Rust : Louez désormais un appartement grâce à la nouvelle mise à jour du titre

Après un détour attendu par la mer, Rust nous propose de revenir sur la terre ferme avec sa mise à jour « Commun Ground » qui ajoute un élément surprenant dans un jeu de survie : des appartements.

Depuis les débuts de Rust, les joueurs sont habitués à vivre dans des bases construites avec les ressources récoltées. Celles-ci peuvent prendre différentes formes allant de la traditionnelle cabane au bois au bunker en passant par la forteresse. Cependant, un nouveau « logement » a rejoint cette liste depuis le 2 juillet 2026 : des appartements proposés en location.

Louez à vos risques et périls !

Un tel choix est déroutant pour un sandbox où la survie et l'exploration sont primordiales, d'autant que renforcer sa base permet d'éviter les raids des autres joueurs. Pourtant, la mise à jour « Commun Ground » a ajouté cette nouveauté pour une raison aussi simple que pratique : aider les débutants. Dans les notes de patch, Facepunch Studios donne quelques précisions sur cet ajout.

Le complexe d'appartements est un nouveau monument qui permet aux joueurs qui débutent après un wipe de trouver un endroit où s'installer. Il suffit de parler à la réceptionniste dans le hall pour commencer et louer une chambre. Il y en a pour tous les budgets, du sous-sol au penthouse.

Comme pour de vrais appartements, le prix de la location varie en fonction des options disponibles dans le logement. Certains proposeront plus d'espace de stockage, des accessoires pour faciliter la fabrication... Cependant, avoir un appartement ne signifie pas que les joueurs sont protégés.

Des appartements et des boutiques gérés par les joueurs de Rust

Facepunch Studios précise que « Une fois que vous aurez loué une chambre, il faudra insérer de la ferraille dans la fente située près de votre porte ; sinon, vous serez expulsé et tous vos biens seront saisis ». Pire encore : il existe quelque part sur l'île un laisser-passer permettant d'accéder à l'appartement de votre choix pendant 5 minutes. D'ailleurs, le gardien peut même donner des indications sur l'appartement contenant le plus d'objets à dérober.

La vigilance sera donc de mise, même si l'arrivée des appartements devrait plaire aux nouveaux venus. Enfin, cette mise à jour amène dans le complexe concerné de petites boutiques. Les joueurs pourront en faire l'acquisition et vendre les produits fabriqués de cette manière à d'autres joueurs. Mais comme pour les appartements, il faudra être attentif sous peine d'être cambriolé ou racheté par un autre…