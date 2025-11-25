Pokémon GO : Selutin rejoint le jeu en décembre 2025 avec l'événement Aventure à Paldea, les détails

Découvrez le programme de l'événement Aventure à Paldea, à venir sur Pokémon GO en décembre 2025, dans cet article.
La nouvelle saison de Pokémon GO
, Parcours précieux, va démarrer au début du mois de décembre 2025, en même temps que l'événement Aventure à Paldea
. Celui-ci se déroulera du mardi 2 décembre à 10 heures au mardi 9 décembre à 20 heures, et marquera l'entrée de Selutin et de ses évolutions. Comme d'habitude, vous pourrez relever des défis de collection, participer à une étude, faire de nouvelles rencontres sauvages ou encore participer à des raids. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Aventure à Paldea
ci-dessous.
Aventure à Paldea, les détails de l'événement Pokémon GO
Nouveaux Pokémon
Les Pokémon suivants, originaires de la région de Paldea, vont faire leur entrée sur Pokémon GO
en décembre 2025, à l'occasion de l'événement Aventure à Paldea
.
- Selutin
- Amassel (25 Bonbons Selutin)
- Gigansel (100 Bonbons)
Bonus d'événement
- PX ×2 en remportant des Combats de Raid
- PX ×2 en faisant évoluer des Pokémon
- Plus de chances de rencontrer des Embrylex chromatiques ou des Draby chromatiques
Rencontres sauvages
Au cours de l'événement Aventure à Paldea
, vous pourrez croiser le chemin de :
Les 2, 4, 6 et 8 décembre
- Lilliterelle
- Pohm
- Olivini
- Selutin (si la chance est de votre côté)
Les 3, 5, 7 et 9 décembre
- Embrylex
- Baudrive
- Venalgue
- Feuforêve
- Draby
- Flingouste
Raids
Raids de niveau trois
- Tauros de Paldea (Race Combative) (péninsule ibérique)
- Tauros de Paldea (Race Flamboyante) (hémisphère est)
- Tauros de Paldea (Race Aquatique) (hémisphère ouest)
- Lestombaile
- Oyacata
Récompenses des tâches d'Étude de terrain
Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous offriront des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.
Défis de collection
Des Défis de collection exclusifs à l'événement seront également proposés. En guise de récompense, vous recevrez des PX, des Poussières Étoile et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.
Étude ponctuelle payante
Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, offrant notamment les butins suivants :
Cette étude ponctuelle offre les récompenses suivantes.
- 3 000 Poussières Étoile
- 2 Passes de combat premium
- Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, y compris Embrylex, Draby et Selutin
Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Aventure à Paldea
Une Boîte Hyper ticket Aventure à Paldea sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi que cinq Hyper Balls en cadeau.
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