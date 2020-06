Elgato a su s'imposer dans le monde du streaming et des créateurs de contenu en proposant des produits variés et adaptés. Bien que la plupart de ces produits reposaient sur l'aspect technique, il est temps pour la marque de faire valoir ses connaissances dans des produits d'utilité directe. C'est ainsi que voit le jour leur nouveau microphone dénommé WAVE. Mais qu'en est-il vraiment ?

Caractéristiques

Un Packaging complet

Microphone

Câble USB-C / USB

Pied démontable

Guide d'utilisation rapide



Le châssis

Aspect du microphone

Socle et pied fournis



S'adapte-t-il à tous les bras ?

Filetage natif 5/8” compatible avec les principales perches du marché.

Adaptateurs 3/8” et 1/4” inclus, pour une compatibilité avec les principaux types de filetages.

Un logiciel très complet

Les fonctionnalités

Sur le micro

Modifier le gain

Modifier le Volume

Micro / PC mix

Dans le micro



Intégration streamdeck

Un rendu clair et adapté

CardioïdeVolume, Mute (Wave 1) // Volume, Mute, Microphone, gain, répartition PC / micro (Wave 3)1,8 m (caoutchouc) USB-C / USBOuiTotal - 580 g70Hz - 20kHzWave LinkCâble A-BWindows 10 (64-bit) / macOS 10.14 ou supérieur139,90 € (Wave 1) / 169,90 € (Wave 3)Elgato conserve un packaging aussi classique qu'efficace. Avec unesignificatives de la marque, l'ensemble est confortablement installé pour éviter tout problème de déballage ou manipulation trop brusque. Pour notre test, il s'agit du WAVE:3.Les éléments compris dans le pack :Bien que l'aspect esthétique d'un microphone ne joue en rien sur ses capacités, les constructeurs mettent tout en œuvre afin de vous proposer un produitLors du premier déballage, on ne peut s'empêcher de le trouver petit. Seul, le microphone faitcontre 21 cm avec son socle support. Entièrement composé d’éléments de couleur noire, il donne un rendu sobre, mais aussi légèrement plastique. Sa petite taille peut toutefois être un problème selon où vous souhaitez le placer. En effet, si l'on suit les recommandations du constructeur, la distance nous séparant du micro doit être assez courte. De ce fait et par sa petite taille,de l'avoir assez proche de nous sans utilisation d'une perche.Ce ne sera que lors de la prise en main que l'on pourra se rendre compte de la rigidité de l'ensemble. Le tout est composé depour un aspect qui se veut lisse et épuré. Ce sont les LED présentes sur le devant du périphérique qui donneront de la "couleur" à l'ensemble.Fourni de base avec le périphérique,du microphone pour son utilisation sans quoi il ne tiendrait pas debout. Ce dernier est en aluminium pour confirmer l'aspect tout aussiafin de pouvoir le positionner facilement sur votre bureau. Bien que l'ensemble soit relativement léger, il n'en reste pas moins stable et peu encombrant. Le socle est circulaire avec une tige centrale qui vient récurer ladu microphone via un ensemble fileté.Pour commencer, il faut rappeler que le microphone ne dispose d'aucun accessoire de base. Qu'il s'agisse d'un, vous devrez débourserselon l'élément désiré.La meilleure des solutions pour ce microphone reste d'utiliser la perche du constructeur qui est lepour notre cas. De plus, la taille et le pas de vis du microphone ne s'adaptent à aucune perche existante. Il faudra donc faire preuve deavant de choisir la méthode d'utilisation que vous préférez.Elgato nous confirme toutefois qu'il existera des adaptateurs pour palier à ces problèmes.Le logiciel est comme l'âme de votre microphone. Quelle que soit les configurations possibles en, il reste toujours intéressant de pouvoir gérer l'intégralité des retours et configurations de votre périphérique.est donc le nom proposé parpour son nouveau logiciel de gestion des périphériques WAVE. Bien qu'il soit assez complet, vous risquez certainement d'avoirLors de l'installation du périphérique et de son logiciel, un certain nombre de nouvelles sorties et entrées audio font leurs entrées. C'est ici que tout se complique et devient par la même occasionvous permet de gérer vos entrées et sorties afin de proposer seulement le contenu qui vous intéresse lors de vos diffusions et enregistrements. Pour faire simple, il vous sera possible d'écouter de la musique pendant l'enregistrement d'une de vos vidéos sans qu'elle ne soit entendue en arrière-plan. Bien sûr, l'intérêt final estmais chacun saura en tirer profit. Vous pouvez, par ailleurs, intégrer jusqu'àNous l'avons vu précédemment, le logiciel permet déjà un bon nombre de personnalisations. Rappelons ici que nous testons le microphone WAVE:3 qui dispose de plus de fonctionnalités que son petit frère le WAVE:1. Sur le périphérique trois options s'offrent à vous à l'aide de la molette.De plus, sur la partie supérieure du micro on retrouve une zone tactile vous permettant aisément de. Pour savoir si l'opération est effective, il suffit simplement de regarder leautour de votre bouton central. S'il est rouge, alors vous êtes muté.Pour interagir avec les différents modes, il vous suffit simplement de cliquer sur la molette du microphone. Attention toutefois, le clic émit resteet s'entendra sur votre micro.Il est important de noter quen'est pas seul à travailler sur ce microphone. En effet, la marque s'est associée à, un constructeur spécialisé dans le milieu afin de proposer un matériel de qualité et adapté aux créateurs de contenu. C'est certainement le point essentiel à remonter de ce micro et la différence se fait clairement ressentir. Les microphones à condensateurs sont les mieux adaptés à uneDe plus, de nombreuses fonctionnalités permettront un rendu. Pour n'en citer que deux, lecoupe le retour micro lorsque votre voix dépasse un certain seuil. Également, il lisse les écarts de tonalités pour empêcher une saturation désagréable. La compression se fait donc d'elle-même pour vous permettre un certain nombre d'écarts sans. Un ensemble qui se veut très complet autant pour l'utilisateur que pour celui qui écoute.ne perd pas le nord et profite au maximum de ses périphériques. Comme pour la plupart d'entre eux,pour pouvoir gérer le logicieldirectement depuis ce dernier. Tout à portée de main ! Vous remarquez ainsi que de nombreuses fonctionnalités sont différentes et réglables directement depuis votrepour une utilisationà n'importe quel moment.Comme à notre habitude, voici une courte vidéo pour vous permettre de mieux comprendre le rendu et la qualité du microphone. Synthétique, il vous sera facilement possible d'identifier s'il correspond ou non à vos attentes.