Pokémon GO : Séléroc et Solaroc seront au cœur de la Journée d'étude céleste de décembre 2025, les détails de l'événement

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 09 décembre 2025 à 11h41
Si vous n'avez pas encore ajouté Séléroc et Solaroc sur Pokémon GO, ne manquez pas la Journée d'étude céleste de décembre 2025. Retrouvez le programme de l'événement dans cet article.
Pokémon GO : Séléroc et Solaroc seront au cœur de la Journée d'étude céleste de décembre 2025, les détails de l'événement
Le samedi 20 décembre 2025 de 14 heures à 17 heures, une Journée d'étude céleste est organisée sur Pokémon GO. Elle mettra à l'honneur Séléroc et Solaroc, qui auront plus de chances d'être aperçus en version chromatique pour l'occasion. Il sera possible de les rencontrer soit en complétant des tâches d'étude de terrain, ou en vous offrant un billet pour une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement de la Journée d'étude céleste de décembre 2025 ci-dessous.

Journée d'étude céleste de décembre de Pokémon GO, les détails

Pokémon vedette

En accomplissant les tâches d'étude de terrain de la Journée d'étude céleste, vous obtiendrez des rencontres avec Séléroc et Solaroc, dont le taux d'apparition en version chromatique sera augmenté le samedi 20 décembre de 14 heures à 17 heures.

journee-celeste-dec2025-pokemon-go

Étude de terrain

Une étude de terrain exclusive à l'événement sera disponible tout au long de celui-ci, et vous octroiera d'autres rencontres avec Séléroc et Solaroc. Par ailleurs, l'étude de terrain des PokéStops sera actualisée à partir de 14 heures.

Étude ponctuelle payante

Une étude ponctuelle payante vous sera proposée, pour récupérer encore davantage de rencontres avec Séléroc et Solaroc. Les Pokémon qui se montreront dans le cadre de cette étude auront aussi plus de chances d'être en version chromatique, de la même manière que pour l'étude de terrain. Toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant le samedi 20 décembre à 17 heures.

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Étude céleste

Une Boîte Hyper ticket Journée Étude céleste sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et deux Super Bonbons !
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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