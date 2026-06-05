Rust offre un nouveau visage à vos personnages avec sa dernière mise à jour

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 juin 2026 à 14h37
Jusqu'à présent, l'apparence de votre personnage dans Rust était générée de manière aléatoire sans possibilité de changements. Mais cela a changé et vous pouvez enfin imaginer votre propre survivant.
Rust offre un nouveau visage à vos personnages avec sa dernière mise à jour

Si Rust a marqué les esprits avec son gameplay, ses différentes options pour survivre ou encore ses navires, son système de personnalisation n'est pas resté dans les annales. Lorsque vous lancez une partie, l'apparence de votre personnage est générée de manière aléatoire. Cela inclut son visage, son ethnie ou encore son genre. 

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Bien que cela ne soit pas un frein, beaucoup regrettent de ne pas créer leur personnage avant de débarquer sur l'île. Mais cela a enfin changé grâce à la nouvelle mise à jour du titre. 

De nouveaux vêtements et de nouvelles têtes disponibles dans Rust

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Dans un billet de blog publié sur le site officiel du jeu, Facepunch Studios déclare que les développeurs ont entièrement repensé le modèle du joueur. Les joueurs apprennent que « Cela inclut des maillages et des matériaux améliorés, des proportions plus réalistes grâce à un nouveau squelette, un plus grand nombre de caractéristiques pour la tête et les cheveux, et une refonte indispensable de presque tous les éléments liés au joueur. »

Au vu de l'ancienneté du titre, il est étonnant que cette mise à jour de personnalisation n'arrive que maintenant. Cependant, cette volonté est née d'un simple constat. Le modèle du joueur, bien que présent depuis plus de 10 ans, était devenu obsolète par rapport aux récents ajouts de Rust. 

Visuellement, il montrait son âge, mais surtout, il nous empêchait d'apporter des améliorations majeures aux personnages, aux animations et d'implémenter de futures fonctionnalités.

Des options de personnalisation supplémentaires ajoutées d'ici la fin de l'année

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Facepunch Studios a précisé que ces options de personnalisation ne constituaient qu'une première vague. La note précise que « D'ici la fin de l'année, nous espérons avoir implémenté un outil de personnalisation de personnage. Son fonctionnement exact est encore en discussion en interne, mais nous partagerons plus d'informations dans de prochains articles de blog ».

Miniature vidéo

Si vous souhaitez tester ces nouveautés ou donner un nouveau look à votre prochain survivant, rappelons que Rust est disponible sur PC (Steam, Mac, Linux) ainsi que sur PS4 et sur Xbox One. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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