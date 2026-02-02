Rust va bientôt intégrer cette fonctionnalité qui divise fortement les joueurs

Depuis ses débuts, Rust est envahi par un fléau qui nuit à l'expérience de jeu globale. Mais Facepunch Studios a entendu les suggestions de la communauté et va ajouter un détail qui enrage déjà certains internautes.
Dès qu'un jeu est disponible, certains vont être tentés de tricher pour rendre leur expérience plus amusante ou pour nuire aux autres utilisateurs. Le phénomène est surtout visible dans les modes de jeu multijoueur et touche de grands noms comme Battlefield 6
, Roblox ou encore ARC Raiders. L'un des jeux où la triche est omniprésente est Rust
. Régulièrement, de nouveaux outils permettant de faire des tirs parfaits ou de voir les joueurs à travers les murs sont proposés pour le jeu de survie de Facepunch Studios. Ces petits extras agacent profondément les joueurs honnêtes, mais aussi les développeurs du jeu. Face à l'excès de triche dans Rust
, Alistair McFarlane a annoncé l'arrivée d'une mesure radicale.
Le système anti-triche testé dans quelques semaines sur certains serveurs de Rust
Sur X/Twitter, le directeur des opérations de Facepunch Studios a confirmé l'arrivée prochaine du démarrage sécurisé (Secure Boot) et du module de plateforme sécurisée (TPM)
dans le jeu de survie. Si vous avez déjà joué à Battlefield 6, ces noms vous sont certainement familiers car il s'agit d'une double sécurité lancée au démarrage du jeu associé.
À compter du mois de mars 2026, « les administrateurs de serveurs pourront choisir d'autoriser uniquement les connexions des joueurs ayant activé le démarrage sécurisé et le TPM 2.0
». Dans le même temps, les développeurs de Facepunch Studios analyseront les résultats liés à la mise en place du système anti-triche.
S'ils prévoient de rendre cette mesure obligatoire pour l'ensemble des serveurs de jeu, il faudra attendre les premiers retours pour vérifier l'efficacité du système.
Une mesure qui divise la communauté sur Reddit
Si elle repose uniquement sur le volontariat ou la désignation de serveurs spécifiques pour expérimenter le système anti-triche, la nouvelle a suscité de nombreuses réactions chez les joueurs de Rust. Sur Reddit, les partisans ont salué la démarche en précisant que « quiconque a consacré beaucoup de temps aux jeux vidéo ou à leur amélioration sera à 100 % pour la réduction de la triche.
»
D'autres ajoutent que « quiconque est en colère est un tricheur »
. Toutefois, certains joueurs s'opposent à ce choix, mettant en avant non pas la triche mais ce qui a poussé certains joueurs à installer ces logiciels malveillants.
C'est notamment ce que met en avant l'utilisateur llamafacetx en commentant
: « Rust est devenu compétitif, c'était une erreur
. »
Dans tous les cas, il faut maintenant attendre quelques semaines avant de connaître l'impact de cette mesure sur les joueurs.
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