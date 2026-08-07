Rust reçoit une mise à jour électrisante qui va transformer les structures de l'île

Avec l'aide de quelques fusibles, la vie sur l'île de Rust va connaître de sacrés changements grâce à la mise à jour « Power Trip ». Mais entre deux, prenez du temps pour vous détendre avec quelques surprises.

Le mois d'août a commencé depuis peu, mais il est déjà très mouvementé pour Rust. En quelques jours à peine, le titre a été confronté à une réinitialisation forcée et au départ inattendu de l'une de ses figures historiques.

Mais au milieu de ce chaos, une bonne nouvelle attend quand même les survivants. Le titre vient enfin de recevoir la mise à jour « Power Trip ». Découvrez ce qu'elle vous réserve.

Rust prend un coup de jus avec les nouveaux fusibles

Disponible depuis le 6 août 2026, la mise à jour Power Trip de Rust introduit tout d'abord les nouveaux fusibles et des changements sur les structures permettant de faire le plein d'énergie et de ressources.

L'alimentation de la centrale électrique varie en fonction du nombre de fusibles ajoutés. Mais si elle est suffisamment chargée, elle peut alimenter toute l'île. De la station d'épuration au Dôme et jusqu'à l'aérodrome, les survivants pourront pomper plus facilement du pétrole, faire s'écraser des satellites remplis de butin, faire venir un hélicoptère et plus encore.

Si cela promet plus d'action, ces ajouts ne font pas l'unanimité chez les joueurs. Beaucoup leur reprochent de faciliter l'aventure chez les groupes de joueurs et les clans au détriment des aventuriers préférant jouer en solo. Toutefois, il reste possible de saboter ces plans en exploitant les structures à votre avantage.

De l'art et des jeux pour se détendre entre deux sessions d'exploration

Au-delà de ces structures majeures, Power Trip permet de profiter d'autres ajouts plus insolites dans Rust. Les artistes dans l'âme peuvent notamment sculpter un bloc de pierre pour réaliser de magnifiques créations. Celles et ceux qui ont envie de prendre une pause bien méritée peuvent craquer pour le DLC « Bar Games ». Grâce à lui, profitez du juke-box et amusez-vous avec des mini-jeux comme le billard, les fléchettes ou le morpion.

Profitez dès à présent de la mise à jour Power Trip de Rust et consultez l'ensemble de ses nouveautés en cliquant simplement sur ce lien.