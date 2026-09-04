Rust : Sa mise à jour mensuelle est en ligne et elle s'accompagne de changements majeurs

Dans Rust, chaque début de mois est synonyme de forced wipe et de mises à jour pour le titre. Celle de septembre est désormais en ligne et si elle n'apporte pas de contenu inédit, elle change beaucoup de choses en PvP comme en jeu solo.

Après « Power Trip » et ses ajouts électriques en août dernier, septembre 2026 aura comme slogan « Breach and Clear » dans le monde de Rust. C'est désormais une tradition pour les survivants : chaque début de mois, une mise à jour est déployée apportant plus ou moins de nouveautés pour faciliter leur quotidien.

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Sur la page Steam du jeu, le contenu complet de la mise à jour Breach and Clear a été partagé. Amis survivants, ne vous attendez pas à une mise à jour de contenu en cette rentrée. Toutefois, vous allez être confrontés à quelques modifications notables aussi bien en PvE qu'en PvP.

Les Monument blockers, la principale nouveauté de cette mise à jour

Quand ils repèrent un monument inoccupé ou avec un fort potentiel, certains joueurs de Rust n'hésitent pas à abuser de leur position en créant des bases ou des éléments qui en bloquent l'accès. Avec le déploiement de Breach and Clear, certains éléments permettent désormais de mieux contrôler et même d'empêcher les constructions abusives près des Monuments. En parallèle, un autre ajustement vient d'être fait concernant la gestion des bases.

Avant cette mise à jour, le coût d'entretien d'une base était identique, quel que soit le nombre d'utilisateurs. Dès maintenant, la quantité de ressources nécessaire au maintien d'une base est adaptée au nombre de joueurs qui l'utilisent. Cela permet notamment de réduire les inégalités entre les clans et les joueurs solo/duo.

Du changement lors des combats contre les hélicoptères d'attaque dans Rust

Depuis 2017, les cieux de Rust sont devenus le théâtre d'affrontements avec des hélicoptères. Mais l'hélicoptère d'attaque, véhicule pilotable par deux joueurs, était l'un des plus craints. La mise à jour de septembre 2026 s'accompagne d'un rééquilibrage du véhicule. Longtemps utilisé en PvP pour nuire aux joueurs au sol, son blindage ne pouvait pas être endommagé ou détruit jusqu'à présent.

Désormais, même les joueurs au sol peuvent tenter de faire descendre l'hélicoptère d'attaque et de se défendre face à ses assauts. Ces nouveautés, mais également des corrections de bugs et des ajustements pour le farm, sont à découvrir dès maintenant dans Rust.