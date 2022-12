Caractéristiques

Dimensions Hauteur: 165 mm Largeur: 67 mm Longueur: 185 mm Poids: 615 g

Spécifications techniques Type de transducteur: Dynamique Diagramme polaire: Supercardioïde Réponse en fréquence: 40Hz–18kHz Sensibilité: 20,97 mV/Pa à 1 kHz THD+N: 0,06% à 1 kHz, 94 dBSPL Rapport signal-bruit: 69,9 dB poids A SPL max: 129 dBSPL 1 % THD, 138 dBSPL 5 % THD Alimentation requise: Alimentation fantôme +24V ou +48V

Informations sur la garantie 2 ans de garantie matérielle limitée

Prix : 349,00 €

Packaging

Microphone Blue Sona

Bonnette supplémentaire

Adaptateur pour support de micro 3/8"

Guide de démarrage rapide

Le châssis

Aspect du microphone

Socle et pied





S'adapte-t-il à tous les bras ?

Filetage natif 5/8” compatible avec les principales perches du marché.

Adaptateurs 3/8” et 1/4” inclus, pour une compatibilité avec les principaux types de filetages.

Logiciel

Les fonctionnalités

Sur le micro

Bass Cut : (explication simplifiée) il permet de réduire les basses fréquences telles que les voix de fond, les touches de votre clavier ou tous les grésillements bruits blancs intempestifs.

(explication simplifiée) il permet de réduire les basses fréquences telles que les voix de fond, les touches de votre clavier ou tous les grésillements bruits blancs intempestifs. Presence : (explication simplifiée) permet de mettre les médiums (votre voix) sur un plancher supérieur dans le but de créer un contraste plus marqué avec le reste. Votre voix sera donc plus audible et plus forte, mais peut facilement contrebalancer d'autres éléments acoustiques naturels que vous pouvez trouver intéressants à conserver.

Dans le micro

ClearAmp : cette technologie permet d'augmenter automatique le niveau de DB (gain) de votre microphone afin de vous éviter l'utilisation d'un logiciel annexe ou de monter le volume systématiquement. Notons que cette technologie à pour « défaut » d'avoir besoin d'une alimentation fantôme que nous ne retrouvons pas sur tous les préamplis. Si cette donnée ne vous dit rien, nous vous invitons à lire notre article test sur le Micro LEWITT à condensateur.

Capsule à double diaphragme et une directivité supercardioïde : champ d'action frontal avec filtre de voix pour éviter de capter plus loin que nécessaire. Rappelons toutefois que ce type de microphone est plus adapté aux utilisateurs ne partageant pas leur zone de jeu/travail. En effet, même si les réglages permettent d'atténuer les bruits extérieurs, les voix se captent assez facilement surtout si vous êtes plusieurs dans la même salle.

Anti vibrations intégré : extrêmement performante, cette technologie évite la captation de mouvements brusques ou claquement sur le bureau. Vous pouvez même taper sur le micro (tout est relatif bien sûr) sans que cela s'entende au sein du retour micro.

Un rendu adaptable et fidèle

Quel microphone choisir selon l'utilisation ?

