Caractéristiques

Microphone Energie requise/consommée : 62 mA – 203 mA Taux d'échantillonnage : 48 kHz, 24-bit Capsules : électrostatique (« à condensateur »), à gradient de pression Impédance de sortie : 50 omhs Mode micro : cardioïde Fréquence de réponse : 20 Hz – 20 kHz Max SPL : 136 dB Plage dynamique : 119,6 DB

Dimensions étendu et en position : 220,5 mm x 45 mm

220,5 mm x 45 mm Poids micro seul : 336 g

336 g Connectique : XLR et alimentation fantôme CC +48 V requise

La famille Spark

Spark SL : ce microphone était un standard chez Blue lorsqu'il s'agissait de trouver un microphone polyvalent à bas prix. Il n'est cependant plus disponible à la vente pour être remplacé par le Blackout.

Pour ce périphérique, nous montons d'un cran la qualité d'enregistrement et de diffusion. Cependant, il s'agira ici de se focaliser sur de la musique, du chant ou de l'instrumentalisation. La différence sera plus notable sur l'étendue de la gamme sonore allant des aigües aux graves. Baby Bottle : le microphone par excellence proposé par Blue et permettant une reproduction des plus fidèles concernant l'ensemble de vos enregistrements, tous types confondus. Bien sûr, la différence ici dépasse, sans aucun doute, les compétences acoustiques d'un amateur ou néophyte.

Châssis

Filtre anti-Pop Blue : 69 €

69 € Perche Blue : 129,99 €

Aspect

Fonctionnalités

Sur le micro

Filtre coupe-bas : il permet de faire l'impasse sur les bruits parasites. Même faibles, certains de ces sons sont en mesure d'être détectés et reproduits par le micro. À activer la majeure partie du temps, sauf si vous utilisez des instruments ou voix produisant de très basses fréquences.

il permet de faire l'impasse sur les bruits parasites. Même faibles, certains de ces sons sont en mesure d'être détectés et reproduits par le micro. À activer la majeure partie du temps, sauf si vous utilisez des instruments ou voix produisant de très basses fréquences. Atténuateur : c'est un peu l'inverse de la fonctionnalité précédemment décrite. Ici, l'atténuateur permet de compenser une source sonore un peu trop puissante ou des instruments à percussion.

