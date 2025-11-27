Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2025 (Saison 20, Parcours précieux)

Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de décembre 2025 de Pokémon GO.
La 21ème
saison de Pokémon GO
« Parcours précieux » va commencer au début du mois de décembre, et ce premier mois, qui accueillera notamment les festivités de fin d'année, s'annonce plutôt chargé. Comme d'habitude, divers événements seront organisés, et vous aurez l'opportunité de participer à divers types de raids, en plus des rendez-vous hebdomadaires tels que les Lundis Dynamax.
Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de décembre 2025 sur Pokémon GO
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Événements de décembre 2025 sur Pokémon GO
Raids de décembre 2025
Raids Légendaires
Raids Obscurs
- Cobaltium, Terrakium et Viridium → du 25 novembre au 4 décembre
- Kyurem → du 4 au 13 décembre
- Reshiram → du 13 au 22 décembre
- Zekrom → du 22 au 31 décembre
Méga-Raids
- Tous les week-end de décembre 2025, vous pourrez affronter Heatran Obscur, et le récupérer en version chromatique si vous êtes chanceux.
Heures de Raid
- Méga Ptéra, Méga-Charmina et Méga-Carchacrok → du 25 novembre au 4 décembre
- Méga-Léviator → du 4 au 13 décembre
- Méga-Blizzaroi → du 13 au 22 décembre
- Méga-Oniglali → du 22 au 31 décembre
- 3 décembre → Cobaltium, Terrakium et Viridium
- 10 décembre → Kyurem
- 17 décembre → Reshiram
- 24 décembre → Reshiram
- 31 décembre → Zekrom
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.Combats Dynamax
Lundis Dynamax
- du 1er au 7 décembre → Darumarond
- du 8 au 14 décembre → Hexagel
- du 15 au 21 décembre → Kabuto
- du 22 au 28 décembre → Obalie
- du 29 décembre au 4 janvier → Amonita
Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures
- Lundi 1er décembre → Darumarond
- Lundi 8 décembre → Hexagel
- Lundi 15 décembre → Kabuto
- Lundi 22 décembre → Obalie
- Lundi 29 décembre → Amonita
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