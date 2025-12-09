Pokémon GO : Séléroc et Solaroc seront au cœur de la Journée d'étude céleste de décembre 2025, les détails de l'événement

Si vous n'avez pas encore ajouté Séléroc et Solaroc sur Pokémon GO, ne manquez pas la Journée d'étude céleste de décembre 2025. Retrouvez le programme de l'événement dans cet article.
Le samedi 20 décembre 2025 de 14 heures à 17 heures
, une Journée d'étude céleste est organisée sur Pokémon GO
. Elle mettra à l'honneur Séléroc et Solaroc, qui auront plus de chances d'être aperçus en version chromatique pour l'occasion. Il sera possible de les rencontrer soit en complétant des tâches d'étude de terrain, ou en vous offrant un billet pour une étude ponctuelle. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement de la Journée d'étude céleste de décembre 2025
ci-dessous.
Journée d'étude céleste de décembre de Pokémon GO, les détails
Pokémon vedette
En accomplissant les tâches d'étude de terrain de la Journée d'étude céleste
, vous obtiendrez des rencontres avec Séléroc
et Solaroc
, dont le taux d'apparition en version chromatique sera augmenté le samedi 20 décembre de 14 heures à 17 heures.
Étude de terrain
Une étude de terrain exclusive à l'événement sera disponible tout au long de celui-ci, et vous octroiera d'autres rencontres avec Séléroc et Solaroc. Par ailleurs, l'étude de terrain des PokéStops sera actualisée à partir de 14 heures.
Étude ponctuelle payante
Une étude ponctuelle payante vous sera proposée, pour récupérer encore davantage de rencontres avec Séléroc et Solaroc. Les Pokémon qui se montreront dans le cadre de cette étude auront aussi plus de chances d'être en version chromatique, de la même manière que pour l'étude de terrain. Toutes les tâches devront être complétées et les récompenses réclamées avant le samedi 20 décembre à 17 heures.
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Journée Étude céleste
Une Boîte Hyper ticket Journée Étude céleste sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement et deux Super Bonbons !
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