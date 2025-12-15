Pokémon GO fête le Nouvel An 2026, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 15 décembre 2025 à 21h06
Le passage vers 2026 sera célébré de la plus belle des manières sur Pokémon GO avec un événement spécial. Retrouvez ce que vous réserve le Nouvel An dans cet article.
Pokémon GO fête le Nouvel An 2026, les détails de l'événement
Du mercredi 31 décembre 2025 à 10 heures au dimanche 4 janvier 2026 à 20 heures, Pokémon GO vous convie à l'événement célébrant la nouvelle année. À cette occasion, des feux d'artifice illumineront le ciel, et vous bénéficierez de bonus variés, tout en effectuant des rencontres sauvages. Un changement relatif aux échanges chanceux est au programme, ainsi que des raids et des études. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme du Nouvel An 2026 de Pokémon GO ci-dessous.

Nouvel An 2026 de Pokémon GO, le programme des festivités

Bonus d'événement

  • PX ×2 en remportant des Combats de Raid.
  • Poussières Étoile ×2 en récompense des Combats de Raid.
  • Plus de chances de rencontrer Pikachu coiffé d'un chapeau haut-de-forme de fête en version chromatique à l'état sauvage et dans les Raids.

Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
  • Bulbizarre coiffé d'un chapeau de fête
  • Rondoudou portant un ruban
  • Hoothoot portant une tenue du Nouvel An
  • Pikachu coiffé d'un chapeau haut-de-forme de fête
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Raids

Raids de niveau un
  • Pikachu coiffé d'un chapeau haut-de-forme de fête
  • Chenipotte coiffé d'un chapeau de fête
Raids de niveau trois
  • Rattatac coiffé d'un chapeau de fête
  • Nidorino coiffé d'un chapeau de fête
  • Ectoplasma coiffé d'un chapeau de fête
  • Qulbutoké coiffé d'un chapeau de fête

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

  • Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous permettront de récolter des Poussières Étoile.

Étude de terrain quotidienne

  • Pendant le Nouvel An 2026 de Pokémon GO, vous recevrez une tâche d'étude de terrain supplémentaire chaque jour où vous vous connecterez. Elle vous offrira un Œuf Chance ou un Encens.

Un échange chanceux

Le nombre de Pokémon Chanceux que vous pouvez recevoir lors d'un échange a été augmenté de 35 à 45, et ce de manière permanente. À compter de cet événement, et de manière permanente, si vous échangez un Pokémon qui était dans le stockage de Pokémon d'un Dresseur depuis 2020, il est assuré de devenir un Pokémon Chanceux jusqu'à ce que la limite soit atteinte.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à une étude ponctuelle exclusive. En guise de récompense, vous recevrez surtout :
  • 2 Passes de Combat premium par jour
  • 3 000 Poussières Étoile
  • Des rencontres avec Pikachu coiffé d'un chapeau haut-de-forme de fête
En plus de cela, le bonus suivant sera activé :
  • 1 Passe de Raid supplémentaire par jour en faisant tourner les PhotoDisques des Arènes (pour un total de 2)

Nouvel objet d'avatar

Les Bottes Pierroteknik vont faire leur entrée dans la boutique du jeu pendant le Nouvel An 2026, et le resteront.

bottes-pierroteknik

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Nouvel An 2026

Une Boîte Hyper ticket Nouvel An 2026 sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et deux Œufs Chance !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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