Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2025 (Saison 20, Parcours précieux)

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 27 novembre 2025 à 11h33
Retrouvez les dates des événements et des raids dans ce calendrier du mois de décembre 2025 de Pokémon GO.
Pokémon GO : Le calendrier de décembre 2025 (Saison 20, Parcours précieux)
La 21ème saison de Pokémon GO « Parcours précieux » va commencer au début du mois de décembre, et ce premier mois, qui accueillera notamment les festivités de fin d'année, s'annonce plutôt chargé. Comme d'habitude, divers événements seront organisés, et vous aurez l'opportunité de participer à divers types de raids, en plus des rendez-vous hebdomadaires tels que les Lundis Dynamax.

Afin de vous aider à mieux vous organiser dans les semaines à venir, nous vous avons préparé un calendrier des événements et raids de décembre 2025 sur Pokémon GO.

Événements de décembre 2025 sur Pokémon GO

Miniature vidéo

Raids de décembre 2025

Raids Légendaires 
  • Cobaltium, Terrakium et Viridium → du 25 novembre au 4 décembre
  • Kyurem → du 4 au 13 décembre
  • Reshiram → du 13 au 22 décembre
  • Zekrom → du 22 au 31 décembre
Raids Obscurs
  • Tous les week-end de décembre 2025, vous pourrez affronter Heatran Obscur, et le récupérer en version chromatique si vous êtes chanceux.
Méga-Raids
  • Méga Ptéra, Méga-Charmina et Méga-Carchacrok → du 25 novembre au 4 décembre
  • Méga-Léviator → du 4 au 13 décembre
  • Méga-Blizzaroi → du 13 au 22 décembre
  • Méga-Oniglali → du 22 au 31 décembre
Heures de Raid
  • 3 décembre → Cobaltium, Terrakium et Viridium
  • 10 décembre → Kyurem
  • 17 décembre → Reshiram
  • 24 décembre → Reshiram
  • 31 décembre → Zekrom
Pour rappel, les Heures de raid se déroulent entre 18 heures à 19 heures.

Combats Dynamax
  • du 1er au 7 décembre → Darumarond
  • du 8 au 14 décembre → Hexagel
  • du 15 au 21 décembre → Kabuto
  • du 22 au 28 décembre → Obalie
  • du 29 décembre au 4 janvier → Amonita
Lundis Dynamax

Un Pokémon Dynamax sera désormais mis à l'honneur chaque lundi, de 18 heures à 19 heures
  • Lundi 1er décembre → Darumarond
  • Lundi 8 décembre → Hexagel
  • Lundi 15 décembre → Kabuto
  • Lundi 22 décembre → Obalie
  • Lundi 29 décembre → Amonita
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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