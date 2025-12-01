Pokémon GO : Les défis globaux reviennent en décembre 2025 avec l'événement Monter sur le ring, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 01 décembre 2025 à 20h48
Retrouvez le programme de l'événement Monter sur le ring, qui aura lieu en décembre 2025 sur Pokémon GO, dans cet article.
Pokémon GO : Les défis globaux reviennent en décembre 2025 avec l'événement Monter sur le ring, les détails
Du jeudi 11 décembre à 10 heures au mardi 16 décembre 2025 à 20 heures, tous les joueurs de Pokémon GO sont conviés à un nouvel événement axé sur les Défis globaux. En plus de bénéficier de bonus, vous devrez faire équipe avec les Dresseurs du monde entier pour en débloquer de nouveaux et participer à des Combats Dynamax. Poulpaf fera son entrée sur le jeu à cette occasion, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Monter sur le ring ci-dessous.

Monter sur le ring, les détails de l'événement

Bonus d'événement

  • Bonbons doublés en attrapant des Pokémon.
  • Plus de chances de rencontrer Kicklee Dynamax et Tygnon Dynamax chromatiques.

Défis globaux

Avec l'événement Monter sur le ring, les Défis globaux vont faire leur grand retour. Unissez-vous avec d'autres Dresseurs pour profiter des bonus listés ci-dessous :
  • Poulpaf, le Pokémon Caprice, fera sa première apparition sur Pokémon GO, à l'état sauvage et via une Étude de terrain.
  • Vous pourriez rencontrer des Kungfouine et des Bébécaille sauvages.
  • Vous obtiendrez davantage de Bonbons et de Bonbons L à l'issue des Combats Dynamax.
Bien entendu, ces privilèges ne seront accordés qu'une fois les défis relevés. De plus, vous pourrez participer à des Combats Dynamax.

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Rencontres sauvages

Pendant toute la durée de l'événement, vous pourrez croiser à l'état sauvage :
  • Ptitard
  • Machoc
  • Makuhita
  • Octillery (si vous êtes chanceux)

Récompenses des tâches d'étude de terrain

Des tâches d'étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles. En guise de récompense, vous recevrez notamment :
  • des CT Attaque Immédiate ;
  • des CT Attaque Chargée ;
  • des rencontres avec les Pokémon de l'événement, comme Kicklee Dynamax et Tygnon Dynamax.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'étude ponctuelle de Monter sur le ring, octroyant les butins suivants :
  • 6 Super Bonbons
  • 3 Super Bonbons L
  • 1 600 Particules Max

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Monter sur le ring

Une Boîte Hyper ticket Monter sur le ring sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi que deux Rappels Max et deux Potions Max !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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