ARC Raiders s'offre une feuille de route jusqu'en avril, avec une carte et une tonne de nouveautés

Embark Studios a fait patienter ses joueurs, mais cette attente en valait la peine. Du contenu jusqu'en avril est promis à la communauté, qui sera ravie de découvrir tout cela.

L'énorme feuille de route d'ARC Raiders jusqu'en avril

Février, Shrouded Sky Le mois de février sera corsé avec l'ajout d'une condition de carte (liée au vent), un nouvel ARC menaçant, un nouveau projet, un raider deck, une mise à jour d'une carte et le lancement de l'expédition.

Mars, Flashpoint Une condition de carte, illustrée par un éclair, sera au programme. Un ARC et un projet seront aussi proposés aux joueurs, pour les garder actifs. Enfin, notre cher Coquillard profitera d'une mise à jour.

Avril, Riven Tides Ce mois marquera l'arrivée d'une nouvelle carte, la sixième, qui pourrait être désertique, voire très chaude. Un ARC majeur fera son arrivée, probablement exclusif à cette carte, tandis qu'une condition de carte sera ajoutée et la troisième Expédition pourra être lancée.



Une nouvelle étape importante











Disponible depuis fin octobre,a séduit des millions de joueurs et très vite, la communauté avait pu découvrir une feuille de route pour savoir à quoi s'attendre jusqu'à la fin de l'année. Cependant, pour 2026, nous n'avions aucune feuille de route, si ce n'est quelques informations émanant des développeurs lors de différentes prises de paroles.En janvier, les joueurs profiteront de peu de choses, puisque ce mois prend fin dans une semaine. Nous aurons le droit à une option de matchmaking réservée aux niveaux 40 et plus. Une condition de carte mineure et un nouveau projet seront aussi ajoutés.Pour les trois mois suivants, les choses seront bien plus conséquentes et voici tout ce qui est prévu :Ces quatre mois de contenu sont nommés Escalation, la suite après Cold Snap donc. Ces ajouts sont assez importants et devraient ravir. Embark précise également que tout n'a pas été révélé, pour garder un effet de surprise.Aucune date n'a été donnée, mais il est fort probable que tout ceci arrive par le biais de plusieurs mises à jour, toutes les deux à trois semaines, pour étaler le contenu chaque mois. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces nouveautés.