Blue Sona

Voici ce qui vous attend lors du déballage :Il va sans dire, Logitech sait proposer des périphériques de qualité, tant sur le visuel que sur les composants. Sans même s'intéresser en profondeur au produit,. Une fois en main, plus aucun doute, le corps principal et le support réglable intégré sont tous deux constitués d'un métal durable qui confirme les intentions du constructeurDe fait, le microphone est assez lourd, bien que ce ne soit pas un problème à l'utilisation., il est accompagné d'une bonnette native noire, mais également rouge en spare ce qui ne manquera pas de plaire aux amateurs de coloris atypiques. Notez que cette dernière est facile à remplacer.Unse situe à l'arrière du microphone et donne accès à deux boutons à la volée permettant d'ajuster le rendu microphone selon des points bien précis que sont, sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre sur les fonctionnalités. Le support permet untandis qu'une molette de serrage est disponible sur l'un des flancs du châssis. De quoi ajuster au mieux votre périphérique à la situation.Point des plus importants, bien qu'il s'agisse d'un standard pour les microphones XLR professionnels, il n'est pas équipé de pied ou support. Qui plus est, il faut également penser à acquérir un câble XLR. Des informations peu diffusées par le constructeur, mais essentielles pour l'utilisateur.Pour commencer, il faut rappeler que le microphone ne dispose pas d'une perche ou d'un socle sur sa version native.La meilleure des solutions pour ce microphone reste d'utiliser l'une des perches du constructeur permettant de profiter d'une compatibilité exemplaire. Dans notre cas, c'est le Wave Mic Arm LP (Elgato) que nous utilisons.Comme Logitech ne dispose pas d'une interface native ou adaptée à ses microphones dynamiques,et ainsi pouvoir le configurer. Pour ce faire, il faudra utiliser les configurations disponibles avec votre amplificateur ou des logiciels annexes permettant la modification des égaliseurs, rendus ou autres. Pour notre cas, couplé au WAVE XLR de chez, nous avons utiliséComme annoncé en début d'article, le microphone est équipé de deux boutons, situés à l'arrière.Bien que peu nombreux, ils restent appréciables surtout lorsque nous savons que les microphones dynamiques. Finalement, notons que le filtre anti-pop est aussi rare en natif et appréciable ici. Ce dernier à deux fonctions principales que sontt (autrement connus sous le nom de plosives) et la. Les bruits d'éclatement ou plosives proviennent de mots comportant des consonnes dures à l'avant, comme le « P ».Cela va sans dire, bien que le microphone soit estampillé Logitech, la composition interne est en majeure partie associée à. Nous pouvons même avancer que la marque devrait progressivement s'intégrer à l'ensemble des périphériqueset, par définition, en prendre le nom tout en conservant son expertise dans le milieu. C'est d'ailleursqui profite des marques partenaires et associés pour proposer un rendu de qualité aux utilisateurs.s'en voit sublimer là où chacun apporte une pierre à l'édifice.Notons que la robustesse du produit ne s'arrête pas à l'aspect extérieur et que la capsule est entourée d'une protection métallique visuellement agréable tout en restant robuste.De plus, de nombreuses fonctionnalités permettront un rendu. Si nous pouvons regretter l'absence de compresseur, comme ce qu'il est possible de retrouve sur le Wave DX et permettant d'éviter de saturer le retour micro, de nombreuses autres fonctionnalités compensent largement ce manque.Comme à notre habitude, voici une courte vidéo pour vous permettre de mieux comprendre le rendu et la qualité du microphone., il vous sera facilement possible d'identifier s'il correspond ou non à vos attentes. Pour celles et ceux qui ne souhaitent pas regarder la vidéo, l'avis écrit est juste en dessous.Comme vous pouvez l'entendre, la qualité du micro est assez fidèle sans se forcer à monter dans les aiguës pour chercher en précision. Notons que lepermet une sortie native plus puissante ne nécessitantpour proposer une écoute aisée et compréhensible. Si à ces niveaux de prix, le microphone peut facilement s'aligner à la concurrence, ce sont ses caractéristiques annexes qui permettent une mise en avant professionnelle.La capsule à double diaphragme cardioïde se révèle d'un excellent potentiel à condition de. Bien sûr, il reste performant dans d'autres positions ou même éloigné, mais vous risquez d'agrandir le champ de captation ou rendre une voix un peu moins claire. Dans tous les cas,est de mise.Il est important de connaître et comprendre vos besoins et attentes avant de vous porter sur un choix, quel que soit le produit ou même le constructeur. Nous n'avons pas eu l'occasion de tester son principal concurrent que le mythique, mais voici tout de même de quoi faire un choix constructif etLe microphone de ce test que nous conseillons aux créateurs chevronnés, déjà équipés et qui souhaitent remplacer leur micro ou passer sur une gamme supérieure., c'est un budget qu'il faudra réfléchir. Une perche est nécessaire ainsi qu'unepour profiter du produit.Dans l'ensemble, rien à signaler, lerépond parfaitement aux attentes que nous puissions en avoir, tant sur les technologies embarquées que le retour micro., il s'adapte à de nombreuses configurations tout en restant robuste. Un périphérique de qualité que l'on peut choisir les yeux fermés.Très longtemps identifié comme le microphone de référence pour les streamers/youtubers, le Blackout dispose d'un panel intéressant de configurations pour un prix plus léger et un rendu performant.Le choix des microphones Wave: 1 ou 3 se fait tout d'abord sur le prix puisqu'ils valent respectivement 70 et 160 €. Alors, oui, le Wave: 3 est plus cher que le DX, or il dispose de, se connecte en USB et profite des améliorations logiciels ensans périphérique connexe et dispose d'un support natif.Nous vous invitons à aller voir notre test du microphone afin d'en apprendre plus surNous conseillons le choix de ce microphone pour celles et ceux qui partent de zéro et disposent du budget nécessaire pour accueillir le pack complet. En effet, le prix d'appel dupeut s'apparenter à un leurre obligeant l'achat du bundle. Avec tous les périphériques associés, c'est un ensemble conséquent de réglages possible pour un retour audio encore plus professionnel.À l'inverse, à moins d'avoir déjà l'ensemble des autres produits connexes, il faudra se contenter d'un microphone simple et sans bouton de contrôle, pour un logiciel inutilisable avec un préampli autre que le. Notons également qu'en comparaison du Blue Sona, il n'est pas équipé d'un préampli ni d'un système antichoc ou filtre pop.