Caractéristiques

Moniteur : gaming plat 27" (69 cm)

gaming plat 27" (69 cm) Technologie : Rapid IPS avec temps de réponse gris à gris de 1 ms

: Rapid IPS avec temps de réponse gris à gris de 1 ms Résolution : WQHD / 2560 x 1440

WQHD / 2560 x 1440 Taux de rafraîchissement : 165 Hz

165 Hz Temps de réponse : 1 ms

1 ms Compatibilité : NVIDIA G-Sync

NVIDIA G-Sync Contraste/Dynamique : 1000:1 / 100000000:1

1000:1 / 100000000:1 Rotation : -90° ~ 90°

-90° ~ 90° Dimensions : 614,9 x 532,7 x 206,7 mm

614,9 x 532,7 x 206,7 mm Poids : 6,05 kg / 8,7 kg

6,05 kg / 8,7 kg Angle d'inclinaison : -5° ~ 20°

-5° ~ 20° Entrée vidéo : 1 x DisplayPort (1.2a) 2 x HDMI (2.0b) 1 x Type-C (alterne avec DP)



Présentation

Les gammes MSI

Série MAG : il s'agit de la gamme gaming par défaut de MSI. Avec des caractéristiques équilibrées dans le but de proposer un maximum aux joueurs pour un coup maîtrisé.

il s'agit de la gamme gaming par défaut de MSI. Avec des caractéristiques équilibrées dans le but de proposer un maximum aux joueurs pour un coup maîtrisé. Série MPG : à l'égal de la série MAG, sauf que l'on constate que l'ensemble de la gamme MPG propose des écrans incurvés et surtout des caractéristiques techniques comme châssis qui se veulent légèrement supérieures aux séries MAG. Ainsi, on y trouve plus de ports d'entrée et une plus grande mobilité de l'écran...

à l'égal de la série MAG, sauf que l'on constate que l'ensemble de la gamme MPG propose des écrans incurvés et surtout des caractéristiques techniques comme châssis qui se veulent légèrement supérieures aux séries MAG. Ainsi, on y trouve plus de ports d'entrée et une plus grande mobilité de l'écran... Série G : c'est la série entrée de gamme gaming pour MSI. Avec des taux de rafraîchissement moins importants, un taux de réponse plus élevé, des contrastes légèrement moins performants... de quoi stabiliser les prix en dessous des 200 €.

Unboxing

L'écran MSI MAGMAG274QRF

Le pied et support escamotable

Les manuels de garantie et d'utilisation

L'alimentation externe

Câble : 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x Upstream to USB



Châssis

Monté sur pied

Monté sur support d'écran

Connectiques (boutons + ports)

1 x DisplayPort (1.2a)

2 x HDMI (2.0b)

1 x Type-C (alterne avec DP)

2 x USB 2.0 Type-A

1 x USB 2.0 Type-B

1 x sortie audio en jack

Particularités

Dalle IPS

IPS : ces dalles offrent, par défaut, de très belles couleurs pour un large angle de vision. Toutefois le taux de contraste est plus limité et les dalles IPS sont généralement moins rapides que les dalles TN.



ces dalles offrent, par défaut, de très belles couleurs pour un large angle de vision. Toutefois le taux de contraste est plus limité et les dalles IPS sont généralement moins rapides que les dalles TN. TN : les dalles TN mettent toute leur énergie dans leur rapidité, quitte à perdre légèrement en contraste et bien plus en angle de vision. On se retrouve ici avec une dalle qui inhibe l'effet de flou dans les mouvements rapides.



les dalles TN mettent toute leur énergie dans leur rapidité, quitte à perdre légèrement en contraste et bien plus en angle de vision. On se retrouve ici avec une dalle qui inhibe l'effet de flou dans les mouvements rapides. VA : lorsque vous ne savez pas quoi choisir entre IPS et TN, la VA est ce qui se rapproche le plus d'un juste milieu. Ainsi, votre moniteur n'aura pas de caractéristiques sortant des normes, permettant de trouver le meilleur compromis entre affichage et fréquence de rafraîchissement.

