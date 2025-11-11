Pokémon GO : La Journée Communauté de décembre 2025 marquera le retour de tous les Pokémon vedettes de l'année, les détails

Découvrez ce qui vous attend avec la Journée Communauté de décembre 2025 sur Pokémon GO, qui se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7.
Pour célébrer la fin de l'année, une Journée Communauté spéciale sera organisée sur Pokémon GO le samedi 6 et le dimanche 7 décembre 2025, de 14 heures à 17 heures
. En effet, celle-ci vous permettra de croiser à nouveau le chemin de tous les Pokémon ayant été les vedettes de ce type d'événement en 2025. Vous bénéficierez alors d'une multitude de bonus, pourrez compléter diverses missions, et bien sûr, rencontrer des tas de Pokémon. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le programme de la Journée Communauté de décembre 2025
ci-dessous.
Journée Communauté de décembre 2025 de Pokémon GO
Pokémon vedette
Les Pokémon mis à l'honneur en 2025 pendant les différentes Journées Communauté seront de retour pendant l'événement de décembre.
Ils auront également des chances accrues d'être chromatiques, de la même manière qu'au cours d'une Journée Communauté normale. Qui plus est, tous les Pokémon vedettes pourront se montrer de 9 heures à 21 heures le samedi et le dimanche.Samedi 6 décembre
Dimanche 7 décembre
- Carabing
- Escargaume
- Sorbébé
- Poussacha
- Chochodile
- Pohm
- Nucléos
- Flabébé Fleur Rouge en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique
- Flabébé Fleur Bleue en Asie-Pacifique
- Flabébé Fleur Jaune en Amérique
- Picassaut
- Bébécaille
- Minisange
- Coiffeton
Le dimanche, pendant les heures d'événement, vous rencontrerez peut-être un Flabébé Fleur Blanche ou Fleur Orange, quelle que soit votre localisation. Q
En outre, il sera possible de rencontrer les Pokémon suivants pendant les 10 dernières minutes de chaque heure entre 14 heures et 17 heures.
- Machoc
- Évoli
- Kaiminus
- Tarsal
Attaque vedette
- Les Pokémon de l'événement seront en mesure d'apprendre les attaques vedettes de leur Journée Communauté 2025.
Bonus d'événement
- Changement temporaire des conditions d'évolution : pour faire évoluer Évoli en Mentali, parcourez 1 km avec Évoli comme Copain.
- Changement temporaire des conditions d'évolution : pour faire évoluer Évoli en Noctali, parcourez 1 km avec Évoli comme Copain.
- Changement temporaire des conditions d'évolution : pour faire évoluer Évoli en Nymphali, atteignez sept cœurs avec Évoli comme Copain.
- Changement temporaire des conditions d'évolution : pour faire évoluer Floette en Florges, atteignez sept cœurs avec Floette comme Copain.
- Changement temporaire des conditions d'évolution : pour faire évoluer Pohmotte en Pohmarmotte, parcourez 1 km avec Pohmotte comme Copain.
- PX de capture ×2.
- Poussières Étoile de capture ×2.
- Distance d'éclosion divisée par 2 lorsque les Œufs sont placés dans un Incubateur au cours de cet événement.
- Bonbons de capture ×2.
- À partir du niveau 31, chances ×2 de recevoir un Bonbon L en attrapant un Pokémon.
- Durée des Encens (sauf l'Encens d'aventure quotidienne) activés pendant l'événement allongée à 3 heures.
- Durée des Modules Leurre activés pendant l'événement allongée à 1 heure.
- 1 Échange spécial supplémentaire, pour un maximum de 3 par jour.
- Coût en Poussières Étoile diminué de 50 % pour les échanges effectués pendant l'événement.
Étude spéciale de la Journée Communauté de décembre 2025
Pour 4,99 USD (ou le prix équivalent dans votre devise locale), vous pourrez accéder à l'Étude spéciale exclusive de la Journée Communauté de décembre.
