Pokémon GO : Les Fêtes d'hiver se poursuivent avec une seconde partie pleine de surprises

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 10 décembre 2025 à 21h46
Découvrez ce que vous réserve la seconde partie de l'événement des Fêtes d'hiver 2025 de Pokémon GO dans cet article.
Pokémon GO : Les Fêtes d'hiver se poursuivent avec une seconde partie pleine de surprises
La seconde partie de l'événement des Fêtes d'hiver de Pokémon GO aura lieu du mercredi 24 décembre à 10 heures au lundi 29 décembre 2025 à 20 heures, et amènera un bonus qui devrait vous ravir. Chaque capture de Pokémon à l'état sauvage pourra effectivement vous rapporter des cadeaux, et de nouveaux Pokémon feront leur entrée, Charbi et ses deux évolutions. Qui plus est, d'autres surprises vous attendent durant le Week-end hivernal, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la partie 2 des Fêtes d'hiver 2025.

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Bonus d'événement

  • Vous pourrez obtenir des objets, tels que des CT Attaque Immédiate, des CT Attaque Chargée, des Baies Nanana argentées, des Baies Framby dorées et des Super Bonbons, en attrapant des Pokémon de l'événement à l'état sauvage.
  • Vous aurez plus de chances de rencontrer des Cerfrousse portant une tenue des fêtes et des Dedenne portant une tenue des fêtes chromatiques.
Passe GO des Fêtes d'hiver 2025

Échelon 1
  • PX ×2 en envoyant des Cadeaux
  • Passe GO deluxe : Poussières Étoile ×2 en ouvrant des Cadeaux
Échelon 2
  • Possibilité d'obtenir des objets supplémentaires en ouvrant des Cadeaux
  • Passe GO deluxe : distance d'éclosion réduite de 50 % si les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet événement
Échelon 3
  • PX augmentés de 50 % en remportant des Combats de Raid
  • Passe GO deluxe : PX ×2 en attrapant des Pokémon

Nouveau Pokémon

Les Pokémon suivants, originaires de la région de Galar, feront leur première apparition sur Pokémon GO au cours de l'événement des Fêtes d'hiver, seconde partie.
  • Charbi
  • Wagomine
  • Monthracite
Charbi pourra évoluer en Wagomine contre 25 Bonbons, et vous en aurez besoin de 100 de plus pour récupérer un Monthracite.

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Rencontres sauvages

Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
  • Darumarond de Galar
  • Grelaçon
  • Piétacé
  • Dedenne portant une tenue des fêtes
  • Charbi

Œufs

Œufs de 7 km
  • Pichu coiffé d'un chapeau festif
  • Lippouti
  • Polarhume portant un ruban de fêtes
  • Hexagel
  • Frissonille

Raids

Raids de niveau un
  • Sabelette d'Alola
  • Darumarond de Galar
  • Charbi
Raids de niveau trois
  • M. Mime de Galar
  • Simularbre portant une tenue des fêtes
  • Chrysapile portant une tenue des fêtes

Rencontres de tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.

Week-end hivernal

Du samedi 27 décembre à 10 heures au dimanche 28 décembre 2025à 20 heures :

Bonus d'événement

  • Aucune limite quotidienne d'obtention de Points GO
  • Quêtes quotidiennes bonus pour votre Passe GO : Fêtes d'hiver 2025
  • Plus de chances de rencontrer un Évoli portant un chapeau de fêtes chromatique grâce aux tâches d'étude ponctuelle

Étude ponctuelle

Une étude ponctuelle gratuite sera disponible. Sa complétion vous offrira des PX, des Poussières Étoile, et des rencontres avec Évoli portant un chapeau de fêtes.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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