NVIDIA G-Sync

Quantum Dot

Réglages et logiciels

Réglage sur écran

Réglage via logiciel

Colorimétrie et contraste

Avant même de s'attaquer au châssis, les caractéristiques duparlent d'elles-mêmes. Avec un écran de résolution 2560 x 1440, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, un temps de réponse gris à gris de 1 ms, une compatibilité G-Sync ainsi qu'une pléthore d'autres technologies dont le nom suffit à lui-même pour vous perdre, que faut-il comprendre et retenir de ce nouvel écran « esport » signéEn premier lieu, il est important de noter que la gamme, de chez, réunit l'ensemble des écrans que la marque définit comme « Gaming ». Ainsi, s'il est facilement pardonnable d'oublier la référence qui sert de nom au produit, le préfixe OPTIX permet de mieux cibler le produit.Voici le contenu du packaging de l'écran :La structure de l'écranest composée de deux parties bien distinctes. En premier lieu, l'écran qui ne dispose d'une zone en plastique que sur sa partie basse tandis que les autres parties du contour profitent d'un effet dit « sans bordure ». Cet ensemble est bien pensé même si, à l'utilisation, votre écran conserveraLa zone arrière est plus atypique, voire totalement contrastée avec l'aspect sobre de l'avant. Ici,profite de rendre le châssis plus agressif dans ses formes tout en intégrant un aspect RGB. Ce dernier point peut manquer d'intérêt pour celles et ceux qui comptent monter leur écran sur un support ou face à un mur, mais reste appréciable. On y retrouve également la zone pour monter le pied avec un système d'accroche VESA en 100 x 100 (voir partie « Monté sur support »).Malgré, il est important de noter que le plastique utilisé semble assez fragile. En effet, au moindre contact et/ou pression sur les zones plastifiées, ces dernières s'enfoncent avec aisance en laissant échapper un petit bruit semblable à un craquement.Pour monter le pied, seulement deux vis sont nécessaires puisque la partie supérieure vient se clipser avec aisance dans le châssis de l'écran afin de ne pas trop gêner les différentes formes et matériaux que l'on retrouve à l'arrière. Le montage, quant à lui, est simplifié grâce à un écran qui ne dépasse pas les 4 kg lorsqu'il est seul.Une fois monté, le pied propose une amplitude de rotation assez agréable, qu'elle soit sur les côtés ou de bas en haut. On note cependant que l'accès à l'ensemble des connectiques n'est pas forcément facilité et qu'il faudra une certaine gymnastique pour brancher l'ensemble de vos câbles. Toutefois, comme le pied propose un pivot à 90°, vous pouvez toujours commencer de la sorte pour les branchements. L'écran s'utilise aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale.Pour finir, un passe câble est présent sur la partie inférieure du pied pour vous permettre de guider l'ensemble de ceux-ci, mais également éviter qu'ils ne se dispersent de trop.Si l'idée de laisser l'écran sur son pied n'est pas celle qui vous conforte le plus, il est possible, comme la majorité des écrans du moment, de le monter sur un support. Pour ce faire, il suffit simplement de retirer le pied pour découvrir l'emplacement en VESA 100 x 100 capable d'accueillir votre support à condition que ce dernier soit également adapté pour ce type de fixation (en standard il en existe plusieurs).Il faudra tout de même faire attention lors du montage de l'écran sur le support puisque, comme la zone de découpe est assez profonde sans laisser beaucoup de marge sur les côtés, il se peut que vous ayez à monter les vis directement en place sur le bras. Dans le cas contraire, l'écran ne vient pas se loger correctement et la platine du support viendra heurter la partie basse de la découpe de l'écran.Comme nous l'annoncions plus haut, l'écranest composé d'un joystick arrière permettant une configuration rapide de l'écran, sur lesquels nous reviendrons plus loin dans l'article, mais également d'un certain nombre de connectiques telles que :Il est ainsi possible d'y connecter pas moins de trois sources distinctes, bénéficiant de