Cardioïde

Utiliser et choisir une interface/table de mixage adaptée

Logiciel

Rendu Microphone

La vidéo en bref

Avant toute chose, il est important de noter que lefait partie d'un ensemble de microphones polyvalents qui s'adapteront à une utilisation spécifique.Même si la plupart d'entre vous cherchent un microphone adapté à la voix ou au podcast, en général, n'oubliez pas de répertorier vos besoins ainsi que vos passions dans le but d'obtenir le micro qui correspond autant à votre budget qu'à vos attentes.Premier point intéressant est qu'il se présente accompagné d'une boîte en bois rouge, estampilléeet disposant d'un intérieur en mousse pour permettre une protection totale de votre micro en cas de déplacement. À cela vient s'ajouter une suspension antichoc capable d'accueillir parfaitement le micro. Cette dernière permettra l'utilisation du micro depuis une perche dont il s'agit de la seule méthode de fonctionnement pour ce périphérique.Pour finir, nous notons que le coffret ne pourra contenir que leet aucun autre périphérique annexe qui pourrait accompagner le microphone. Par ailleurs, les éléments comme le bras de montage ou même le filtre anti-pop ne sont pas fournis avec le périphérique, il vous faudra débourser quelques euros supplémentaires pour leur acquisition.Vêtu d'un ensemble combinant plastique noir mat et miroir, lese veut sobre, mais égalementSi nous pouvons lui reprocher son manque de fioritures, il apporte tout de même une certaine fraîcheur associée à un aspect professionnel pour votre configuration.La capsule est protégée par un grillage en acier rigide recouvrant un tissu noir. On note également qu'elle ne dispose que d'un mode cardioïde sur lequel nous reviendrons plus loin. Pour finir, initialement,Concernant la connectique, il faut savoir que lese connecte seulement à l'aide d'unet donc, d'une interface. Nous regrettons de ne pas voir le câble apparaître au cœur du packaging là oùpropose sur leur site une référence qui s'adapterait parfaitement au micro. De plus, il ne dispose pas de pied et demandera obligatoirement l'utilisation d'une perche. Pour cette dernière, il faut s'assurer qu'elle dispose d'un pas de vis adéquat. Pour cela nous vous conseillons la perche Blue ou celle de Rode (que l'on peut voir sur les photos).Le support antichoc est obligatoire à l'utilisation du microphone ainsi que son intégration sur une perche. Il est de qualité avec des finitions très propres. Qu'il s'agisse du coloris, du montage ou même des éléments de protections, l'ensemble est très qualitatif sans être trop imposant.Pour finir, nous pouvons mentionner que le montage sur le support se fait aisément et, une fois sur perche, il laisse un jeu fonctionnel afin de pouvoir. Si l'aspect non rigide, donné par ce concept, ne semble pas faire l'unanimité, il n'en reste pas moins utile pour des modifications et déplacements à main levée et à tout moment. Cependant, lors des premiers mouvements, cela peut être légèrement déroutant.Facilement identifiable bien qu'il soit plus difficile de connaître directement l'utilité ou le fonctionnement, leintègre votre configuration doté de boutons switchs permettant de modifier le filtre coupe-bas ainsi que l'atténuateur. Si les mélomanes ont une explication plus poussée et rationnelle, voici ce qu'il faut retenir de ces fonctionnalités.Toutefois, le micro étant annoncé comme « micro électrostatique XLR pour l'enregistrement et streaming pro » il aurait été intéressant d'y voir une fonction permettant de le mettre en sourdine. Pourtant pas indispensable, la plupart des créateurs de contenu, ainsi que les constructeurs, connaissent l'intérêt d'une telle fonctionnalité.Si la plupart des microphones adaptés aux enregistrements proposent différentes capsules permettant de changer le mode d'utilisation pour s'adapter à de l'interview ou de l'enregistrement de groupe, on note que lemet toute sa stratégie sur une capsule cardioïde poussée et maîtrisée. Pour les néophytes, voici une représentation permettant de comprendre plus en détail comment fonctionne la réception du microphone et, par défaut, l'emplacement le plus adapté à une bonne détection.Il faut savoir que l'utilisation d'un microphoneet disposant d'un condensateur électrostatique demande un minimum de connaissance du produit. L'intérêt pour nous ici n'étant pas de vous donner un cours sur les microphones ou leur fonctionnement, mais surtout mettre en garde sur l'élément essentiel d'achat. Tout d'abord, le choix entre interface ou table de mixage se fera surtout sur le rendu final voulu.Il faut savoir que les interfaces proposent toujours un retour plus juste et fidèle, tandis que les tables de mixage offrent une plus grande gamme de possibilités. Toutefois, si vous n'êtes pas musiciens ou propriétaires de multiples instruments à faire sonner en accord, la table de mixage devient rapidement plus chère pour des options peu utiles à votre cas.Vous l'aurez compris, nous recommandons l'acquisition d'une interface pour l'utilisation simple d'un microphone. Pour notre cas, il s'agit de la Scarlett 2I2 gen 3. Il faut également s'intéresser à ce que l'on appelle l'alimentation fantôme. C'est très important puisque, sans cette fonctionnalité, le microphone ne marchera simplement pas. Afin de vulgariser, les microphones électrostatiques ne peuvent fonctionner sans une alimentation électrique. L'alimentation fantôme évite l'usage de boîtiers d'alimentation séparés, de câbles spéciaux, ou de piles.Pour finir, il faut rappeler qu'un tel équipement à un prix. Si lamentionnée plus haut, annonce un prix avoisinant les 150 € sur Amazon , certaines interfaces/tables de mixage peuvent rapidement coûter bien plus cher. Pensez donc à réfléchir à l'avance à l'utilisation voulue.Lene dispose pas d'une aide par logiciel attitré. Pour cela, il faudra régler directement depuis, ainsi qu'un ensemble potentiel de logiciels adaptés à l'utilisation de ces produits. Néanmoins, pour notre cas, seul le réglage du gain proposé par la Scarlett ainsi que les boutons du microphone étaient nécessaires.Si le rendu final est bien plus facilement identifiable par le biais d'une vidéo (que vous pouvez trouver un peu plus bas), voici notre avis condensé sur le. Comme la plupart des microphones ne disposant pas de filtres anti-pop, il encaisse assez mal les P ou S prononcés. Pensez à ne pas positionner le microphone juste en face de votre bouche, pour permettre une meilleure détection.Le rendu microphone est très fidèle pour une voix chaleureuse et agréable. Nous pourrions chipoter en remarquant qu'elle a tendance à, pour une écoute plus vive et naturelle. Ainsi, pas de rendu radio ou trop chaud, de quoi plaire à une majorité d'utilisateurs par sa polyvalence.