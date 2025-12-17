RedMagic 10S Pro : Test d'un téléphone gaming qui veut rester une référence du jeu mobile

Mathieu Vandenburie Publié par Mathieu Vandenburie
le 17 décembre 2025 à 14h00
L'univers du téléphone gaming évolue vite et RedMagic reste l'un des constructeurs les plus actifs sur ce segment. Avec le RedMagic 10S Pro, la marque vise une montée en maturité tout en conservant son ADN orienté performance. Nous l'avons eu en main et voici notre avis.
RedMagic 10S Pro : Test d'un téléphone gaming qui veut rester une référence du jeu mobile

Caractéristiques

  • Écran : OLED 6,8 pouces, taux de rafraîchissement jusqu'à 240 Hz
  • Définition : Full HD+
  • Processeur : plateforme mobile Qualcomm haut de gamme
  • Mémoire vive : 12 Go, 16 Go ou jusqu'à 24 Go selon configuration
  • Stockage : 256 Go, 512 Go ou 1 To
  • Système de refroidissement : ventilation active avec chambre à vapeur
  • Batterie : grande capacité, charge rapide filaire
  • Appareil photo : capteur principal avec traitement logiciel avancé
  • Audio : haut-parleurs stéréo
  • Système : Android avec interface RedMagic OS
  • Fonctions gaming : mode jeu dédié, touche physique latérale, gestion avancée des performances
  • Connectivité : 5G, WiFi, Bluetooth
  • Coloris : Shadow Black, Moon Silver, Transparent Edition
  • Prix indicatif : à partir d'environ 649 €
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Unboxing

Le RedMagic 10S Pro arrive dans un packaging soigné, sobre et cohérent avec l'identité gaming de la marque. La présentation est efficace, sans superflu, et met directement en avant le produit. À l'intérieur de la boîte, on retrouve :
  • Le téléphone RedMagic 10S Pro
  • Un câble de recharge USB-C
  • Un adaptateur secteur compatible avec la charge rapide
  • Un outil d'éjection pour le tiroir SIM
  • Une coque de protection transparente
  • La documentation habituelle
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Un design solide et plus sobre qu'attendu


Dès la prise en main, le châssis inspire confiance. La construction est très qualitative, avec un design volontairement carré qui renforce la sensation de robustesse. Visuellement, on identifie immédiatement un téléphone gaming, mais RedMagic évite l'exubérance. L'ensemble reste relativement sobre, bien plus que ce que l'on pourrait attendre d'un appareil axé jeu vidéo.

La présence de RGB est bien là, mais son rôle reste avant tout gadget. L'éclairage apporte une touche visuelle supplémentaire, sans réel impact sur l'expérience quotidienne ou en jeu. Ceux qui aiment pourront s'en amuser, les autres l'oublieront rapidement.

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Une expérience gaming clairement assumée

Le RedMagic 10S Pro intègre un mode pensé spécifiquement pour le jeu vidéo, accessible via une touche dédiée positionnée sur le flanc du téléphone et sous forme de glissière (haut/bas). Cette dernière permet de basculer instantanément dans une interface dédiée, avec un accès rapide aux réglages de performances, à la ventilation et aux options propres au gaming. Notez qu'il est toutefois possible de changer l'attribution de cette touche, nous l'avons, par exemple, attribuée à l'allumage de la lampe, ce qui est plutôt utile. 

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La gestion de la ventilation est particulièrement accessible. Elle peut être contrôlée depuis l'application dédiée ou directement via le mode jeu. La ventilation active reste audible lorsqu'elle est sollicitée, mais elle ne se montre jamais réellement bruyante ni dérangeante. Surtout, il est possible d'en régler l'intensité, voire de la désactiver complètement. Une liberté appréciable, à condition de rester attentif à la montée en température lors des longues sessions.

L'écran OLED, capable d'atteindre 240 Hz (modifiable à la volée), joue un rôle central dans l'expérience. En jeu, la fluidité est excellente et apporte un réel confort sur les titres rapides. Bonne surprise, cette fréquence élevée ne pénalise pas excessivement l'autonomie en usage classique. Pour un usage quotidien hors jeu, repasser en 60 Hz reste toutefois conseillé afin d'optimiser encore davantage la batterie. Finalement, à la première utilisation tout se fait avec une certaine aisance, qu'il s'agisse du transfert de données ou de la configuration initiale du téléphone. 

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Performances et stabilité sur la durée

Avant de s'étaler plus en détail sur le sujet, rappelons que le téléphone existe selon plusieurs formats avec des changements de RAM ou même stockages qui peuvent avoir une influence sur le confort d'utilisation et la durabilité du téléphone. Bien que cela reste un détail pour la plupart des utilisateurs, si vous avez des besoins plus particuliers, nous ne pouvons que vous conseiller de bien choisir la version du 10S Pro voulue.

Sur le terrain des performances, le RedMagic 10S Pro se montre très convaincant. La puissance est immédiatement perceptible, sans latence ni ralentissement, y compris sur les jeux les plus exigeants. Dans les faits, on ne ressent jamais de limite franche lors des sessions de jeu, même prolongées.

La stabilité des performances constitue l'un des points forts du téléphone. Grâce à sa dissipation thermique et à sa ventilation active, que vous pouvez modifier voir même désactiver selon votre convenance, il parvient à maintenir un comportement constant, ce qui reste un atout essentiel pour un appareil orienté gaming. En outre, il s'adapte facilement aux manettes pour téléphones tel que le montre l'utilisation avec la Razer Kishi V3.