caractéristiques qui leur sont propres. Pour faire simple, leprend en chargetout en permettant, pour notre cas, de prendre en charge des résolutions jusqu'à 3840x2160 (qui correspondent à du 4K UHD) avec une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz (comprenez 60 images par seconde), là où l'HDMI ne pourrait proposer qu'une équivalence en 30Hz (équivalent d'un rendu console hors Xbox Series et PS5).Si l'ensemble de ce type de périphérique fait souvent étalage d'un nombre insensé d'améliorations techniques, il n'est pas toujours aisé d'en comprendre le fin mot. Voici comment positionner et comprendre les avantages duSi vous êtes à la recherche d'un moniteur typé « gaming », le mot dalle ne peut que vous être familier. En effet, c'est un élément phare du produit puisque ce sont elles qui affichent l'écran. Voici l'essentiel à retenir sur l'ensemble des trois dalles disponibles :Vous l'aurez donc compris, chaque dalle dispose d'avantages, mais également d'inconvénients. Pour notre cas, lepropose une dalle IPS avec un taux de réponse tout de même élevé. Ainsi, il est possible de profiter de cet écran MSI pour des jeux rapides et exigeants, tout en gardant un bon angle de vue, et ce, quel que soit votre positionnement devant l'écran. De quoi favoriser les jeux en coopération locale.Il s'agit d'une technologie signéepermettant la synchronisation entre la trame d'une carte graphique et le rafraîchissement d'un moniteur. De nombreuses cartes graphiques, et par défaut les, supportent l'optionà condition d'avoir un écran compatible avec la technologie. Bien sûr, il faut toujours prévoir un budget plus élevé pour espérer obtenir un écran qui en serait équipé.Certainement la partie la plus difficile à expliquer, puisque plutôt technique. Pour simplifier, il faut comprendre que Quantum Dot (point quantique) est l'appellation d'une technologie à base de nanocristaux qui vient complémenter le rétroéclairage LED. Il est ainsi possible d'améliorer le rendu des couleurs avec un filtre de lumière personnalisé capable d'obtenir unÀ la volée, l'écran permet, grâce à un joystick facile d'accès et d'utilisation, de modifier certaines caractéristiques telles que le contraste, le mode de jeu, la luminosité, modifier la source ou même la résolution...De plus, il est possible d'enregistrer une action à réaliser lorsque l'on déplace le joystick directement vers le haut/bas/gauche/droite. De quoi atteindrela configuration désirée.Plus complet que l'option à la volée via le joystick arrière, le logiciel permet une configuration complète de l'écran. On note toutefois que pour l'utiliser il faut connecter l'écran à la tour à l'aide du câble fourni dans le packaging. Une gymnastique supplémentaire que vous pouvez éviter en laissant simplement le câble constamment branché afin d'accéder au logiciel à tout moment. Les screens ci-dessous donneront plus d'informations aux curieux.Pour finir et certainement la partie qui vous intéresse le plus, revenons sur le rendu ainsi que l'expérience utilisateur, sans trop pousser dans les détails et/ou les graphiques et courbes colorimétriques étant donné que nous n'avons pas le matériel adapté aux tests destinés aux utilisateurs tels que...Pour notre cas, ce nouvel écran, ainsi que les résolutions dédiées, ont permis une amélioration visuelle de notre confort de jeu. Les couleurs sont plus précises et paraissent plus vastes, tandis que l'image fait preuve d'une netteté exemplaire là où nos autres écrans, bien que de qualité inférieure, ont un rendu plus flou. On pourrait presque reprocher auun éclairage trop important et des couleurs parfois trop éclatantes. Ce point est facilement corrigible par le biais des logiciels dédiés ou simplement en réduisant le contraste et/ou la luminosité du moniteur.L'ensemble des technologies présentes offrent un confort de jeu amélioré, mais également uneà condition d'utiliser des résolutions compatibles avec des fréquences plus élevées. Dans le cas contraire, le rendu 4K reste agréable et accessible à hauteur de 60Hz.