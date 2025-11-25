Pokémon GO : Selutin rejoint le jeu en décembre 2025 avec l'événement Aventure à Paldea, les détails

Amandine Paccou Publié par Amandine Paccou
le 25 novembre 2025 à 20h40
Découvrez le programme de l'événement Aventure à Paldea, à venir sur Pokémon GO en décembre 2025, dans cet article.
Pokémon GO : Selutin rejoint le jeu en décembre 2025 avec l'événement Aventure à Paldea, les détails
La nouvelle saison de Pokémon GO, Parcours précieux, va démarrer au début du mois de décembre 2025, en même temps que l'événement Aventure à Paldea. Celui-ci se déroulera du mardi 2 décembre à 10 heures au mardi 9 décembre à 20 heures, et marquera l'entrée de Selutin et de ses évolutions. Comme d'habitude, vous pourrez relever des défis de collection, participer à une étude, faire de nouvelles rencontres sauvages ou encore participer à des raids. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter les détails de l'événement Aventure à Paldea ci-dessous.

Aventure à Paldea, les détails de l'événement Pokémon GO

Nouveaux Pokémon

Les Pokémon suivants, originaires de la région de Paldea, vont faire leur entrée sur Pokémon GO en décembre 2025, à l'occasion de l'événement Aventure à Paldea
  • Selutin
  • Amassel (25 Bonbons Selutin)
  • Gigansel (100 Bonbons)
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Bonus d'événement

  • PX ×2 en remportant des Combats de Raid
  • PX ×2 en faisant évoluer des Pokémon
  • Plus de chances de rencontrer des Embrylex chromatiques ou des Draby chromatiques

Rencontres sauvages

Au cours de l'événement Aventure à Paldea, vous pourrez croiser le chemin de :
  • Lilliterelle
  • Pohm
  • Olivini
  • Selutin (si la chance est de votre côté)
Les 2, 4, 6 et 8 décembre
  • Embrylex
  • Baudrive
  • Venalgue
Les 3, 5, 7 et 9 décembre
  • Feuforêve
  • Draby
  • Flingouste

Raids

Raids de niveau trois
  • Tauros de Paldea (Race Combative) (péninsule ibérique)
  • Tauros de Paldea (Race Flamboyante) (hémisphère est)
  • Tauros de Paldea (Race Aquatique) (hémisphère ouest)
  • Lestombaile
  • Oyacata

Récompenses des tâches d'Étude de terrain

Des tâches d'Étude de terrain sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous offriront des rencontres avec les Pokémon à l'affiche.

Défis de collection

Des Défis de collection exclusifs à l'événement seront également proposés. En guise de récompense, vous recevrez des PX, des Poussières Étoile et des rencontres avec les Pokémon de l'événement.

Étude ponctuelle payante

Pour 1,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude ponctuelle exclusive à l'événement, offrant notamment les butins suivants :

Cette étude ponctuelle offre les récompenses suivantes.
  • 3 000 Poussières Étoile
  • 2 Passes de combat premium
  • Des rencontres avec des Pokémon de l'événement, y compris Embrylex, Draby et Selutin

Magasin en ligne Pokémon GO : Boîte Hyper ticket Aventure à Paldea

Une Boîte Hyper ticket Aventure à Paldea sera disponible au prix de 1,99 USD (ou l'équivalent dans votre devise locale). Elle comprendra un ticket d'événement ainsi que cinq Hyper Balls en cadeau.
Amandine Paccou

Amandine Paccou (Amandine)

Rédactrice chez Gamewave depuis 2023, j’ai grandi avec les jeux vidéo et suis ravie de partager ici ma passion pour mes titres favoris. Même si le gaming accapare la plupart de mon temps, j’adore...

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