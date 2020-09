Caractéristiques

Luminosité : 2500 Lumens ajustables

2500 Lumens ajustables Plage de couleur : 2 900k < G < 7 000K

2 900k < G < 7 000K Consommation électrique : Jusqu'à 45 W

Jusqu'à 45 W Fixation cercle sur perche : Rotule à boule 3D

Rotule à boule 3D Fixation appareil photo / Webcam dans cercle : Rotule à boule 3D avec vis 1/4" (standard)

Rotule à boule 3D avec vis 1/4" (standard) Lumière : Dimensions : D. Ext : 43.2 cm / D. Int : 31 cm Poids : 1070 g

Perche Télescopique : Longueur : Minimum 44 cm et maximum 74 cm

Prix à l'unité : 199 €

199 € Compatibilité : StreamDeck : Avec Multimount : Avec mais non fournit pour utilisation sur pied



Unboxing

Ring Light

Grande notice d'utilisation cartonnée (immanquable)

Perche avec support pour bureau

Rotule support d'appareil photo

Chargeur et tous les adaptateurs possibles

Installation et caractéristiques



Utilisation sur bureau (de base)





Avantage du système d'accroche

Les retours des créateurs sont importants



Quel est l'intérêt du produit ?

Logiciel intuitif

ne fait pas dans la demi-mesure en termes de packaging., il n'en faut pas moins pourdes composants du produit. Comme nous avons l'habitude de le constater avec Elgato, les éléments ont une place bien précise et sont parfaitement isolés pour permettre un stockage tout aussi précis que sécurisé. Nous noterons toutefois qu'n'est disponible. Pour cela il vous faudra faire un tour sur le site du constructeur pour récupérer leadapté. Il en va de même pour le support de téléphone qui n'est pas intégré. Voici le contenu :Comme nous l'avions déjà constaté avec les Key Light Air, il faudra attendre environ dix secondes avant l'allumage complet du. Cependant, le produit en lui-même ne s'arrête pas là et profite d'unesi vous ne souhaitez pas l'utiliser avec le logiciel. La plaquette fournie dans le packaging permet de cerner plus facilement les différentes commandes disponibles sur le. Nous remarquons par ailleurs l'aisance d'utilisation puisque les boutons principaux, même éloignés, sont déclenchables avec une seule main. Nous trouvons donc deux boutons de réglage d'intensité et luminosité ainsi qu'un interrupteur situé sous le cercle pour l'activer ou même le réinitialiser. C'est un, car les différents autres modèles de la marque ne permettent pas de modification sans le passage par l'application dédiée.Le Ring Light est plus lourd ainsi que légèrement plus imposant que lesmais permet une utilisation en solitaire de par l'exposition lumineuse qu'il procure. Vous ne serez donc pas trop de deux pour l'installer confortablement sur votre bureau à l'aide de la pince fournie. Pour notre cas,engendrait une petite gêne puisque l'accroche se situe àAssurez-vous donc d'avoir desayant un petit décroché pour ne pas venir heurter le cercle ou son support. Dans le cas contraire, vu les rotules permettant de guider le cercle et l'appareil photo detout en gardant une certaine rigidité, il vous faudra trouver une solution enpar exemple.Comme nous le disions précédemment, lene dispose pas de pieds autonomes d'origine. Il vous faudra donc attendre et commander leadapté directement sur le site du constructeur ou de ses partenaires. Len'est pas nouveau dans le milieu des éclairages et encore moins chezpuisque leurs premiers produits que sont less'accrochaient de la sorte. L'intérêt premier est le gain de place évident sur votre configuration. Nul besoin de trouver l'espace pour un pied parfois imposant, permettant surtout de passer derrière la. C'est un point essentiel puisque la lumière doit en majeure partie se situer devant vous sans être trop imposante ou contraignante. En prime, nous nous retrouvons avec un, qui semble avoir été condensé pour un rendu compact, mais tout autant performant.De plus, l'écoute du constructeur face aux demandes des créateurs est amplement visible lorsqu'on s'intéresse au système de réglage du. Bien que l'appareil de capture soit situé au centre du cercle, il reste entièrement modulable par le biais d'unedissociée de l'angle d'incidence du cercle lumineux lui-mêmede la même façon.pour une utilisation contrôlée et optimale d'un ensemble lumière/vidéo. Le chargeur duest plus imposant que celui des, mais ne demandera qu'une seule prise contre deux sur l'utilisation en duo des. C'est un atout non négligeable si vous disposez de base de très peu de prises électriques.Il est vrai que s'équiper d'un tel produit est un réel défi financier qui ne semble pas forcément être justifié. Si vous souhaitez faire de laà titre amateur et que vous disposez d'un éclairage classique ou d'une salle bien éclairée en journée, vous pouvez facilement vous passer de ce type de matériel. Toutefois, la majeure partie des photographes, q, vous diront la même chose : la qualité d'une image n'est pas seule résultante du matériel utilisé, mais bel et bien d'un ensemble avecPetit plus qui reste toutefois cosmétique, la lumière proposée par len'est pas agressive pour vos yeux et permettra ainsi d'obtenir le fameux reflet circulaire blanc au fond des yeux. Attention cependant à bien régler l'intensité de la lumière et surtout, pour les possesseurs de lunettes, de ne pas posséder de montures sans anti-reflets.Comme nous l’annoncions précédemment, l'utilisation duest assez facile, mais demandera l'accès à une connexion Wi-Fi pour une. Bien sûr, utiliser un ordinateur fixe et connecté via unfonctionne aussi puisque vous êtes directement reliés à votre box. Cependant, le Wi-Fi doit impérativement être connecté pour le premier appairage.Le logiciel associé est dénomméet vous permettra de régler votreselon vos besoins. Ce dernier est utilisable sur PC, mais aussi en application téléphone ce qui vous permet d'utiliser l'et sans avoir un accès direct à votre ordinateur. Pour celles et ceux disposant d'un Stream Deck , il existe aussi une application associée au périphérique pour tout avoir à portée de main.Concernant les réglages possibles, ils sont assez diversifiés. Tout d'abord, vous pouvez choisir de modifier les périphériquesdans le cas où vous utilisez plusieurs produits de la marque. Pour le reste, la température, la luminosité ainsi que l'activation et désactivation globale sont présentes. Il ne vous reste plus qu'à trouver l'application qui siéra à vos besoins.