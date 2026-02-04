Rust partage une feuille de route et promet de gros changements pour 2026

Sur X/Twitter, Rust a dévoilé toutes les nouveautés qui seront intégrées au cours des prochains mois. Une chose est sûre : le programme s'annonce chargé !
Le début d'année est l'occasion pour de nombreux studios de présenter toutes les nouveautés et le contenu ajouté à leurs jeux pendant les 12 prochains mois. En ce début 2026, plusieurs grands noms ont déjà révélé leurs plans pour leurs titres comme Blizzard pour World of Warcraft
, Gearbox pour Borderlands 4 ou Embark Studios pour ARC Raiders
.
Avec un peu de retard par rapport à ses concurrents, Facepunch Studios a officiellement dévoilé la feuille de route de Rust
dans une publication vidéo de quelques secondes publiée le 4 février 2026 sur X.
Direction le grand large avec la feuille de route de Rust
Prenant la forme d'un tableau montrant les nouveautés pour les quatre prochains trimestres, la feuille de route détaille chacun des ajouts prévus sans donner de date de sortie précise pour chaque élément. Toutefois, le premier trimestre démarre sur les chapeaux de roues avec le lancement de la très attendue mise à jour navale
. L'hiver sera aussi marqué par des optimisations ainsi que les premiers tests du nouveau système anti-triche
.
Le printemps sera une période plus calme pour le titre. En effet, de petites mises à jour semblent prévues avec l'ajout de nouveaux items pratiques, d'armes et l'ajout d'un modèle de personnage
. Mais les choses sérieuses reprendront aux troisième et quatrième trimestres avec de nouveaux ajouts majeurs.
L'arrivée d'un nouveau monument, d'un Battle Pass et de nouveaux animaux pour la deuxième moitié de l'année
Déjà évoqué par les développeurs, le Battle Pass semble se concrétiser et fera officiellement ses débuts dans Rust au cours du troisième trimestre 2026
. Rappelons que la date de lancement de cette nouveauté n'est toujours pas connue mais nous ne manquerons pas de vous tenir informés quand nous aurons plus de précisions.
Enfin, les efforts se concentreront autour du rendu des environnements et de l'amélioration des différents écosystèmes
. De nouveaux animaux pourront être traqués, mais aussi élevés par les joueurs. La déformation des terrains et l'arrivée des appartements seront également au programme. Avez-vous hâte de découvrir toutes ces nouveautés ?
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