En guise de récompense, vous recevrez notamment :
- Des rencontres avec les Pokémon vedettes des événements Journée Communauté et Les classiques de la Journée Communauté de 2025
- 1 CT Attaque Chargée d'élite
- 1 CT Attaque Immédiate d'élite
- 1 Radar Rocket
Étude de terrain
- Une Étude de terrain qui vous permet de rencontrer des Pokémon vedettes des précédentes Journées Communauté de 2025 sera accessible.
Défis de collection
- Des Défis de collection axés sur la capture et sur le thème de l'événement seront disponibles, et vous octroieront des Poussières Étoile et des PX.
Informations sur les attaques vedettes
Mackogneur
Évoli
- Faites évoluer Machopeur (l'évolution de Machoc) pour obtenir un Mackogneur qui connaît l'Attaque Chargée Représailles.
Les Évoli attrapés ou éclos pendant l'événement connaîtront l'Attaque Chargée Dernier Recours. Faites évoluer Évoli pour obtenir un Pokémon qui connaît une attaque vedette.
Aligatueur
- Aquali → Attaque Chargée Ébullition.
- Voltali → Attaque Chargée Élecanon.
- Pyroli → Attaque Chargée Surpuissance.
- Mentali → Attaque Chargée Ball'Ombre.
- Noctali → Attaque Chargée Psyko.
- Phyllali → Attaque Immédiate Balle Graine.
- Givrali → Attaque Chargée Vibraqua.
- Nymphali → Attaque Chargée Choc Psy.
Gardevoir et Gallame
- Faites évoluer Crocrodil (l'évolution de Kaiminus) pour obtenir un Aligatueur qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
Symbios
- Faites évoluer Kirlia (l'évolution de Tarsal) pour obtenir un Gardevoir ou un Gallame qui connaît l'Attaque Chargée Synchropeine.
Sorbouboul
- Faites évoluer Méios (l'évolution de Nucléos) pour obtenir un Symbios qui connaît l'Attaque Immédiate Charme.
Lançargot
- Faites évoluer Sorboul (l'évolution de Sorbébé) pour obtenir un Sorbouboul qui connaît l'Attaque Chargée Avalanche.
Limaspeed
- Faites évoluer Carabing pour obtenir un Lançargot qui connaît l'Attaque Chargée Coquilame.
Florges
- Faites évoluer Escargaume pour obtenir un Limaspeed qui connaît l'Attaque Chargée Éco-Sphère.
Bazoucan
- Faites évoluer Floette (l'évolution de Flabébé) pour obtenir un Florges qui connaît l'Attaque Chargée Douche Froide.
Ékaïser
- Faites évoluer Piclairon (l'évolution de Picassaut) pour obtenir un Bazoucan qui connaît l'Attaque Chargée Bec-Canon.
Corvaillus
- Faites évoluer Écaïd (l'évolution de Bébécaille) pour obtenir un Ékaïser qui connaît l'Attaque Chargée Vibrécaille.
Miascarade
- Faites évoluer Bleuseille (l'évolution de Minisange) pour obtenir un Corvaillus qui connaît l'Attaque Chargée Tranch'Air.
Flâmigator
- Faites évoluer Matourgeon (l'évolution de Poussacha) pour obtenir un Miascarade qui connaît l'Attaque Chargée Végé-Attaque.
Palmaval
- Faites évoluer Crocogril (l'évolution de Chochodile) pour obtenir un Flâmigator qui connaît l'Attaque Chargée Rafale Feu.
Pohmarmotte
- Faites évoluer Canarbello (l'évolution de Coiffeton) pour obtenir un Palmaval qui connaît l'Attaque Chargée Hydroblast.
- Faites évoluer Pohmotte (l'évolution de Pohm) pour obtenir un Pohmarmotte qui connaît l'Attaque Chargée Casse-Brique.
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