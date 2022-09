Caractéristiques

Filetage natif 5/8” compatible avec les principales perches du marché.

Adaptateurs 3/8” et 1/4” inclus, pour une compatibilité avec les principaux types de filetages.

Un logiciel très complet

Un rendu cristallin et compressé

Voici ce qui vous attend lors du déballage :Premier contact avec le produit, son châssis se veut aussi sobre qu'attrayant. Sa taille est correcte tandis qu'il arbore un revêtement en plastique mat pour la zone inférieure et. Les finitions sont propres et le tout propose un rendu professionnel. Notons qu'aucun bouton n'est disponible directement sur le microphone confirmantPoint des plus importants, bien qu'il s'agisse d'un standard pour les microphones XLR professionnels, il n'est pas équipé de pied ou support. Qui plus est, il faut également penser à acquérir un câble XLR. De nombreuses informations peu diffusées par le constructeur, mais essentielles pour l'utilisateur.Pour commencer, il faut rappeler que le microphone ne dispose d'aucun accessoire de base. Que ce soit un, vous devrez débourser entre 30 € et 40 € selon l'élément désiré.La meilleure des solutions pour ce microphone reste d'utiliser l'une des perches perche du constructeur ou même deproposé à sa sortie et permettant de profiter des nouvelles perches. Dans notre cas, c'est le Wave Mic Arm LP que nous utilisons.Important avant de continuer ce paragraphe, le logicieln'est disponible qu'avec l'interface. Comme nous passons sur une gamme supérieure de micro, nous ne pouvons que vous conseiller de profiter du bundle réunissant les éléments Wave DX, Câble XLR, Wave XLR, Wave mic arm. Bien que le logiciel soit assez complet, vous risquez certainement d'avoirLors de l'installation du périphérique et de son logiciel, un certain nombre de nouvelles sorties et entrées audio font leur arrivée. C'est ici que tout se complique et devient par la même occasionvous permet de gérer vos entrées et sorties afin de proposer seulement le contenu qui vous intéresse lors de vos diffusions et enregistrements.Pour faire simple, il vous sera possible d'écouter de la musique pendant l'enregistrement de l'une de vos vidéos sans qu'elle ne soit entendue en arrière-plan. Bien sûr, l'intérêt final estmais chacun saura en tirer profit. Vous pouvez, par ailleurs, intégrer jusqu'àComme annoncé en début d'article, le microphone ne dispose d'aucune commande à la volée. Il faudra se reporter aux possibilités duetIl est important de noter quen'est pas seul à travailler sur ce microphone. En effet, la marque s'est associée une nouvelle fois à, un constructeur spécialisé dans le milieu afin de proposer un matériel de qualité et adapté aux créateurs de contenu.C'est certainement le point essentiel à remonter de ce micro, et la différence se fait clairement ressentir. Les microphones à condensateurs sont les mieux adaptés à uneDe plus, de nombreuses fonctionnalités permettront un rendu. Pour n'en citer que deux, lecoupe le retour micro lorsque votre voix dépasse un certain seuil et lisse les écarts de tonalités pour empêcher une saturation désagréable. Un ensemble qui se veut très complet autant pour l'utilisateur que celui qui écoute.Pour finir, la capsule interne au microphone est de type Cardioïde. C'est la seule option possible et cette dernière viendra capter en priorité les sons proches et en face du microphone.Retrouvez la majeure partie des informations nécessaires dans le paragraphe destiné au Logiciel. Notez qu'il est également possible d'ajouter de nombreux effets ou configurations audio spécialement mises en place parpermettant de régler le bruit minimal d'ouverture du micro. Bien sûr, l'intégration de VST est possible tandis que Elgato propose un listing exhaustif compatible.Lesous sa forme physique apporte des fonctionnalités à la volée, visible via un système de LED circulaire, comme l'augmentation du volume micro/son et même le mixage entre les deux.Unedonne la possibilité de brancher, avec les câbles ordinaires, des microphones qui ont besoin de courant électrique. Certains microphones, principalement les électrostatiques,. Ce qui n'est pas le cas pour leque vous devrez utiliser sans cette alimentation.ne perd pas le nord et profite au maximum de ses périphériques. Comme pour la plupart d'entre eux,pour pouvoir gérer le logicieldirectement depuis ce dernier. Tout à portée de main, ce dernier permet de modifier le volume de chaque source, mais également le mixage entre sortie casque et streaming.En bref, lepermet un contrôle total sur tout l'audio tout en vous permettant de l'associer à d'autres applications ou produits. Périphérique phare de la marque,. Un profil initial vous est proposé si vous ne souhaitez pas vous prendre la tête tandis qu'un panel plus complet reste à votre disposition dans la zone droite du logiciel.Comme à notre habitude, voici une courte vidéo pour vous permettre de mieux comprendre le rendu et la qualité du microphone. Synthétique, il vous sera facilement possible d'identifier s'il correspond ou non à vos attentes.Il est important de connaître et comprendre vos besoins et attentes avant de vous porter sur un choix, quel que soit le produit ou même le constructeur.Le choix des microphones Wave: 1 ou 3 se fait tout d'abord sur le prix puisqu'ils valent respectivement 70 et 160 €. Alors, oui, le Wave: 3 est plus cher que le DX, or il dispose de, se connecte en USB et profite des améliorations logiciels ensans périphérique connexe et dispose d'un support natif. Nous vous invitons à aller voir notre test du microphone afin d'en apprendre plus surNous conseillons le choix de ce microphone pour celles et ceux qui partent de zéro et disposent du budget nécessaire pour accueillir le pack complet. En effet, Le prix d'appel dupeut s'apparenter à un leurre obligeant l'achat du bundle. Avec tous les périphériques associés, c'est un ensemble conséquent de réglages possible pour un retour audio encore plus professionnel.À l'inverse, à moins d'avoir déjà l'ensemble des autres produits connexes, il faudra se contenter d'un microphone simple et sans bouton de contrôle, pour un logiciel inutilisable avec un préampli autre que le