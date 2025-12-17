RedMagic 10S Pro : Test d'un téléphone gaming qui veut rester une référence du jeu mobile

L'univers du téléphone gaming évolue vite et RedMagic reste l'un des constructeurs les plus actifs sur ce segment. Avec le RedMagic 10S Pro, la marque vise une montée en maturité tout en conservant son ADN orienté performance. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.

Caractéristiques

Écran : OLED 6,8 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz

OLED 6,8 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz Définition : Full HD+

Full HD+ Processeur : plateforme mobile Qualcomm haut de gamme

plateforme mobile Qualcomm haut de gamme Mémoire vive : 12 Go, 16 Go ou jusqu'à 24 Go selon configuration

12 Go, 16 Go ou jusqu'à 24 Go selon configuration Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To

256 Go, 512 Go ou 1 To Système de refroidissement : ventilation active avec chambre à vapeur

ventilation active avec chambre à vapeur Batterie : grande capacité, charge rapide filaire

grande capacité, charge rapide filaire Appareil photo : capteur principal avec traitement logiciel avancé

capteur principal avec traitement logiciel avancé Audio : haut-parleurs stéréo

haut-parleurs stéréo Système : Android avec interface RedMagic OS

Android avec interface RedMagic OS Fonctions gaming : mode jeu dédié, touche physique latérale, gestion avancée des performances

mode jeu dédié, touche physique latérale, gestion avancée des performances Connectivité : 5G, WiFi, Bluetooth

5G, WiFi, Bluetooth Coloris : Shadow Black, Moon Silver, Transparent Edition

Shadow Black, Moon Silver, Transparent Edition Prix indicatif : à partir d'environ 649 €

Unboxing

Le téléphone RedMagic 10S Pro

Un câble de recharge USB-C

Un adaptateur secteur compatible avec la charge rapide

Un outil d'éjection pour le tiroir SIM

Une coque de protection transparente

La documentation habituelle

Un design solide et plus sobre qu'attendu

















Une expérience gaming clairement assumée







Performances et stabilité sur la durée

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Une autonomie très solide, mais une gestion stricte des applications

