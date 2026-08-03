Après onze ans de succès retentissant, l'un des créateurs de Rust s'envole vers de nouveaux horizons

Alistair McFarlane, figure de proue de Facepunch Studios et producteur exécutif de Rust, tire sa révérence après onze années de bons et loyaux services. Un départ marquant pour la communauté, alors que le jeu de survie n'a jamais été aussi populaire.

Le directeur et directeur des opérations chez Facepunch Studios, Alistair McFarlane, a officiellement quitté l'entreprise. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, il a confirmé que le 30 juillet marquait son dernier jour au sein du studio. Cette annonce met fin à une carrière impressionnante de onze ans, débutée dans un modeste rôle de testeur qualité pour finalement le propulser au poste de producteur exécutif sur le célèbre jeu de survie Rust. Au fil des années, il était devenu le visage public incontournable du studio.

Une page se tourne pour le créateur

Il est rare de voir une ascension aussi fulgurante dans l'industrie du jeu vidéo. Alistair McFarlane a tenu à exprimer sa gratitude envers les équipes et les joueurs qui l'ont accompagné durant cette décennie.

Rust et Facepunch ont consumé une immense partie de ma vie. J'ai adoré cela, je me suis battu pour ce projet et j'ai tout donné. Partir a été l'une des décisions les plus difficiles que j'aie jamais prises, mais je suis incroyablement fier de ce que nous avons accompli. J'ai vécu mon rêve d'enfant de dix ans.

I hadn't planned to share this quite so soon, but you guys are observant.



Today was my final day at @FcpnchStds working on @playrust.



Nearly thirteen years ago, I discovered a game called Rust. Nearly eleven years ago, I was given the incredible opportunity to work on it by… pic.twitter.com/CpXm5VFChB — Alistair McFarlane (@Alistair_McF) July 30, 2026

Le producteur a également rendu un hommage appuyé à son équipe de développement, soulignant leur constance remarquable. Depuis plus de dix ans, les développeurs de Rust déploient des mises à jour mensuelles sans la moindre interruption, expérimentant et poussant constamment le jeu vers de nouveaux sommets. Il a affirmé être particulièrement fier de la culture d'entreprise bâtie et de l'héritage qu'il laisse derrière lui.















L'apogée de Rust et des projets personnels

Alistair McFarlane n'a pas manqué de saluer la communauté de Rust, véritable moteur du succès pérenne du titre. Selon lui, le jeu atteint aujourd'hui des records d'affluence historiques sur de multiples plateformes, treize ans après ses débuts. Concernant son avenir, l'ancien directeur n'a pas de plan précis pour l'immédiat. Il a expliqué que les années dédiées à Rust l'ont inévitablement éloigné d'autres aspects de son existence, et qu'il souhaite désormais consacrer du temps aux domaines qu'il a dû sacrifier.

Très présent sur les forums et les réseaux sociaux, Alistair McFarlane était particulièrement apprécié par la communauté de Rust pour son franc-parler et son penchant pour les excentricités. En janvier dernier, il avait par exemple proposé de racheter le jeu de rôle massivement multijoueur New World à Amazon pour la somme de 25 millions de dollars, une offre qui ne semblait pas totalement humoristique. Quelques mois plus tard, il laissait entendre que Rust 2 était en développement, forçant le patron de Facepunch, Gary Newman, à démentir publiquement la rumeur.

L'annonce de son départ a provoqué une vague d'émotion sur les forums dédiés au jeu. Face à des centaines de messages de soutien, Alistair McFarlane s'est dit bouleversé par cet élan de sympathie, promettant d'essayer de répondre personnellement à chaque joueur. Son absence laissera indéniablement un grand vide au sein de Facepunch Studios et de la communauté de Rust.