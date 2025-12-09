Pokémon GO organise les Fêtes d'hiver en décembre, les détails de la première partie de l'événement

Les Fêtes d'hiver seront de nouveau célébrées en décembre 2025 sur Pokémon GO. Découvrez ce que réserve la première partie de l'événement de Noël dans cet article.
Du jeudi 18 décembre à 10 heures au mercredi 24 décembre 2025 à la même heure
, vous êtes invité à la première partie de l'événement des Fêtes d'hiver de Pokémon GO
. Cette célébration introduira de nouveaux Pokémon costumés, et vous permettra de bénéficier de divers bonus ainsi que d'un Passe GO spécial. Des rencontres sauvages, des éclosions et des raids sont également au programme, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la première partie de l'événement des Fêtes d'hiver 2025
ci-dessous.
Fêtes d'hiver, 1ʳᵉ partie, les détails de l'événement de Noël de Pokémon GO
Nouveaux Pokémon
De nouveaux Pokémon costumés vont faire leur apparition sur Pokémon GO
au cours de la première partie des Fêtes d'hiver 2025
:
- Simularbre portant une tenue des fêtes
- Chrysapile portant une tenue des fêtes
- Lucanon portant une tenue des fêtes → possibilité d'utiliser 100 Bonbons Larvibule pour faire évoluer Chrysapile en Lucanon à proximité d'un Module Leurre Magnétique
Bonus d'événement
- Plus de chances de voir les versions chromatiques de Pichu coiffé d'un chapeau festif et de Polarhume portant un ruban de fêtes éclore des Œufs de 7 km.
En accédant aux échelons majeurs du Passe GO des Fêtes d'hiver 2025, vous bénéficierez aussi de :Échelon 1
Échelon 2
- PX ×2 en envoyant des Cadeaux
- Passe GO deluxe : Poussières Étoile ×2 en ouvrant des Cadeaux
Échelon 3
- Possibilité d'obtenir des objets supplémentaires en ouvrant des Cadeaux
- Passe GO deluxe : distance d'éclosion réduite de moitié pour les Œufs placés dans un Incubateur au cours de cet événement
- 50 % de PX supplémentaires accordés en remportant des Combats de Raid
- Passe GO deluxe : PX de capture ×2
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
- Marcacrin
- Stalgamin
- Simularbre portant une tenue des fêtes
- Chrysapile portant une tenue des fêtes
Œufs
Œufs de 7 km
- Pichu coiffé d'un chapeau festif
- Lippouti
- Polarhume portant un ruban de fêtes
- Hexagel
- Frissonille
Raids
Raids de niveau trois
- Simularbre portant une tenue des fêtes
- Séracrawl de Hisui
- Chrysapile portant une tenue des fêtes
Nouveaux objets d'avatar
Les objets d'avatar suivants seront disponibles à l'achat dans la boutique du jeu à partir du lancement de l'événement des Fêtes d'hiver :
- Sac Chrysapile
- Pull des fêtes Simularbre
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et leur complétion vous accordera des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.
Passe GO : Fêtes d'hiver 2025
Du jeudi 18 décembre, à 10 heures, au lundi 29 décembre 2025, à 20 heures, les Passe GO et Passe GO deluxe des événements Fêtes d'hiver 1ʳᵉ et 2ᵉ parties
seront disponibles. Les récompenses expireront le lundi 29 décembre à 23 heures 59 :
- Passe GO des fêtes d'hiver 2025 → reçu automatiquement le jeudi 18 décembre, à 10 heures
- Passe GO deluxe → disponible pour 7,99 USD
- Passe GO deluxe + 10 rangs → disponible pour 9,99 USD
Pokémon vedette et récompenses
Passe GO
Passe GO deluxe
- Une rencontre avec Frissonille
- Des rencontres avec les Pokémon de l'événement
- Des Poussières Étoile
- Des PX
- Des Poké Balls
- Des Bonbons
- Un Bonnet Frissonille
- Des rencontres supplémentaires avec les Pokémon de l'événement
- Des Passes de combat premium
- Des Super Bonbons L
- Des Bonbons L
Magasin en ligne Pokémon GO
- Le Passe GO deluxe (la version payante du Passe GO) est également disponible sur le magasin en ligne Pokémon GO ! Une fois acheté, il s'activera en même temps que le Passe GO classique.
- Si vous vous procurez le Passe GO deluxe : Fêtes d'hiver 2025 ou le Passe GO deluxe : Fêtes d'hiver 2025 + 10 rangs sur le magasin en ligne, vous recevrez 10 Hyper Balls, 5 Rappels Max, 1 Passe de combat premium et 5 Potions Max en cadeau.
- Vous pouvez également en profiter pour faire le plein avec l'Hyper boîte Passe GO deluxe : Fêtes d'hiver 2025 + 10 rangs, qui comprend, en cadeau, 20 Hyper Balls, 10 Rappels Max, 10 Potions Max, 2 Passes de combat premium, 1 Incubateur et 1 Super-Incubateur.
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