Rust prépare une révolution pour 2026 et ce n'est pas ce que vous croyez

Après une année 2025 record, Facepunch Studios ne compte pas s'arrêter là. Avec la mise à jour navale prévue pour février, les développeurs dévoilent une feuille de route ambitieuse pour 2026 entre élevage d'animaux, optimisation technique et l'éventualité controversée d'un Battle Pass.
Alors que la mise à jour navale est sur le point de larguer les amarres, Facepunch Studios regarde déjà loin vers l'horizon
. Le jeu de survie, qui a soufflé ses douze bougies, ne montre aucun signe de fatigue. Au contraire, 2025 a été une année charnière avec un pic de plus de 250 000 joueurs actifs sur Steam et plus de 700 millions d'heures jouées. Mais pour les développeurs, ce n'est qu'un début. L'année 2026 s'annonce chargée pour Rust
, entre refonte des modèles, extension de l'écosystème et réflexions sérieuses sur la monétisation.
Une mise à jour navale massive pour débuter l'année
Le premier grand rendez-vous est fixé au jeudi 5 février avec le déploiement tant attendu de la mise à jour navale
. Celle-ci promet de transformer radicalement l'exploration aquatique grâce à l'introduction de bateaux construits par les joueurs et de nouvelles îles à découvrir. Alistair McFarlane, le COO de Facepunch, ne cache pas son ambition concernant ce patch, le qualifiant de « massif
», dans une publication sur le site officiel
.
Pour les plus impatients, ces nouveautés sont déjà testables sur la branche staging, bien que les développeurs préviennent que l'expérience comprendra encore des bugs et des problèmes de performance avant le lancement officiel.
Élevage et refonte visuelle au programme de 2026
Au-delà des océans, c'est la terre ferme qui va subir de profonds changements
. Le studio prévoit d'enrichir considérablement l'écosystème du jeu. Attendez-vous à voir débarquer de nouvelles espèces comme des vaches et des moutons, accompagnées d'un véritable système d'élevage animal. Parallèlement, une mise à jour des modèles de joueurs et des animations est en cours de développement.
L'objectif est double : améliorer le rendu visuel et les mouvements, mais surtout débloquer les freins actuels à la personnalisation des avatars
.
La lutte contre la triche et l'optimisation continue
Facepunch ne relâche pas ses efforts sur les aspects techniques. Si les temps de chargement ont été réduits de près de 65 % en 2025, le studio admet que la performance reste un combat permanent, qualifiant même les anciens temps de chargement d'« embarrassants
». Concernant la triche, l'une des plus grandes menaces pour Rust, les serveurs premium (nécessitant un inventaire Steam d'une valeur de 15 €) semblent porter leurs fruits pour filtrer les indésirables.
Une nouvelle couche anti-triche tierce est également en préparation.
La triche reste l'une des plus grandes menaces pour Rust. [...] Nous travaillons en étroite collaboration sur une nouvelle couche anti-triche tierce.
Vers un système de Battle Pass ?
C'est sans doute le point qui fera le plus débat au sein de la communauté. Facepunch explore activement l'idée d'un système de type « Battle Pass » pour Rust
. Bien que rien ne soit encore gravé dans le marbre, McFarlane insiste sur le fait que si ce système voit le jour, il devra respecter l'ADN du jeu et offrir une réelle valeur ajoutée aux joueurs fidèles.
Si nous le faisons, cela doit être très « Rust » , équitable, respectueux et d'un bon rapport qualité-prix.
Des informations supplémentaires sur ce sujet devraient émerger vers le milieu de l'année 2026. En attendant, le rythme des DLC cosmétiques mensuels se maintiendra, une cadence que le studio juge confortable et nécessaire pour soutenir le développement continu du titre
. Rust reste disponible sur PC et consoles.
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