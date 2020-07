Lewitt et choix



Unboxing

Microphone

Filtre anti-pop

Sacoche de transport

Support / adaptateur perche

Un micro à condensateur

Différence entre dynamique et condensateur

Interface audio et XLR

Le châssis

Notre avis

Vidéo de présentation du produit

Avant toute chose, il est important de comprendre le choix concernant la présentation depour les jeux vidéo. Tout d'abord, nous vous invitons à faire un tour sur l'article concernant le dernier microphone proposé paret en association avecle fameux WAVE:3 Lewitt est donc un constructeur de périphériques adaptés surtout dans l'audio et plus précisément dans les microphones. Nous reviendrons plus en détail sur les différenciations ainsi que spécifications concernant ces derniers dans la partie «».Avec l'évolution du télétravail, mais aussi la popularisation du monde du stream et des créateurs de contenu, il était nécessaire à nos yeux d'parmi les. N'étant pas spécialisés dans le gaming,propose des accessoires qui diffèrent légèrement de l'habitude avec unet du rendu à l’égare des multiples fonctionnalités actuellement standardisées pour les créateurs de contenu comme la fonction de muter.Selon la gamme choisie, c'est un ensemble de configurations bien plus professionnelles qui font leur apparition, comme le choix desmais aussi le réglage des fréquences. Il s'agit ainsi de produits destinés à des utilisateurs avertis et qui souhaitent obtenir lePour ce test, c'est lequi nous ait proposé par la marque et qui arrive comme étant l'entrée de gamme professionnelle et adaptée au grand public. Comme dit plus haut, la marque ne travaille en grande partie qu'avec des acteurs musicaux pour de l'enregistrement studio ou scène. Le contenu du packaging se veut donc, mais pas moins complet pour autant.Nous noterons que le câble XLR ainsi que le pied ou la perche ne seront pas fournis. Ce sont doncIl est possible que vous ne soyez pas sensibilisé à ces différences de micro. Lorsque l'on part sur du périphérique professionnel la question se pose forcément et les réponses sont mitigées. Pour faire simple, la différence se situe au niveau de la capsule. Lefonctionne à l'égal d'uneà l'aide d'une bobine et d'un aimant. La bobine se déplacera donc selon les ondes sonores reçues par la membrane située à l'entrée de la capsule.Pour le micro à condensateur, c'est légèrement différent puisqu'il nécessite une alimentation dite «» pour fonctionner. En effet, le condensateur est un composant électronique capable de stocker de l'énergie afin de pouvoir le renvoyer à l’identique. Plus d'informations disponibles ici . Il est intéressant de savoir faire la différence entre les deux puisque ledemandera d'avoir un périphérique capable de proposer cette alimentation fantôme en. Il faut à présent se procurer uneou unepour pouvoir utiliser ce micro.Le choix vous revient quant à l'acquisition d'une interface audio ou d'une table de mixage selon vos volontés et votre utilité. À savoir tout de même que l'interface audio propose moins de fioritures et ainsi un rendu audio plus fidèle à la fois sur le microphone que sur la sortie Audio. Pour ce test nous avons choisi d'utiliser laque voici :L'étonnement premier lors de la réception de ce microphone est sur sa taille. Assez petit et ne semblant presque contenir que, c'est un réel plaisir d'obtenir un périphérique facilement utilisable et léger. Bien qu'il soit disponible en noir et aussi en blanc, nous pensions qu'il serait légèrement tape-à-l’œil lors de contenu vidéo. Toutefois,, il reste très discret tout en s'intégrant aisément à notre configuration.Comme nous le disions, len'est pas livré avec un pied, il faudra donc s'en procurer un ou le. Dans notre cas, l'utilisation d'une perche classique a fonctionné grâce au support fourni dans le packaging.Quand nous connaissons les prix et compétences de la plupart des microphones du marché, il est facile de placer leparmi les meilleurs rapports qualité-prix. Avec unet une détection soignée pour un retour fidèle et modéré, nous regrettons presque de ne pas avoir un kit tout en un. C'est sûrement l'un desdu microphone si l'on ne prend pas en compte le manque de personnalisation. Un petit trépied est aussi disponible à la vente pour une utilisation pratique sur bureau.Il vous faudra acquérir un certain nombre d'éléments, plus ou moins onéreux, afin de pouvoir l'utiliser à bon escient. Cela reste toutefois normal lorsque l'on se rappelle que la marque ne produit que des microphones pourPour finir, le microphoneest uniquement cardioïde, il ne réceptionne donc que les voix venant devant lui et. Si vous souhaitez obtenir plus de modifications, il suffit de s’intéresser aux gammes supérieures de microphones proposées par la marque.