Caractéristiques

Gamme de couleurs : 2 700-6 500K (Kelvin)

2 700-6 500K (Kelvin) Luminosité : 400 lumens (max), réglable

400 lumens (max), réglable Alimentation : Câble USB-C vers USB-A 1,5 m

Câble USB-C vers USB-A 1,5 m Dimensions : 147 x 100 x 17 mm

147 x 100 x 17 mm Éclairage Litra Beam

Largeur : 30 mm Hauteur : 400 mm Épaisseur : 30 mm Poids : 185 g

Tige Hauteur maximale : 61,5 cm Hauteur minimale : 37 cm Poids : 236 g

Base Diamètre : 150 mm Hauteur : 16 mm Poids : 657 g

Logiciel : Logitech G

Logitech G Prix : 119,99 €

119,99 € Garantie : 2 ans de garantie matérielle limitée

Packaging

Éclairage Litra Beam

Support de bureau (tige et base)

Câble USB-C vers USB-A 1,5 m

Guide de démarrage rapide

Châssis

Ergonomie

Fonctionnalités

Seule

Avec Logitech G

Light Elgato ou Litra Beam que choisir ?

Litra Beam

Key Light Elgato

Key Light Mini : pour celles et ceux qui souhaitent une Key Light nomade. Pas de support de base et seulement 800 lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck ou sur le produit. Prix : 99 €

Key Light Air : plus mobile que le Key Light classique, la Air est montée sur pied et perche pour permettre de la positionner à votre guise sur une surface place. 1400 Lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck. Prix : 129 €

Key Light : produit phare de la marque avec 2800 lumens. Elle vient s'accrocher à votre bureau à l'aide d'une pince et dispose d'une plus grande surface d'éclairage. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck. Prix : 199 €

Ring Light : le cercle lumineux tel que vous pouvez le voir ou reconnaître chez de nombreux influenceurs. Donne un effet visuel intéressant tout en proposant d'intégrer un appareil photo ou mobile dans sa zone centrale. Attention toutefois, le produit prend beaucoup de place et la luminosité demande un temps d'adaptation. Efficace seul, il faudra trouver une place adéquat. 2500 Lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck ou sur le produit. Prix : 199 €