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Une autonomie très solide, mais une gestion stricte des applications

L'autonomie fait clairement partie des très bons points du RedMagic 10S Pro. Elle dépend bien sûr fortement de l'usage et, en jeu, la batterie a naturellement tendance à fondre, de manière toutefois mesurée. Au quotidien, en revanche, elle se montre particulièrement endurante, notamment grâce à une gestion logicielle très agressive des applications en arrière plan. Par défaut, le téléphone ferme ou met en veille les applications non actives, ce qui permet de préserver efficacement la charge et d'assurer une bonne autonomie sur la durée.

Sur le papier, l'approche est pertinente. Dans la pratique, elle peut toutefois devenir contraignante pour certains usages. Les applications qui nécessitent de fonctionner en arrière plan de manière continue peuvent rencontrer des limitations. Il est possible d'autoriser ces applications dans les paramètres, mais le comportement reste parfois irrégulier.

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Un écran OLED immersif et confortable

La dalle OLED participe grandement à l'expérience globale. Les contrastes sont marqués, les couleurs flatteuses et la lisibilité reste bonne, y compris en extérieur. Sans entrer dans des considérations chiffrées, la luminosité se montre suffisante pour un usage quotidien, sans jamais devenir un point bloquant.

Que ce soit pour jouer, regarder des vidéos ou naviguer, l'écran reste l'un des éléments les plus réussis du téléphone.

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Une partie photo correcte, mais pas prioritaire

Les photos produites par le RedMagic 10S Pro sont plutôt qualitatives, sans pour autant rivaliser avec celles des téléphones orientés photographie. Le traitement logiciel est très présent, avec des clichés automatiquement retouchés. Si le rendu est souvent flatteur, il manque parfois de naturel.

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À noter que le téléphone affiche par défaut un bandeau indiquant les réglages utilisés pour chaque photo. Cette option peut être retirée, mais elle est activée nativement. La photo reste donc secondaire, mais suffisante pour un usage courant.

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Interface et usage quotidien

L'interface se montre très intuitive. La navigation est fluide, les menus sont clairs et les applications faciles à identifier. La prise en main est rapide, y compris pour celles et ceux qui viennent d'un environnement Android différent. En revanche, plusieurs applications inutiles sont installées de base, ce qui alourdit inutilement l'expérience lors de la première utilisation.

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La version d'Android proposée est plus encadrée que sur certains téléphones grand public. Certaines fonctionnalités sont absentes ou moins poussées, notamment l'absence d'outils d'IA dans les messages pour la correction ou l'assistance à la saisie.

La personnalisation reste également limitée. Il est possible de changer le fond d'écran d'accueil, mais pas celui de l'écran de verrouillage en dehors des options proposées nativement. Enfin, dans l'application de messages, la suppression de texte se fait uniquement lettre par lettre, sans possibilité d'effacer mot par mot, ce qui peut vite devenir fastidieux.

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Audio, multimédia et concessions matérielles

Rien à signaler côté audio. Le rendu est propre, aussi bien via les haut parleurs qu'avec des écouteurs, sans mauvaise surprise. Comme souvent sur les téléphones orientés gaming, certains éléments passent au second plan, comme l'absence de certification d'étanchéité ou de charge sans fil. Des choix cohérents avec le positionnement du produit, mais à prendre en compte selon ses priorités.

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Conclusion

8 Le RedMagic 10S Pro s’impose comme un téléphone gaming cohérent et assumé, pensé pour offrir des performances stables et une expérience fluide sur la durée. Son écran OLED très rapide, son autonomie solide et sa gestion thermique efficace en font un allié sérieux pour le jeu mobile, capable d’encaisser de longues sessions sans faiblir.

En contrepartie, l’expérience logicielle montre certaines limites, notamment une gestion stricte des applications en arrière plan et une personnalisation plus encadrée que sur certains téléphones grand public. Pour autant, cela ne rend pas le RedMagic 10S Pro exclusif au jeu vidéo.

Le téléphone reste parfaitement utilisable au quotidien, avec une prise en main intuitive et une interface qui se comprend rapidement, même en venant d’un environnement différent. Il s’agit davantage d’une dynamique d’usage différente, plus orientée performance et efficacité, que d’une véritable contrainte. La partie photo, correcte mais sans ambition particulière, confirme simplement un positionnement où le jeu reste prioritaire, sans pour autant sacrifier l’essentiel pour un usage classique.

Un téléphone qui s’adresse avant tout aux joueurs exigeants, mais qui reste tout à fait compétitif pour un usage quotidien, à condition d’adhérer à sa philosophie.
  • +Performances solides et stables
  • +Écran OLED très fluide en 240 Hz
  • +Autonomie convaincante
  • +Refroidissement efficace
  • +Mode gaming dédié avec touche physique
  • +Châssis robuste et bien fini
  • -Gestion stricte des applications en arrière plan
  • -Personnalisation d’Android limitée
  • -Applications préinstallées nombreuses (et quasi-inutiles)
  • -Partie photo en retrait
  • -Ergonomie perfectible dans les messages
Mathieu Vandenburie

Mathieu Vandenburie (Vanden)

Pour moi, les jeux vidéo, c’est comme la bouffe : plus y’en a, mieux je me porte. J’ai toujours eu cette soif de découverte, que ce soit derrière une manette ou une fourchette. Tester un nouveau...

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