Un écran OLED immersif et confortable













Une partie photo correcte, mais pas prioritaire







Interface et usage quotidien



















Audio, multimédia et concessions matérielles





Learrive dans un packaging soigné, sobre et cohérent avec l'identité gaming de la marque. La présentation est efficace, sans superflu, et met directement en avant le produit. À l'intérieur de la boîte, on retrouve :Dès la prise en main, le. La construction est très qualitative, avec un design volontairement carré qui renforce la sensation de robustesse. Visuellement, on identifie immédiatement un téléphone gaming, mais RedMagic évite l'exubérance. L'ensemble reste relativement sobre, bien plus que ce que l'on pourrait attendre d'un appareil axé jeu vidéo.La présence de RGB est bien là, mais son rôle reste avant tout. L'éclairage apporte une touche visuelle supplémentaire, sans réel impact sur l'expérience quotidienne ou en jeu. Ceux qui aiment pourront s'en amuser, les autres l'oublieront rapidement.Le RedMagic 10S Pro intègre un, accessible via unepositionnée sur le flanc du téléphone et sous forme de glissière (haut/bas). Cette dernière permet de basculer instantanément dans une interface dédiée, avec un accès rapide aux réglages de performances, à la ventilation et aux options propres au gaming. Notez qu'il est toutefois possible de changer l'attribution de cette touche, nous l'avons, par exemple, attribuée à l'allumage de la lampe, ce qui est plutôt utile.Laest particulièrement accessible. Elle peut être contrôlée depuis l'application dédiée ou directement via le mode jeu. La ventilation active reste, mais elle ne se montre jamais réellement bruyante ni dérangeante. Surtout, il est possible d'en régler l'intensité, voire de la. Une liberté appréciable, à condition de rester attentif à la montée en température lors des longues sessions.L'écran OLED, capable d'atteindre, joue un rôle central dans l'expérience. En jeu, la fluidité est excellente et apporte un réel confort sur les titres rapides. Bonne surprise, cette fréquence élevée ne pénalise pas excessivement l'autonomie en usage classique. Pour un usage quotidien hors jeu, repasser enreste toutefois conseillé afin d'optimiser encore davantage la batterie. Finalement, à la première utilisation tout se fait avec une certaine aisance, qu'il s'agisse du transfert de données ou de la configuration initiale du téléphone.Avant de s'étaler plus en détail sur le sujet, rappelons que le téléphone existe selon plusieurs formats avec des changements de RAM ou même stockages qui peuvent avoir une influence sur le confort d'utilisation et la durabilité du téléphone. Bien que cela reste un détail pour la plupart des utilisateurs,, nous ne pouvons que vous conseiller de bien choisir la version du 10S Pro voulue.Sur le terrain des performances, le RedMagic 10S Pro se montre. La puissance est immédiatement perceptible, sans latence ni ralentissement, y compris sur les jeux les plus exigeants. Dans les faits, on ne ressent jamais de limite franche lors des sessions de jeu, même prolongées.Laconstitue l'un des points forts du téléphone. Grâce à sa dissipation thermique et à sa ventilation active, que vous pouvez modifier voir même désactiver selon votre convenance, il parvient à maintenir un comportement constant, ce qui reste un atout essentiel pour un appareil orienté gaming. En outre, il s'adapte facilement aux manettes pour téléphones tel que le montre l'utilisation avec la Razer Kishi V3.L'autonomie fait clairement partie des très bons points du. Elle dépend bien sûr fortement de l'usage et, en jeu, la batterie a naturellement tendance à fondre,. Au quotidien, en revanche, elle se montre particulièrement endurante, notamment grâce à une gestion logicielle très agressive des applications en arrière plan. Par défaut, le téléphone ferme ou met en veille les applications non actives, ce qui permet de préserver efficacement la charge et d'assurer une bonne autonomie sur la durée.Sur le papier, l'approche est pertinente. Dans la pratique, elle peut toutefois devenirpour certains usages. Les applications qui nécessitent de fonctionner en arrière plan de manière continue peuvent rencontrer des limitations. Il est possible d'autoriser ces applications dans les paramètres, mais le comportement reste parfoisLaparticipe grandement à l'expérience globale. Les contrastes sont marqués, les couleurs flatteuses et la lisibilité reste bonne, y compris en extérieur. Sans entrer dans des considérations chiffrées, la luminosité se montre suffisante pour un usage quotidien, sans jamais devenir un point bloquant.Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou naviguer, l'écran reste l'un desdu téléphone.Les photos produites par le RedMagic 10S Pro sont, sans pour autant rivaliser avec celles des téléphones orientés photographie. Leest très présent, avec des clichés automatiquement retouchés. Si le rendu est souvent flatteur, il manque parfois de naturel.À noter que le téléphone affiche par défaut un bandeau indiquant lespour chaque photo. Cette option peut être retirée, mais elle est activée nativement. La photo reste donc secondaire, mais suffisante pour un usage courant.L'interface se montre. La navigation est fluide, les menus sont clairs et les applications faciles à identifier. La prise en main est rapide, y compris pour celles et ceux qui viennent d'un environnement Android différent. En revanche, plusieurssont installées de base, ce qui alourdit inutilement l'expérience lors de la première utilisation.La version d'Android proposée est plus encadrée que sur certains téléphones grand public. Certaines fonctionnalités sont absentes ou moins poussées, notamment l'absence d'dans les messages pour la correction ou l'assistance à la saisie.La personnalisation reste également. Il est possible de changer le fond d'écran d'accueil, mais pas celui de l'écran de verrouillage en dehors des options proposées nativement. Enfin, dans l'application de messages, la suppression de texte se fait uniquement, sans possibilité d'effacer mot par mot, ce qui peut vite devenir fastidieux.Rien à signaler côté audio. Le rendu est propre, aussi bien via lesqu'avec des écouteurs, sans mauvaise surprise. Comme souvent sur les téléphones orientés gaming, certains éléments passent au second plan, comme l'absence deou de. Des choix cohérents avec le positionnement du produit, mais à prendre en compte selon ses priorités.