Voici ce qui vous attend lors du déballage :Lase décompose en trois axes différents que sont la base, la tige et l'éclairage. Pour soutenir ce type de lampe, un pied solide est de mise afin de gagner en stabilité. C'est ici le cas avec une base qui pèse un peu moins de 700g, pour un encombrement adapté, à laquelle vient se fixer la tige. Le montage est tout aussi simple qu'efficace afin de conserver un bon maintien.Par ailleurs,permettant d'agrandir ou réduire l'ensemble selon le besoin. Pour finir, la barre d'éclairage dispose d'un ensemble de panneaux LED ainsi que d'un panel de boutons à la volée sur l'arrière.La majeure partie du châssis est en plastique, qui nous semble tout de même assez robuste. Ce dernier ne plie ni ne craque à la préhension. Cependant, bien que les fixations soient solides, elles manquent en praticité. De fait, le constructeur a mis en place une fixation de type vis sans fin.Bien qu'elle donne de la liberté en contribuant à un pivot de serrage infini sans venir se bloquer en butée, le moindre déplacement à l'envers. Ainsi, si votre lumière n'est pas bien positionnée et que vous voulez l'ajuster, il est obligatoire de tourner dans le même sens, quitte à devoir refaire un tour, ce qui peut rapidement devenir énervant.À première vue très simple, l'utilisation de laest bien plus complet et complexe que prévu. Tout d'abord, la tige fixée au pied permet de régler la hauteur par le biais d'une liaison coulissante. Le réglage en hauteur ne peut dépasser deux fois la hauteur et aucun cran n'est prévu. En effet, le simple montage serré suffit à bloquer en position la tige. Ceci dit, si vous appuyez trop fort lors de la préhension, il est possible que la tige ne coulisse pas. Prenez donc le temps de la tenir convenablement.Comme mis en avant lors de l'annonce du produit, la zone lumineuse peut s'équiper. Les zones de fixation sont facilement repérables et l'assemblage se fait avecpour adapter l'éclairage à votre situation ou envies.Néanmoins, si le concept est intuitif,En effet, pour éviter d'abimer votre produit ou simplement faciliter la rotation, il n'existe pas de butée lors du vissage. Ce point est intéressant sur le papier puisqu'il permet de régler le pivot à la volée sans avoir de serrage supplémentaire et aligner la lumière à la situation.En revanche, si vous avez le malheur de faire un mouvement arrière dans le but de régler la position, le pas de vis décroche et impossible de garder la position voulue. Bien plus irritant que contraignant, cet aspect vous oblige à avancer avec parcimonie ou vous résoudre à refaire un tour complet. Au contraire, la liaison pivot entre tige et éclairage réagit naturellement à un déplacement manuel pour un arrêt précis.Finalement, afin de proposer un rendu propre et intelligible, lorsque votre périphérique est à la hauteur voulue,. Toutefois, très rigides à la fixation, ils ne laisseront pas coulisser votre câble d'alimentation en cas de modification de hauteur. Aussi faudra-t-il s'assurer d'avoir la meilleure position possible avant de l'utiliser, d'autant plus queIl faut savoir qu'à l'instar de ce que peut proposer Elgato,. Cela étant dit, en standalone elle reste très performante. Le seul bémol se situe sur la gestion des ombres, quand bien même vous n'utilisez pas la barre à l'horizontale et face à vous. Ce point reste néanmoins en suspend puisque, surtout si vous utilisez des supports d'écrans. Pour notre cas, la lampe arrivait à peine à se positionner au-dessus du nôtre.Passé ce léger détail,Les boutons sont accessibles, à condition de ne pas la positionner trop loin de vous, auquel cas il faudra utiliser le logiciel pour faciliter les configurations. Les boutons s'activent avec aisance, le constructeur laissant des indices permettant de comprendre d'un coup d'œil lorsque nous le situons en butée de couleur et/ou luminosité.Pour finir, si la luminosité maximale proposée n'atteint pas celle des concurrents, elle reste tout de même largement exploitable. En effet, avecpour un éclairage maîtrisé et dénué de violence, la barre se positionne facilement face à vous sans vous éblouir (à condition de ne pas la mettre à fond et au niveau des yeux, cela va de soi). Qui plus est, une trop grande luminosité impliquerait un reflet sur peau trop important, ce qui n'arrange pas à l'exploitation.Pas aussi compétitif que l'écosystème, Logitech nous fait tout de même profiter d'un logiciel épuré, compréhensif et intéressant. Depuis ce dernier il vous sera ainsi possible de régler la luminosité, le coloris, le nom, profiter des préréglages du constructeur, mais également la puissance.Notons qu'il est nécessaire d'avoir connecté laà un port USB 3.2 pour profiter de sa puissance maximale. Néanmoins, avec seulement 60 % possible sur un port le rendu est largement suffisant. En prime, le logiciel prend en compte votre caméra afin d'avoir un réglage au moment.Sans connaître l'intégralité de la gamme de lampes proposée par Logitech, cette question se pose tout de même lorsque le moment de l'achat se profile. Pour faire simple, lapermet àde faire profiter de leur expertise aux adeptes de la marque. Ce dernier s'efforce de proposer des gammes éclectiques et de plus en plus axées vers les créateurs de contenu.Laest donc un excellent premier pas dans le milieu, qui se positionne à un prix attractif,. Logitech propose ici un périphérique adapté, performant, utile et surtout sobre, tant par sa forme que son envergure. En effet, cette dernière propose une allure plus élégante sur une utilisation quotidienne tandis que le constructeur donne la possibilité de les faire travailler en duo, bien que nous soyons encore assez loin de l'écosystème complet qu'il est possible de trouver, par exemple, chezLa famille de Key Light Elgato ne cesse de s'agrandir et le choix peut s'avérer difficile. Voici comment rapidement se décider (retrouvez nos articles tests en cliquant sur le produit voulu) :