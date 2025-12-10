Pokémon GO : Les Fêtes d'hiver se poursuivent avec une seconde partie pleine de surprises

Découvrez ce que vous réserve la seconde partie de l'événement des Fêtes d'hiver 2025 de Pokémon GO dans cet article.
La seconde partie de l'événement des Fêtes d'hiver de Pokémon GO
aura lieu du mercredi 24 décembre à 10 heures au lundi 29 décembre 2025 à 20 heures, et amènera un bonus qui devrait vous ravir. Chaque capture de Pokémon à l'état sauvage pourra effectivement vous rapporter des cadeaux, et de nouveaux Pokémon feront leur entrée, Charbi et ses deux évolutions. Qui plus est, d'autres surprises vous attendent durant le Week-end hivernal, et pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de la partie 2 des Fêtes d'hiver 2025
.
Fêtes d'hiver, le programme de la 2ème partie
Bonus d'événement
Passe GO des Fêtes d'hiver 2025Échelon 1
- Vous pourrez obtenir des objets, tels que des CT Attaque Immédiate, des CT Attaque Chargée, des Baies Nanana argentées, des Baies Framby dorées et des Super Bonbons, en attrapant des Pokémon de l'événement à l'état sauvage.
- Vous aurez plus de chances de rencontrer des Cerfrousse portant une tenue des fêtes et des Dedenne portant une tenue des fêtes chromatiques.
Échelon 2
- PX ×2 en envoyant des Cadeaux
- Passe GO deluxe : Poussières Étoile ×2 en ouvrant des Cadeaux
Échelon 3
- Possibilité d'obtenir des objets supplémentaires en ouvrant des Cadeaux
- Passe GO deluxe : distance d'éclosion réduite de 50 % si les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet événement
- PX augmentés de 50 % en remportant des Combats de Raid
- Passe GO deluxe : PX ×2 en attrapant des Pokémon
Nouveau Pokémon
Les Pokémon suivants, originaires de la région de Galar, feront leur première apparition sur Pokémon GO
au cours de l'événement des Fêtes d'hiver, seconde partie.
- Charbi
- Wagomine
- Monthracite
Charbi pourra évoluer en Wagomine contre 25 Bonbons, et vous en aurez besoin de 100 de plus pour récupérer un Monthracite.
Rencontres sauvages
Les Pokémon listés dans cette section se montreront à l'état sauvage :
- Darumarond de Galar
- Grelaçon
- Piétacé
- Dedenne portant une tenue des fêtes
- Charbi
Œufs
Œufs de 7 km
- Pichu coiffé d'un chapeau festif
- Lippouti
- Polarhume portant un ruban de fêtes
- Hexagel
- Frissonille
Raids
Raids de niveau un
Raids de niveau trois
- Sabelette d'Alola
- Darumarond de Galar
- Charbi
- M. Mime de Galar
- Simularbre portant une tenue des fêtes
- Chrysapile portant une tenue des fêtes
Rencontres de tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous accorderont des Poussières Étoile ainsi que des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.
Week-end hivernal
Du samedi 27 décembre à 10 heures au dimanche 28 décembre 2025à 20 heures :
Bonus d'événement
- Aucune limite quotidienne d'obtention de Points GO
- Quêtes quotidiennes bonus pour votre Passe GO : Fêtes d'hiver 2025
- Plus de chances de rencontrer un Évoli portant un chapeau de fêtes chromatique grâce aux tâches d'étude ponctuelle
Étude ponctuelle
Une étude ponctuelle gratuite sera disponible. Sa complétion vous offrira des PX, des Poussières Étoile, et des rencontres avec Évoli portant un chapeau de fêtes.
commentaire (0)