Les clans de Northgard

Clan du Cerf Eikthyrnir Fiers de leur histoire riche d'exploits légendaires, ils sont aussi réputés pour leur port noble et majestueux que pour leur sens de la justice inflexible et leur force inébranlable. Poussés par leur soif de richesses et de gloire, leur désir d'expansion est sans pareil. Difficulté → ★ Plus d'infos sur le Clan du Cerf ➜

Clan de la Chèvre Heidrun Quand il s'agit de survivre dans des conditions hostiles et de construire des campements à toute épreuve, le clan de la Chèvre est imbattable. Ils sont capables de surmonter tous les obstacles. Difficulté → ★ Plus d'infos sur le Clan de la Chèvre ➜

Clan du Loup Fenrir Pugnaces et téméraires, ils tiennent à leur liberté. Ils sont bien préparés à affronter les dangers de Northgard et utilisent au mieux leur puissance et leur mobilité. Seuls leurs adversaires les plus valeureux auront une chance de l'emporter. Difficulté → ★ Plus d'infos sur le Clan du Loup ➜

Clan du Corbeau Huginn et Muninn Ces illustres explorateurs et marchands à la puissance flotte ont été les premiers à fouler le sol de Northgard. Ce sont d'excellents partenaires commerciaux, à condition de passer outre leurs machinations sans fin. Impétueux et vifs, ils sont partout et surtout là où on ne les attend pas. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur le Clan du Corbeau ➜

Clan de l'Ours Bjarki C'est au sein du clan de l'Ours, grand défenseur des terres, que l'on trouve les guerriers les plus éprouvés. Originaires des confins septentrionaux du royaume, ils sont les plus aptes à survivre aux hivers rigoureux de Northgard. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur le Clan de l'Ours ➜

Clan du Sanglier Slidrugtanni Ermites oubliés par les autres clans et récemment redécouverts, les indomptables membres du clan du Sanglier sont versés dans les pouvoirs mystiques. Leur compréhension du monde est sans égale, tout comme leurs manières rustres et primitives. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur le Clan du Sanglier ➜

Clan du Serpent Sváfnir Fourbe et malhonnête, le Serpent n'a cure de la renommée et de l'honneur. Les membres de ce clan préfèrent rester dans l'ombre et privilégient la guérilla à la bataille rangée. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur le Clan du Serpent ➜

Clan du Dragon Nidhogg Pour le moins singulier, le clan du Dragon a des mœurs d'un autre temps et obéit à d'étrangers traditions. Son recours aux sacrifices rituels et à la tyrannie inspire la méfiance aux autres clans. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur le Clan du Dragon ➜

Clan du Cheval Svadilfari Mené par Brok et Eitria, deux vaillants frère et sœur, le clan du Cheval est connu pour sa force et son calme, et compte parmi les meilleurs artisans au monde. Difficulté → ★ Plus d'infos sur le Clan du Cheval ➜

Clan du Kraken Lyngbakr Les dangers de l'océan n'ont aucun secret pour le clan du Kraken. Ses membres vénèrent le béhémoth des mers et redoutent sa férocité, mais célèbrent sa sagesse innée et tirent profit des pouvoirs qu'il daigne leur accorder. Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur le Clan du Kraken ➜

Clan du Taureau Himminbrjotir Mené par Torfin, chef historique ayant repris du service pour venir en aide à ses descendants, le clan du Taureau est célèbre pour son extraordinaire puissance et sa dévotion sans faille envers ses ancêtres. Il est moins rapide que d'autres clans au départ, mais une fois lancé, plus rien ne peut l'arrêter. Difficulté → ★★ Plus d'infos sur le Clan du Taureau ➜

Clan du Lynx Brundr et Kaelinn Les membres de ce clan sont des chasseurs émérites, célèbres pour leur talent d'archers et leurs appâts. Menés par la Dresseuse de bêtes, ils ont pour emblème deux lynx baptisés Brundr et Kaelinn, qu'ils ont recueillis à leur naissance. Ceux-ci sont devenus les yeux de leur maîtresse. Difficulté → ★ Plus d'infos sur le Clan du Lynx ➜

Clan de l'Écureuil Ratatosk Menés par le chef de guerre (et de cuisine) Andhrímnir, les membres du clan de l'Écureuil sont bons vivants et de nature joviale, mais ont un penchant pour les coups fourrés. Personne, pas même leurs alliés, ne fait entièrement confiance à ces fauteurs de trouble. Mais tous s'accordent à dire qu'ils font de merveilleux chefs ! Difficulté → ★★★ Plus d'infos sur le Clan de l'Écureuil ➜

Northgard est grandement basé sur la mythologie nordique, nous proposant des clans et héros emblématiques de cette dernière. Si le choix entre les différents clans paraît initialement contraignant, nous vous proposons un aperçu de ces derniers, du point de vue de leur histoire, mais également l'ensemble de leurs spécificités en jeu, avantages et inconvénients compris. Concernant le niveau de difficulté, il dépendra grandement de vos préférences de jeux et restera assez subjectif. Pour rappel, Northgard est un jeu de stratégie en temps réel (RTS), développé et édité par le studio indépendant français, Shiro Games. Sorti en février 2017 sur Windows, le titre est aussi jouable sur consoles (PS4, Xbox One et Nintendo Switch) depuis 2019.