated community that's passionate, creative & has always supported us 🙏 We've smashed our record (again!) today with 101,000+ concurrent players on Steam! Thank you, everyone! ❤️ We're excited for the future of Euro Truck Simulator 2 🚛🚌 https://t.co/IYfE2x4XM5 — Alex 🚛🎮 (@irl_AlexB) November 15, 2026

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