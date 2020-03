Réaliser du contenu vidéo ou photo est devenu particulièrement populaire au cours des dernières années. Cependant avoir un périphérique de qualité ne permet pas forcément d'obtenir des clichés de haute qualité. La lumière étant un élément essentiel à la prise de photos et vidéos, les constructeurs habitués au milieu en profitent pour proposer des évolutions constantes de leurs produits pour s'adapter aux demandes grandissantes.

Caractéristiques

Luminosité : 1400 Lumens ajustables

1400 Lumens ajustables Plage de couleur : 2 900k < G < 7 000K

2 900k < G < 7 000K Consommation électrique : Jusqu'à 25 W

Jusqu'à 25 W Fixation panneau sur pied : Rotule à boule 3D

Rotule à boule 3D Lumière : Dimensions : 205 x 205 x 35 mm Poids : 550 g

Perche Télescopique : Longueur : Minimum 60 cm et maximum 88 cm

Pieds : Dimensions : 205 x 205 x 18 mm Poids : 1 kg

Prix pack de deux : 260 €

260 € Prix à l'unité : 130 €



Unboxing



Installation et caractéristiques

Quel est l'intérêt du produit ?

Logiciel intuitif



Rendu en vidéo

Lesne passent pas inaperçus à la réception puisqu'ils arrivent dans un packaging assez large et qui fait son poids. À l'intérieur vous trouverezqui ne demande aucun outil pour être monté. La plaquette présente à l'intérieur, assez fournie, vous donnera toutes les indications pour un montage facile et sans encombre. Nous rappelons de même que chaque boite ne contient qu'un article et qu'si vous souhaitez un kit complet à l'instar des nombreuses vidéos de présentation du produit.Lors de la première utilisation des, il faudra attendre environ dix secondes avant l'allumage complet de ces dernières. Mis à part le bouton d'alimentation, aucun autre n'est présent sur le produit. Caractéristique intéressante puisque la plupart des interactions à faire avec passent par untrès bien pensé et intuitif. De ce fait, vous pourrez utiliser de nombreux moyens de contrôles sur lesquels nous reviendrons en détails un peu plus loin dans l'article.Bien que l'ensemble puisse paraître imposant en comparaison de la gammeclassique qui elle, venait s'accrocher directement sur votre bureau, lessont tout de même très facile à positionner. Le poids du pied vous permettra de garder une bonne stabilité, tandis que son encombrement permettra de l'installer sur la plupart des supports et cela. Il faudra tout de même faire attention à leur placement afin qu'ils puissent fournir l'éclairage nécessaire à votre besoin.Le grand avantage de ce système sur pied reste la possibilité de les déplacer à votre guise et ainside support lorsque le besoin s'en fait ressortir. De ce fait, elles peuvent vous servir pour réaliser une vidéo ou, mais aussi pour prendre des photos avec unpuissant et adapté. Bien que moins chers et puissants que leurs prédécesseurs les, ils gagnent en mobilité et en poids pour s'adapter à votre activité.Réglables en hauteur avec un panneau modulable, les Key Light Air sont dotées d'unqui permet de diriger la source de lumière selon votre volonté ou besoin. On notera toutefois que le passe-câble se situant à l’arrière de lan'est pas réellement pratique et laissera votre fil d'alimentation visible. De plus, lesutilisent une prise secteur pour fonctionner.Il est vrai que s'équiper d'un tel produit, surtout lorsque dans la grande partie des cas il vous en faut deux, estqui ne semble pas forcément être justifié. Si vous souhaitez faire de la photo ou création de contenu vidéo à titre amateur et que vous disposez d'un éclairage classique ou d'une salle bien éclairée en journée, vous pouvez facilement vous passer de ce type de matériel.Toutefois, la majeure partie des photographes, qu'ils soient, vous diront la même chose : la qualité d'une image n'est pas seule résultante du matériel utilisé mais bel et bien d'un ensemble avec l'exposition à la lumière. Voici donc un exemple de photo prise avec et sans l'utilisation desComme nous l’annoncions précédemment, l'utilisation desest assez facile mais demandera l'accès à une connexion Wi-Fi. Bien sûr, utiliser un ordinateur fixe et connecté via unfonctionne aussi puisque vous êtes directement reliés à votre box. Cependant,puisque aucun autre moyen de connexion n'est prévu sur lesLe logiciel associé est dénommé Control Center et vous permettra de régler vosselon vos besoins. Ce dernier est utilisable sur PC mais aussi en application téléphone ce qui vous permet d'utiliser l'éclairage de manière autonome et sans avoir un accès direct à votre ordinateur. Pour ceux disposant d'un stream deck , il existe aussi unepour tout avoir à portée de main.Concernant les réglages possibles ils sont assez diversifié. Tout d'abord, vous pouvez choisir deou les associer. Point intéressant puisque selon la distance de chaque, vous pourriez avoir besoin d'obtenir deux éclairages différents. Pour le reste, la température, la luminosité ainsi que l'activation et désactivation globale sont présents. Il ne vous reste plus qu'à trouver l'application qui siéra à vos besoins.Afin de finir sur un point qui parle, voici une vidéo prise en soirée et montrant l'intérêt desainsi que leur adaptabilité. Comme nous le disions plus haut, la journée, avec un bon, il est possible que l'intérêt d'un tel produit soit réduit. Toutefois, il vous permettra d'anticiper tous les autres moments de la journée où il fera moins beau ou simplement plus sombre.à votre utilisation pour un confort de prise photo et vidéo.