Pokémon GO : Ronflex Gigamax revient en décembre au cours d'une Journée Combat, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 04 décembre 2025 à 11h24
Découvrez ce que vous réserve la Journée Combat Dynamax consacrée à Ronflex Gigamax en décembre 2025 sur Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Ronflex Gigamax revient en décembre au cours d'une Journée Combat, les détails de l'événement
Le dimanche 14 décembre 2025 de 14 heures à 17 heures, tous les Dresseurs de Pokémon GO pourront se mesurer à Ronflex Gigamax, au cours d'une Journée Combat Dynamax. Une étude sera accessible pour vous aider à vous préparer à cet affrontement épique, et vous bénéficierez de divers bonus. Retrouvez le programme de la Journée Combat Ronflex Gigamax ci-dessous pour en savoir plus.

Journée Combat Dynamax : Ronflex Gigamax, les détails de l'événement 

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Ronflex Gigamax fait son grand retour en décembre 2025 à l'occasion d'une Journée Combat Dynamax qui lui est consacrée. Si vous êtes chanceux, vous pourriez le rencontrer en version chromatique.

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Bonus d'événement

De 14 heures à 17 heures :
  • La limite de collecte de Particules Max passera à 1 600.
  • Toutes les Sources d'Énergie accueilleront des Combats G-Max.
  • Les Sources d'Énergie seront actualisées plus souvent.
  • Vous obtiendrez 8 fois plus de Particules Max aux Sources d'Énergie.
  • Vous pourrez effectuer 2 Échanges spéciaux supplémentaires.
De minuit à 17 heures :
  • Vous obtiendrez 2 fois plus de Particules Max en explorant.
  • La distance à parcourir pour recueillir des Particules Max sera divisée par 4.

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle visant à vous préparer à affronter Ronflex Gigamax sera disponible du 8 décembre à 6 heures au 14 décembre à 17 heures. En la complétant, vous obtiendrez notamment des Bonbons, des Particules Max, et une rencontre avec Machoc Dynamax.

Ticket d'événement

Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle exclusive de l'événement le dimanche 14 décembre de 14 heures à 17 heures, octroyant surtout 1 Maxi Champi et 25 000 PX, ainsi que les bonus suivants :
  • 2 fois plus de PX à l'issue des Combats Dynamax
  • Augmentation de la limite de collecte de Particules Max à 5 600

Le planificateur de participations et les Combats G-Max

Organisez-vous plus facilement avec vos proches et les autres membres de la communauté, quelle que soit leur localisation, et attaquez-vous ensemble à des Raids et à des Combats G-Max !

Consultez l'article de blog consacré au planificateur de participations pour en savoir plus sur cette fonctionnalité.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax

Une Boîte Hyper ticket Journée Combat Dynamax Ronflex Gigamax sera disponible au prix de 4,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Celle-ci comprend un ticket d'événement et un Passe de combat premium bonus.

Maxi Champis

Le Maxi Champi est un objet qui double temporairement tous les dégâts que vos Pokémon Dynamax et Gigamax infligent pendant les Combats Dynamax. Vous pouvez utiliser plusieurs Maxi Champis à la suite pour prolonger la durée de l'effet, mais le bonus de dégâts restera identique.

Vous pouvez utiliser un Maxi Champi depuis votre Sac d'objets lorsque vous êtes dans la salle d'attente d'un Combat Dynamax. Vous pourrez également découvrir si les autres Dresseurs ont activé ou non des Maxi Champis.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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