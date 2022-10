Caractéristiques

Gamme de couleurs : 2 900 à 7 000 K, IRC réglable > 94 %

2 900 à 7 000 K, IRC réglable > 94 % Luminosité : 800 lumens, réglable

800 lumens, réglable Recharge : USB-C, recharge rapide jusqu’à 3 A, 5 V

USB-C, recharge rapide jusqu’à 3 A, 5 V Dimensions : 147 x 100 x 17 mm

147 x 100 x 17 mm Poids : 300 g

300 g Protocole de chiffrement compatible : WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES

WPA2 + AES, WPA + TKIP/AES WI-FI : 2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n

2,4 GHz/5 GHz, 802.11 a/b/g/n Consommation électrique : 15 W Maximum

15 W Maximum Batterie : LiPo 3,7 V, 4 000 mAh

LiPo 3,7 V, 4 000 mAh Logiciel : Elgato Control Center (compatible StreamDeck)

Elgato Control Center (compatible StreamDeck) Prix : 99,99€ (Promotion actuelle 79,99 €)

Packaging

Key Light Mini

Câble USB-C vers USB-A (200 cm)

Guide d'utilisation rapide

Châssis

Ergonomie

Fonctionnalités

Seule

Avec StreamDeck ou application mobile

Autonomie

Light Elgato que choisir ?

Key Light Mini : pour celles et ceux qui souhaitent une Key Light nomade. Pas de support de base et seulement 800 lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck ou sur le produit. Prix : 99 €

Key Light Air : plus mobile que le Key Light classique, la Air est montée sur pied et perche pour permettre de la positionner à votre guise sur une surface place. 1400 Lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck. Prix : 129 €

Key Light : produit phare de la marque avec 2800 lumens. Elle vient s'accrocher à votre bureau à l'aide d'une pince et dispose d'une plus grande surface d'éclairage. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck. Prix : 199 €

Ring Light : le cercle lumineux tel que vous pouvez le voir ou reconnaître chez de nombreux influenceurs. Donne un effet visuel intéressant tout en proposant d'intégrer un appareil photo ou mobile dans sa zone centrale. Attention toutefois, le produit prend beaucoup de place et la luminosité demande un temps d'adaptation. Efficace seul, il faudra trouver une place adéquat. 2500 Lumens. Application disponible via PC ou mobile + compatible StreamDeck ou sur le produit. Prix : 199 €

Voici ce qui vous attend lors du déballage :Comme son nom l'indique, laest un format de poche. Elle tient facilement en main tandis que son poids plume ne sera pas contraignant. Le châssis métallique se tient bien et ne vient pas plier ou se tordre en main afin de garder un périphérique rigide, mais mobile. Ce dernier propose de belles finitions qui viennent s'associer au design arrière, liant patins antidérapants et aspect texturé qui ne manquent pas de charme.Tous les boutons ainsi que le reset et l'alimentation se situent sur le flanc gauche du produit. Nous dénombrons une molette revêtant un + et - ainsi qu'un bouton d'allumage/arrêt.et savent rester discrets tout en restant à portée de main.Pour finir, le boîtier est magnétique sur sa face arrière. Cette technologie est efficace pour combler l'absence de système de montage, obligeant une utilisation manuelle et mobile. Profitez ainsi d'un éclairage fixé sur une paroi en acier. Notons queet nous vous conseillons de rester alerte avant de laisse votresur une surface. Enfin, toute la zone arrière n'est pas magnétique, mais seulement certains points idéalement répartis.Facile à prendre en main grâce à sa taille réduite, laest nomade et polyvalente. Les boutons demandent une certaine dextérité pour être enclenchés, mais ce n'est qu'une question de temps. Notons toutefois que, mis à part le magnétisme permettant de fixer la Key Light sur une surface métallique, aucun support n'est disponible dans le packaging vous obligeant, par exemple, à tenir votre appareil photo et la Key Light.Notez tout de même qu'un taraudage se situe sur la face inférieure afin de la monter sur un appareil photo ou support adapté à condition d'avoir le connecteur.De plus, si vous souhaitez tout de même l'utiliser sous un format fixe, il vous faudra débourser un petit pécule supplémentaire pour faire l'acquisition d'éléments de fixation que nous conseillons de prendre chezavecafin de favoriser la compatibilité. Finalement, il est possible d'utiliser les fonctionnalités à la volée, par le biais des boutons du flanc, ou d'utiliser le logicieldisponible sur PC et mobile.Seule ou en duo, lapermettra d'éclairer la plupart de vos situations. Bien qu'elle ait, elle n'en reste pas moins performante. Pour pallier cette faiblesse, il suffit deou d'utiliser une luminosité plus importante.Pour cela, la molette de réglage vous sera utile. Cette dernière permet également, lors d'un clic, de changer de personnalisation pour modifier la température de lumière et naviguer entre froid et chaud.L'avantage d'un tel produit est qu'il se limite presque seulement à votre imagination., qu'il s'agisse de photos ou vidéos. Néanmoins, le jeu d'ombre et de lumière peut s'avérer tout aussi utile et performant. Quel que soit votre objectif (photo) lessauront combler certaines lacunes, malgré le manque d'éléments de fixation.L'écosystèmereste tout de même exceptionnel. La totalité des produits est interconnectée et le constructeur l'améliore avec le temps. De fait, vous pouvez d'un clic connaître l'état de batterie de la Key Light Mini, changer sa température ou sa luminosité. Il faudra tout de même initialement les connecter,Il s'agissait ici de la complémentarité avec, mais il est également possible de coupler avec le. Ce dernier propose des raccourcis très pratiques, permettant de configurer vos lights selon vos envies ou besoin, à condition de faire tous les préréglages.En partant du principe que lasoit une solution nomade ou de secours, il fallait s'attendre à une durabilité réduite. Cela étant, annoncé avec(ce qui est largement suffisant), elles permettent d'assez longues sessions d'utilisation., il n'en faut pas plus pour réaliser une session photo ou profiter d'un éclairage temporaire.En prime,sur la zone arrière du produit, tandis que ce dernier est utilisable branché. Notez quequi permet de passer outre la batterie lorsque vous utilisez le produit en alimentation directe, afin d'étendre sa durée de vie. Cette fonctionnalité s'active seulement sur leet si laest alimentée.La famille de Key Light Elgato ne cesse de s'agrandir et le choix peut s'avérer difficile. Voici comment rapidement se décider (retrouvez nos articles tests en cliquant sur le produit voulu) :